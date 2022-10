La crise des missiles de Cuba : comment s'est déroulé l'événement qui a failli conduire à une guerre nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique.

José Carlos Cueto

BBC News Mundo

il y a 25 minutes

Crédit photo, BBC

Le soir du 22 octobre 1962, le président américain John F. Kennedy apparaît à la télévision avec un air sérieux.

Des millions de personnes attendent son discours avec impatience. Une musique de marche militaire préfigure la gravité de l'annonce.

"Bonsoir, mes chers concitoyens", lance le président.

Sa voix calme ne cache pas son inquiétude. Il y a quelques jours, ses conseillers lui ont dit qu'à Cuba, à 90 miles de ses côtes, les Soviétiques et les Cubains construisent des composants balistiques pour des missiles nucléaires. Le danger d'une guerre atomique entre les grandes puissances de l'époque semble imminent et le moment est venu de s'adresser au monde.

"Tout missile lancé depuis Cuba contre une nation de l'hémisphère occidental sera considéré comme une attaque de l'Union soviétique contre les États-Unis, ce qui nécessitera une riposte totale contre l'Union soviétique", a prévenu Kennedy.

Américains, Cubains et Soviétiques se préparent à un affrontement que l'on croit inévitable depuis plusieurs jours.

La terreur s'est emparée des citoyens. Les supermarchés étaient surchargés et les rayons vidés par les achats de panique. Ceux qui en avaient les moyens se sont empressés de construire des abris et de les remplir avec les fournitures qu'ils jugeaient nécessaires pour survivre à un impact atomique.

Jamais autant de millions de personnes n'avaient été aussi proches d'une annihilation massive instantanée à cause des rivalités entre Washington et Moscou. Entre capitalisme et communisme.

La crise d'octobre 1962, également connue sous le nom de crise des missiles cubains, a été le point culminant de la guerre froide.

Soixante ans après, BBC World revient sur les jours de terreur où le monde était au bord de la troisième guerre mondiale dans un conflit nucléaire sans précédent.

L'avant-crise

Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS, qui étaient des alliés victorieux contre le fascisme, se sont engagés dans une compétition géopolitique pour la domination mondiale.

Cette rivalité a également conduit à une course aux armements atomiques dans laquelle les États-Unis ont eu le dessus. En 1962, les États-Unis avaient installé en Turquie une série de missiles balistiques à ogives nucléaires appelés Jupiter, capables de frapper le territoire soviétique en quelques minutes en cas de confrontation.

Plusieurs pays se sont impliqués plus ou moins directement dans la lutte entre Washington et Moscou. Cuba était l'un d'entre eux.

Après le triomphe de la révolution de Fidel Castro en 1959, l'île s'est rapprochée de l'URSS et a commencé à être perçue par les États-Unis comme une menace idéologique influencée par son plus grand rival, juste sous son nez.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La révolution socialiste dirigée par Fidel Castro a rapidement mis Cuba et les États-Unis en désaccord.

Les relations entre La Havane et Washington se détériorent à un rythme effréné. Au début des années 1960, le gouvernement castriste a procédé à une vague de nationalisations d'industries qui a porté préjudice aux grandes entreprises américaines.

Les États-Unis, sous l'administration de Dwight Eisenhower, ont répondu en proposant de renverser le régime socialiste, notamment par un fort embargo économique et le financement de groupes armés contre-révolutionnaires.

En 1961, l'échec de l'invasion de Cuba par la baie des Cochons, menée par une armée de Cubains en exil entraînés par la CIA, a conduit les États-Unis à redoubler d'efforts contre la révolution cubaine.

"Les États-Unis ont créé l'opération Mangouste, qui avait pour but de créer une situation insurrectionnelle à Cuba qui amènerait le pays au bord du désastre, mais il est devenu évident que les chances qu'un mouvement interne provoque l'effondrement de la révolution étaient pratiquement nulles", explique Oscar Zanetti, chercheur à l'Académie cubaine d'histoire, à BBC Mundo.

"Ainsi, en mars 1962, l'option d'une intervention américaine directe avec l'utilisation de tous les moyens militaires nécessaires a été imposée", ajoute Zanetti.

Minuscule Cuba avait besoin de se défendre contre la menace du pays le plus puissant du monde et l'URSS, alors sous la direction de Nikita Khrouchtchev, était prête à la soutenir.

