Guerre Ukraine - Russie : la Biélorussie pourrait-elle rejoindre les combats aux côtés de Poutine ?

il y a 10 minutes

Crédit photo, Ministère de la Défense de Biélorussie

Les dirigeants de la Russie et de la Biélorussie ont annoncé la création d'une force opérationnelle conjointe. Le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, a affirmé à plusieurs reprises que l'Ukraine se préparait à attaquer son pays, justifiant ainsi la possibilité que la Biélorussie entre directement en guerre.

La question que les experts militaires et les politiciens d'Ukraine et des pays alliés se posent tous est la suivante : quelle est la probabilité que l'armée biélorusse participe directement au conflit aux côtés des Russes ?

Y a-t-il une possibilité d'une nouvelle attaque russe depuis le Belarus, peut-être dans une nouvelle tentative de frapper Kiev ?

La BBC a interrogé des analystes politiques et militaires sur la probabilité - et les perspectives - d'une telle évolution.

Combien de troupes russes sont en Biélorussie ?

De nouvelles offensives potentielles à partir du territoire biélorusse ont été discutées tout l'été, mais les forces armées ukrainiennes ont déclaré que la situation dans les régions limitrophes du Bélarus était "sans changement significatif".

Toutefois, cet automne, la Russie a relancé ses efforts pour déployer des troupes sur le territoire biélorusse et la situation est devenue plus préoccupante avec l'annonce de la mobilisation russe. Selon les services de renseignement ukrainiens, le Belarus attend 20 000 soldats russes nouvellement mobilisés.

Le 10 octobre, le jour d'une énorme frappe de roquettes sur l'Ukraine (dont certaines ont été lancées depuis le Belarus), Alexandre Loukachenko a annoncé la création d'une force opérationnelle conjointe avec la Russie.

Crédit photo, Ministère de la Défense de Biélorussie Légende image, Les troupes russes récemment mobilisées sont d'âges différents et ne disposent pas d'uniformes standardisés.

Jusqu'à récemment, le contingent russe en Biélorussie comptait 1 000 soldats, dont des spécialistes de la maintenance pour six avions d'attaque, des signaleurs pour les stations radar et des équipages pour quatre systèmes de missiles tactiques Iskander et 12 systèmes antiaériens S-400.

On ignore encore dans quelle mesure ces chiffres ont changé, bien que le chef du département biélorusse de la coopération militaire, Valery Revenko, affirme qu'il y a 9 000 hommes.

Si l'on en croit les photos diffusées sur Internet, des soldats russes récemment mobilisés sont déployés en Biélorussie.

Le 17 octobre, la Biélorussie a annoncé qu'environ 170 chars, jusqu'à 100 canons et mortiers de plus de 100 mm de calibre et 200 véhicules de combat seraient envoyés de Russie dans le cadre de la nouvelle force conjointe.

Selon la chaîne Telegram de l'opposition, Belarusian Hajun, les trains de soldats russes arriveront dans les régions du centre et du nord du Belarus - et non sur le territoire limitrophe de l'Ukraine.

En quoi cela menace-t-il l'Ukraine ?

Crédit photo, Ministère de la Défense de Biélorussie Légende image, Jusqu'à présent, il n'y a aucun signe de formation de groupes d'attaque de Russes en Biélorussie (la photo montre les véhicules dans lesquels les unités russes arrivent).

La semaine dernière, Alexander Kovalenko, commentateur militaire et politique du projet "Information Resistance", a noté que pour menacer l'Ukraine d'une invasion à grande échelle, la Russie devrait concentrer pas moins de 40 bataillons tactiques en Biélorussie.

Dans ce scénario, il s'agit de 24 000 à 28 000 soldats. C'est à peu près la taille de la force qui a envahi l'Ukraine à partir de Biélorussie en février.

Donc, s'il n'y a plus que 9 000 soldats, cela ne représente pas plus de 12 groupes tactiques de bataillons. Comme le note Kovalenko, il ne s'agit pas de bataillons complets, mais de bataillons de marche sans équipement.

"Il s'agit davantage d'une distraction que d'un motif de réelle panique", note-t-il.

