COP27 : que devez-vous savoir sur le Sommet sur le climat de Charm el-Cheikh ?

L'attention est dirigée vers ce sommet, auquel participeront des dirigeants mondiaux et des hauts fonctionnaires des Nations Unies, ainsi que des milliers de militants écologistes du monde entier.

Il s'agit d'un sommet annuel auquel participent 197 pays afin de discuter du changement climatique et de ce que ces pays font pour affronter et résoudre ce problème.

La conférence fait partie de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, un traité international signé par la plupart des pays du monde dans le but de limiter l'impact de l'activité humaine sur le climat.

Cette conférence est la vingt-septième depuis l'entrée en vigueur de l'accord le 21 mars 1994. La conférence se tiendra cette année à Charm el-Cheikh, qui est située dans le sud du Sinaï et surplombe la mer Rouge, du 6 au 18 novembre. . .

Pourquoi a-t-elle lieu cette année à Charm El Sheikh ?

Le pays hôte de la conférence est choisi selon un système de rotation entre les différents continents.L'année dernière, l'Égypte a présenté une demande pour accueillir la session de cette année de la conférence, et a été choisie comme le seul pays africain à avoir exprimé son désir de l'accueillir.

A cette époque, le président égyptien Abdel Fattah El-Sissi avait annoncé que son pays s'emploierait à faire de la conférence "un tournant fondamental dans les efforts internationaux sur le climat en coordination avec toutes les parties au profit de l'Afrique et du monde en général".

Qu'attend le monde de ce sommet ?

L'accord prévoit également des travaux pour réduire le taux d'émissions de gaz, et apporter un soutien financier aux pays en développement pour s'adapter aux conséquences du changement climatique dont la planète est témoin.

Les pays participants se sont engagés à revenir à la réunion cette année, pour convenir de réduire davantage les taux d'émissions de gaz à effet de serre et de dioxyde de carbone, conformément à la réduction du taux d'augmentation de la température de la planète à moins de 1,5 degrés Celsius.

António Guterres a ajouté qu'il était temps de "passer à l'urgence, de mettre fin aux subventions aux combustibles fossiles, d'éliminer progressivement le charbon, de fixer un prix du carbone, de protéger les communautés vulnérables et de respecter notre engagement de financement climatique de 100 milliards de dollars. Nous n'avons pas atteint ces objectifs lors de cette conférence. Mais nous avons quelques éléments de base pour le progrès.

Le taux d'augmentation de la température au Moyen-Orient est deux fois plus élevé que dans d'autres régions, ce qui menace les moyens de subsistance et la vie des habitants de la région.

Qu'attendent les pays en développement de ce sommet ?

Les pays en développement sont les plus vulnérables aux effets néfastes du changement climatique, tels que les inondations, les sécheresses et les incendies de forêt. Répondre aux besoins de ces pays sera au centre des négociations de ce sommet mondial.

Ces pays demandent aux pays riches d'honorer leur promesse de 100 milliards de dollars par an pour les aider à s'adapter au changement climatique.

Elle exige également la reconnaissance des dommages et des pertes qu'elle a subis, tels que les effets de l'élévation du niveau de la mer ou des inondations fréquentes.

Dans une déclaration avant le sommet sur le climat de l'année dernière, le groupe des pays les moins avancés a déclaré que "relever l'ambition mondiale et augmenter les fonds pour lutter contre le changement climatique est essentiel à notre survie".

Quel rôle l'Egypte jouera-t-elle ?

En plus d'accueillir la conférence, l'Égypte fait pression pour que les principaux pays mettent en œuvre leurs engagements lors des précédentes conférences des Nations Unies sur le climat, dirigées par l'Accord de Paris signé en 2015 et l'Accord du Sommet de Copenhague en 2009, où les signataires se sont engagés à injecter des milliards de dollars. pour aider les pays pauvres à faire face à l'impact du changement climatique.

Dans une interview accordée à la BBC, Mahmoud Mohieldin, leader du climat pour la présidence égyptienne et envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU pour le financement des Objectifs de développement durable 2030, a averti que l'échec des grands pays à tenir leurs promesses de fournir 100 milliards de dollars par an aux pays en développement et pauvres pour faire face au changement climatique, pourraient doubler leur contribution en produisant des émissions nocives qui représentent actuellement 3 % des émissions mondiales totales.