"La protection de Cuba est devenue une question de sécurité nationale pour l'URSS. Si Cuba avait été envahi et que l'URSS n'avait rien fait, les Soviétiques auraient été considérés comme des alliés peu fiables du tiers monde", explique à BBC Mundo Philip Brenner, expert en politique étrangère américaine et spécialiste des relations entre Cuba et les États-Unis.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Cuba et l'URSS se sont rapidement alliées sous la même idéologie au début des années 1960.

Ainsi, durant l'été 1962, Moscou et La Havane ont commencé à installer secrètement des dizaines de plates-formes de lancement de missiles rapportées d'URSS.

Le "secret" a duré jusqu'au 14 octobre. Ce jour-là, un avion de reconnaissance américain survolant Cuba a remarqué un paysage différent de l'habitude.

Parmi les palmiers se trouvaient des rampes de lancement de missiles assemblées, capables de frapper Washington et d'autres villes américaines et de causer des morts et des destructions similaires ou pires que celles d'Hiroshima et Nagasaki en 1945.

La crise d'octobre venait de se dérouler.

14-22 octobre, le monde sur fond de conflit nucléaire

Ce 14 octobre 1962 fut certainement un dimanche paisible pour la plupart des Américains, mais pas pour le pilote Richard Heyser.

Il pilotait l'avion espion U-2 au-dessus de Cuba aux premières heures de ce matin-là. Sa mission consistait à vérifier les soupçons et les informations des États-Unis concernant la présence d'armes soviétiques sur l'île.

Six minutes de vol ont suffi pour prendre les 928 premières photos qui ont permis de vérifier la constitution des armes.

Le lendemain, le National Photographic Interpretation Center de la CIA a commencé une analyse précipitée des images, identifiant les composants de missiles balistiques de moyenne portée dans un champ de San Cristobal, dans la province de Pinar del Rio, à l'ouest de l'île.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Base de missiles balistiques à moyenne portée à Cuba photographiée par l'US Air Force en octobre 1962.

D'autres vols de reconnaissance ont confirmé d'autres lieux de rassemblement.

La première chose que Kennedy fit en apprenant cela le 16 octobre fut de réunir un groupe restreint de conseillers, connu sous le nom de Comité exécutif du Conseil national de sécurité (Excomm), pour décider d'une réponse stratégique.

"Son secrétaire à la Défense, Robert McNamara, lui a présenté trois options : la politique de "main tendue à Castro et Khrouchtchev", un blocus naval des navires soviétiques transportant des armes vers Cuba, et une "action militaire dirigée directement contre Cuba"", explique Peter Kornbluh, directeur du projet de documentation sur Cuba des National Security Archive.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le groupe de conseillers de Kennedy élabore diverses stratégies pour faire face à la découverte des missiles à Cuba.

Le président décide de procéder à la deuxième option afin de gagner du temps et de négocier une solution avec Khrouchtchev et un "rapprochement clandestin" avec Castro.

S'il avait choisi d'attaquer Cuba, les experts affirment que le conflit nucléaire aurait été déclenché.

Pendant une semaine, le monde a été pratiquement inconscient du danger et des négociations Washington-Havana-Moscou dont dépendaient des millions de vies.

22 octobre, Kennedy rend la crise publique

Le 22 octobre, Kennedy s'assied devant les caméras et semble prêt à répondre avec force à toute attaque, mais de nombreux analystes affirment que derrière cette façade se cache un homme flexible dont le but est d'éviter l'armageddon.

Il parle avec détermination et force d'âme, mais aussi avec prudence. Un mot mal choisi peut être mal interprété, conduire à un accident et provoquer une catastrophe.

Ainsi, lorsqu'il annonce qu'il interceptera toute nouvelle livraison d'armes à Cuba en provenance de l'URSS, il qualifie l'opération de "quarantaine stricte" plutôt que de "blocus".

Crédit photo, Getty Images

"Bien que ce qu'il faisait était un blocus de facto, il utilise le mot quarantaine parce qu'un blocus est considéré comme un acte de guerre", explique Brenner.

Kennedy rend également public ses ordres de poursuivre et d'accroître la surveillance de Cuba, de considérer toute attaque contre une nation de l'hémisphère occidental comme une attaque contre les États-Unis, de renforcer la base navale de Guantánamo et de convoquer une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU.