Quoi qu'il en soit, si le contingent russe en Biélorussie commençait à croître rapidement sans avertissement, il y aurait de fortes chances que la Russie prépare une invasion avec de nouveaux conscrits non motivés et mal entraînés.

Y a-t-il assez de soldats pour une invasion ?

Ivan Kirichevsky, un expert du site Internet ukrainien Defence Express, a déclaré à la BBC qu'il est encore trop tôt pour en discuter.

"Ce n'est que lorsque les troupes russes sur l'autre front seront tellement épuisées qu'elles pourront à peine tenir leur défense que le Kremlin donnera l'ordre d'attaquer, pour freiner l'avancée des forces ukrainiennes."

Crédit photo, IMAGE SATELLITE 2022 MAXAR TECHNOLOGIES via EPA Légende image, En février, les parachutistes russes ont réussi à avancer assez rapidement depuis la Biélorussie. Cette image satellite montre les troupes russes près de Bucha, qui n'est qu'à environ 24 km de Kiev.

Toutefois, M. Kirichevsky doute que la Russie soit en mesure de rassembler suffisamment de troupes pour gérer une nouvelle offensive depuis le nord.

Selon lui, il y a une comparaison intéressante à faire avec la tentative russe de former un troisième corps de bataille, qui était censé être prêt au combat à la mi-août. Le corps n'a été prêt au combat qu'en septembre, et est resté dans un état incomplet.

"Ils n'étaient pas prêts, et l'armée ukrainienne s'en est occupée, notamment à Kharkiv", note l'expert.

L'Ukraine est-elle préparée à une attaque venant du nord ?

Crédit photo, МО России Légende image, L'offensive infructueuse de février-mars a montré que l'armée russe avait du mal à évaluer ses propres capacités.

Le lieutenant général ukrainien Sergei Naev a expliqué les succès remportés par la Russie dans le nord de l'Ukraine au début de la guerre. Selon lui, la majorité des troupes ukrainiennes existantes étaient occupées par le conflit de Donbas, et en temps de paix, les unités à la frontière biélorusse n'étaient pas dotées d'effectifs suffisants pour résister à une attaque de grande envergure.

Un autre facteur a été un incident survenu deux jours seulement avant l'invasion, lorsque le ministre biélorusse de la Défense, Victor Khrenin, a donné sa " parole d'officier " à son homologue ukrainien, Alexei Renikov, qu'il n'y aurait pas d'attaque depuis la Biélorussie - des paroles en l'air. Reznikov l'a lui-même avoué, dans une interview accordée au Washington Post.

Le général Naev affirme que l'Ukraine est désormais prête à une attaque du Bélarus. "Les troupes qui se rassemblent en Biélorussie vont augmenter notre niveau de préparation. Le commandement ukrainien va renforcer ses propres forces et son matériel en conséquence", explique-t-il.

Les autorités des régions limitrophes de Bielorussie discutent également de la préparation au combat.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La campagne à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie est un paysage très difficile pour une invasion militaire.

Vitaly Koval, chef de l'administration militaro-civile de la région de Rivne en Ukraine, qui partage une frontière de 218 km avec le Belarus, a indiqué à la BBC ukrainienne que les travaux de renforcement des défenses frontalières ont commencé il y a sept mois.

Selon M. Koval, une invasion par le nord ne serait pas facile. "Quarante pour cent de notre territoire est couvert de forêts. Et il y a des forêts impénétrables et des marécages dans les zones du nord, à la frontière biélorusse. Sans parler des 170 rivières. Ce sont des barrières naturelles pour les équipements ennemis. Les ponts sur les rivières peuvent être bloqués de plusieurs façons, et entraver les mouvements de l'ennemi."

"Il faudrait être suicidaire pour nous faire la guerre à travers la frontière biélorusse-ukrainienne", ajoute-t-il.

L'armée biélorusse rejoindrait-elle la guerre aux côtés de la Russie ?

Crédit photo, Ministère de la Défense de Biélorussie Légende image, Théoriquement, l'armée de Biélorussie pourrait entrer en guerre, mais certains experts pensent que c'est peu probable.

