Élections de mi-mandat aux États-Unis : 6 raisons pour lesquelles le monde devrait s'intéresser à l'issue du scrutin

il y a 19 minutes

Les 435 sièges de la Chambre des représentants, les 35 sièges du Sénat et les 36 postes de gouverneurs sont tous en jeu lors des élections de mi-mandat du 8 novembre.

Les élections américaines de mi-mandat sont une affaire importante. Lors de ce scrutin, chaque siège de la Chambre des représentants, un tiers du sénat et des milliers de postes législatifs et exécutifs des États sont à pourvoir.

Les midterms, comme leur nom l'indique, interviennent à mi-parcours du mandat d'un président, et bien que le nom de Joe Biden ne figure pas sur le bulletin de vote, le scrutin déterminera en grande partie ce qu'il pourra faire au cours des deux dernières années de son mandat.

Mais ces élections ont des conséquences qui vont bien au-delà des États-Unis, et en 2022, elles attirent encore plus l'attention.

"Les gens du monde entier regardent la politique aux États-Unis parce qu'elle a de l'importance pour ce que les États-Unis font au-delà de leurs frontières", explique à la BBC le Dr Leslie Vinjamuri, directeur du programme États-Unis et Amériques à l'institut politique Chatham House, basé à Londres.

"Ces élections comptent plus que les autres parce que les candidats démocrates et républicains ont des opinions diamétralement opposées sur de nombreuses questions fondamentales."

L'avortement

"C'est l'élection la plus importante pour les femmes américaines de mémoire d'homme", déclare Yasmin Radjy, une militante irano-américaine de l'organisation politique progressiste Swing Left.

La décision de la Cour suprême a ouvert la voie à l'interdiction ou à la restriction sévère de l'accès à l'avortement dans certains États, et 13 l'ont fait depuis.

Cela a fait de l'avortement une question cruciale dans les campagnes des gouverneurs des États pour les élections de mi-mandat. Les sondages d'opinion montrent à plusieurs reprises que les électeurs républicains sont beaucoup plus susceptibles d'être favorables à la restriction ou au refus de l'accès à l'avortement que les démocrates.

Le 8 novembre, il y aura 36 courses de gouverneurs. Les Américains de quatre États (Californie, Kentucky, Montana et Vermont) se prononceront également sur des propositions d'avortement qui restreignent ou garantissent les procédures lors des élections de mi-mandat.

"La liberté est spécifiquement en jeu en ce qui concerne la liberté reproductive. Si les démocrates perdent la course au poste de gouverneur dans des États comme le Michigan, l'Arizona ou le Wisconsin, l'avortement pourrait littéralement devenir illégal du jour au lendemain", explique M. Radjy.

"Et si les démocrates perdent le Congrès, les républicains de la Chambre ont déjà un plan pour proposer une interdiction de l'avortement à l'échelle nationale."

"Les États-Unis sont l'une des plus grandes démocraties du monde, donc les décisions qui y sont prises ont de l'importance pour le reste du monde", explique à la BBC Louise Chetcuti, analyste politique au think-tank Institut Montaigne, basé à Paris.

L'aide américaine à l'Ukraine à la suite de l'invasion russe est une question qui a uni les démocrates et les républicains, notamment au Congrès, où les programmes d'aide ont été massivement soutenus par les deux partis. Le Dr Vinjamuri estime que la politique étrangère est un domaine rare dans lequel les démocrates et les républicains sont plus alignés que divisés sur des questions clés.