Enfin, le président a également exhorté son homologue Khrouchtchev à "arrêter et éliminer cette menace clandestine, téméraire et provocatrice pour la paix mondiale".

Le jour même de son discours, Kennedy envoie une lettre à Khrouchtchev dans laquelle il déclare que les États-Unis n'autoriseront pas l'envoi de nouvelles armes à Cuba et demande aux Soviétiques de démanteler les bases de missiles déjà en place ou en cours de construction et de restituer à l'URSS toute arme offensive.

Les jours qui ont suivi ont été les plus sombres de la crise.

23-26 octobre, Le monde se prépare au conflit

Le 24 octobre, le blocus naval est mis en place pour empêcher l'arrivée de plusieurs navires soviétiques. Le même jour, Khrouchtchev a répondu à Kennedy que le "blocus" était un "acte d'agression" et qu'il ordonnerait aux navires de ne pas s'arrêter.

Les 24 et 25 octobre, cependant, certains navires sont sortis de la ligne de quarantaine. D'autres ont été arrêtés par les forces navales américaines, mais ne contenaient pas d'armes et ont été autorisés à continuer.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Après que Kennedy a rendu la crise des missiles publique, les États-Unis, Cuba et l'URSS étaient prêts en cas de nouvelle escalade.

Entre-temps, de nouveaux vols de reconnaissance américains ont montré que les bases de missiles soviétiques à Cuba étaient sur le point d'atteindre leur phase opérationnelle. Si aucun missile n'est prêt le 14 octobre, les 12 jours suivants voient une montée en puissance rapide.

"Au 28 octobre, 12 missiles étaient opérationnels, et il est prévu d'installer une trentaine de missiles de moyenne portée et une trentaine de missiles de portée intermédiaire", précise M. Brenner.

À l'époque, Castro a averti le peuple cubain du risque d'invasion et quelque 300 000 hommes armés ont été mobilisés.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Après l'annonce publique de Kennedy, le gouvernement castriste a préparé quelque 300 000 soldats pour un conflit qui semblait inévitable.

Pour la première fois de leur histoire, les États-Unis ont déclaré le niveau DEFCON (Defence Condition) 2, l'alerte la plus élevée avant une confrontation nucléaire.

Le 26 octobre, Kennedy déclare à ses conseillers qu'il semble que seule une attaque américaine sur Cuba pourrait démanteler les missiles, mais il insiste pour donner plus de temps à la voie diplomatique.

La crise semblait être au point mort lorsqu'un rebondissement s'est produit plus tard dans la soirée.

Le correspondant américain d'ABC, John Scali, rapporte à la Maison Blanche qu'un agent soviétique lui a glissé la possibilité que les Soviétiques retirent les missiles de l'île des Caraïbes si les États-Unis promettent de ne pas envahir Cuba.

Alors que la Maison Blanche évaluait la validité de cette fuite, Khrouchtchev a envoyé une lettre émouvante à Kennedy. Il lui a parlé de la tragédie de l'holocauste nucléaire et lui a proposé une solution similaire à celle que Scali avait divulguée.

27 octobre, le Samedi noir

Le message de Khrouchtchev arrive dans la nuit du vendredi 26 octobre à Washington, après minuit à Moscou.

Les responsables américains sont épuisés. Ils ont passé des nuits à dormir épuisés dans leurs bureaux. Ils sont maintenant convaincus que les paroles du leader soviétique sont authentiques et qu'une résolution est en vue.

Mais leurs espoirs sont de courte durée.

Lorsque l'Excomm se réunit le samedi matin, il apprend que Khrouchtchev a fixé de nouvelles conditions. Il exige maintenant aussi le retrait des missiles Jupiter que les États-Unis maintiennent en Turquie.

"Cela ressemblait à un accord de réciprocité, mais en réalité c'était un ultimatum. La Turquie était un allié de l'OTAN et le retrait des missiles menacés par l'URSS pouvait détruire l'alliance", explique M. Brenner.

Les exigences de Khrouchtchev ont rendu la position de Kennedy plus acceptable. La tension montait à nouveau.

Puis, alors que les responsables américains déterminent la marche à suivre, la redoutable erreur de calcul se produit.

Un avion de reconnaissance américain U-2 est abattu par des missiles soviétiques à Cuba. Son pilote est tué sur le coup. La seule fatalité de la crise des missiles.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le pilote américain Rudolph Anderson est la seule victime de la crise des missiles. Il est mort lorsque son avion de reconnaissance a été abattu par des missiles soviétiques à Cuba.