À la fin de l'année dernière, les forces terrestres bélarussiennes comptaient 17 000 soldats, dont la majeure partie étaient des conscrits.

L'armée biélorusse dispose de véhicules blindés et de l'aviation et, selon Ivan Kirichevsky, une offensive biélorusse a le potentiel de faire de réels dégâts.

Toutefois, les troupes n'ont aucune expérience du combat.

Les responsables biélorusses, y compris Loukachenko lui-même, ont déclaré à plusieurs reprises qu'ils n'étaient pas disposés à attaquer l'Ukraine. Toutefois, si l'on se rappelle les propos de Khrenin du 22 février, de telles promesses ne sont guère des garanties.

La mobilisation biélorusse est-elle possible ?

Crédit photo, Ministère de la Défense de Biélorussie Légende image, L'armée biélorusse reste soviétique à bien des égards : les parades et les concerts constituent une part importante de ses activités.

Il y a quelques jours, le journal d'opposition bélarussien Nasha Niva a publié un article intitulé "La décision de mobiliser la Biélorussie a été prise".

Les journalistes, citant leurs propres sources, affirmaient que Loukachenko avait pris la décision fondamentale de procéder à une mobilisation secrète en Biélorussie pour compléter les unités russes. Selon les auteurs, cela augmente la probabilité d'une escalade à la frontière biélorusse-ukrainienne.

Mardi, cette information a été confirmée par l'état-major général des forces armées ukrainiennes.

"Sous le couvert de camps d'entraînement, des activités de mobilisation secrètes ont lieu au sein des forces armées biélorusses. Selon les informations disponibles, des opérateurs de systèmes de missiles anti-aériens et des équipages de chars sont en cours de formation", a déclaré l'état-major.

Officiellement, Minsk n'a pas annoncé de mobilisation, et Lukasheno a récemment nié l'existence d'un tel plan.

Les Biélorusses vont-ils se battre ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Un char biélorusse lors d'exercices conjoints avec la Russie en août de cette année

Oleksiy Arestovych, conseiller du chef du bureau de Zelensky, a déclaré que s'il existe effectivement une mobilisation secrète partielle en Biélorussie, celle-ci vise principalement le personnel militaire spécialisé dans la construction.

"Autrement dit, la principale tâche de la partie biélorusse ne sera pas de nous combattre, mais de construire une sorte d'abri pour les troupes russes", a-t-il déclaré dans une émission diffusée sur la chaîne YouTube de l'opposition russe, "Feygin Live".

M. Arestovitch est convaincu que la probabilité d'une participation directe de l'armée biélorusse à la guerre contre l'Ukraine n'est pas nulle, mais reste extrêmement faible.

Pour de nombreux observateurs militaires, une indication de la réticence de l'armée biélorusse à entrer directement en guerre est l'exportation d'armes et de munitions de l'arsenal biélorusse vers des divisions russes.

Kirichevsky pense qu'en agissant de la sorte, Lukashenko tente d'acheter sa participation directe contre l'Ukraine.

Crédit photo, Ministère de la Défense de Biélorussie Légende image, La Biélorussie est soupçonnée d'avoir développé des armes en coopération avec la Chine.

Les blogueurs de la chaîne Telegram "Belarusian Hajun" pensent également que l'implication directe n'est qu'une des nombreuses façons dont le scénario pourrait se dérouler.

Il est possible que la participation de la Biélorussie se limite à la préparation d'un groupe d'attaque russe sur son territoire, à la fourniture d'armes et à l'autorisation de l'entraînement des conscrits russes dans les camps biélorusses - et exclue ainsi l'implication de ses propres troupes.

Toutefois, certains restent convaincus que l'armée bélarussienne est appelée à entrer en guerre tôt ou tard.

Taras Chmut, directeur de "Come Back Alive", un fonds d'aide militaire ukrainien, a commenté l'apparition potentielle d'Iskander et de S-400 russes dans l'armée biélorusse. "Ils vont se joindre à la guerre. Soit ça, soit nous gagnerons beaucoup plus tôt et la Fédération de Russie s'effondrera."