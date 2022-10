Hygiène bucco dentaire : est-il préférable de se brosser les dents avant de boire du café ou après ?

il y a une heure

C'est un liquide acide - son pH est d'environ 5 sur une échelle qui va de 1 à 14 - et il contient des tanins, facteurs qui favorisent les taches sur les dents.

La première chose à savoir est qu'il en existe deux types : intrinsèque et extrinsèque .

Les taches intrinsèques sont celles qui se trouvent sous l'émail dentaire et qui peuvent être congénitales ou acquises tout au long de la vie en raison, par exemple, d'un traumatisme.

Les extrinsèques sont les plus courantes, elles restent à la surface de la dent et sont causées précisément par les pigments du café, du thé, du vin rouge, du maté (pour ceux du Cône Sud), des boissons gazeuses, des jus et de certains aliments comme le les fruits rouges.