Les généraux américains recommandent d'attaquer immédiatement.

"Et les États-Unis étaient prêts. Il avait rassemblé assez de soldats dans le sud de la Floride et assez d'avions pour attaquer", dit Brenner.

Quelque temps plus tard, le secrétaire à la défense de Kennedy, McNamara, admettra dans une interview qu'il pensait que ce "magnifique samedi après-midi", alors qu'il traversait les pelouses de la Maison Blanche, serait le dernier qu'il verrait.

Les hauts fonctionnaires de la Maison Blanche ont reçu l'ordre de s'abriter avec leurs familles dans une zone secrète du Maryland pour survivre en cas de guerre nucléaire. Rien ne semblait pouvoir empêcher l'issue fatale.

28 octobre, la fin du cauchemar

Les analystes de guerre définissent souvent ces situations limites comme des "escalades pour désescalader" : il s'agit de pousser les avertissements à l'extrême afin de forcer des accords.

Mais à l'époque, il y avait beaucoup de doutes sur la façon d'interpréter Khrouchtchev. Tout le monde était désespéré et Kennedy et son conseil pensaient qu'ils n'avaient pas d'autre issue que la confrontation militaire.

C'est alors que l'ancien ambassadeur en URSS, Llewellyn Thompson, dont la longue expérience de négociation avec les communistes lui avait donné la capacité d'anticiper avec précision les mouvements contradictoires de Khrouchtchev, est intervenu.

"Thompson dit à Kennedy que le dirigeant soviétique est à la croisée des chemins et qu'il faut lui offrir une porte de sortie", raconte Brenner.

Thompson recommande d'approcher Khrouchtchev et de lui promettre de ne pas envahir Cuba en échange du retrait des missiles. Il lui dirait également qu'il retirerait les missiles de Turquie secrètement et sans le rendre public dans le cadre de la négociation.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les États-Unis surveillent le retrait et le démantèlement des bases de missiles à Cuba.

Le procureur général Robert Kennedy a ensuite rencontré secrètement l'ambassadeur soviétique aux États-Unis, Anatoly Dobrynin, et a indiqué que les États-Unis prévoyaient de retirer les missiles Jupiter de Turquie de toute façon, et qu'ils le feraient bientôt, mais que cela ne pouvait pas faire partie d'une résolution publique de la crise des missiles.

Le lendemain matin, le 28 octobre, Khrouchtchev déclare publiquement que les missiles soviétiques seront démantelés et retirés dans les semaines à venir.

Crédit photo, Getty Images

La crise des missiles est de l'histoire ancienne et le secret de l'accord sur les missiles turcs a été maintenu pendant 25 ans.

"La capacité de penser avec empathie à ce dont Khrouchtchev avait besoin a mis fin à la crise", explique Brenner.

Les conséquences de la crise

Alors que Kennedy et Khrouchtchev ont vendu la résolution de la crise comme un triomphe diplomatique pour le soulagement de leurs citoyens, le gouvernement cubain a été déçu.

L'historien Zanetti rapporte que Cuba a été exclu des négociations et que ses demandes ont été ignorées.

"Le gouvernement cubain a estimé que si l'accord écartait le danger d'une guerre nucléaire, il n'offrait pas les garanties nécessaires pour la sécurité de Cuba et la paix dans les Caraïbes", dit-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Kennedy et Khrouchtchev sont morts des décennies avant la fin du conflit qui a failli déboucher sur une confrontation nucléaire sans précédent.

"À cette fin, Castro a proposé cinq points qui comprenaient la levée du blocus économique, la cessation de la promotion des activités subversives sur l'île par les États-Unis et le retrait de la base navale de Guantánamo", ajoute l'universitaire.

Après cet épisode, Castro lui-même a reconnu que les relations entre Cuba et l'URSS ont été affectées pendant un certain temps.

La diplomatie entre La Havane et Washington reste conditionnée en partie par les événements turbulents des années 1960. L'embargo économique reste en place, tout comme le gouvernement socialiste et, malgré les efforts de l'administration Obama, les relations bilatérales semblent loin d'être normalisées.

Après la crise d'octobre, Washington et Moscou ont mis en place une ligne directe, connue sous le nom de "téléphone rouge", pour éviter que de telles tensions ne se reproduisent.