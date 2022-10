Rishi Sunak : un guide rapide sur le prochain Premier ministre britannique

il y a une heure

L'ancien ministre Rishi Sunak est prêt à devenir Premier ministre. Voici ce que vous devez savoir sur lui.

Il a gagné après s'être présenté pour la deuxième fois cette année.

Il a perdu contre Liz Truss en septembre, mais celle-ci a démissionné six semaines plus tard. Dans la dernière course au leadership, M. Sunak a obtenu le soutien de ses collègues députés très tôt, et rapidement. Il a franchi la barre des 100 nominations nécessaires bien avant la date limite, y compris de la part de députés qui avaient auparavant soutenu Truss ou Boris Johnson.

Il avait "prédit" des problèmes financiers sous Truss

Il s'est opposé à l'ancien Premier ministre lors de la précédente course au leadership, affirmant que son projet d'emprunter de l'argent pendant une crise d'inflation était un "conte de fées" qui plongerait l'économie dans le chaos.

Il est le fils d'immigrés

Ses parents sont venus d'Afrique de l'Est au Royaume-Uni et sont tous deux d'origine indienne. M. Sunak est né à Southampton en 1980, où son père était médecin généraliste et sa mère tenait une pharmacie. Il est en passe de devenir le premier Premier ministre britannique d'origine asiatique.

Il n'a été député que pendant sept ans

M. Sunak a été élu député pour la première fois en 2015 - pour Richmond dans le nord du Yorkshire - mais il a rapidement gravi les échelons, et a été nommé ministre des finances - ou chancelier - en février 2020 sous Boris Johnson.

Il était en charge de la trésorerie de soutien du Covid

En tant que chancelier de M. Johnson, M. Sunak a été à l'origine des aides financières accordées pendant les confinements, notamment les indemnités de licenciement et le programme "Eat Out to Help Out" (manger dehors pour aider) destiné aux restaurants.

Il est considéré comme l'un des députés les plus riches

Sa femme est Akshata Murthy, la fille du milliardaire indien Narayana Murthy. M. Sunak a lui-même travaillé pour la banque d'investissement Goldman Sachs et dans deux fonds spéculatifs. Le Sunday Times Rich List estime la fortune du couple à environ 730 millions de livres sterling (plus de 549 milliards FCFA).

Il a été confronté à une controverse concernant les arrangements fiscaux de sa femme

Au cours de l'été, il est apparu qu'Akshata Murthy ne payait pas d'impôts au Royaume-Uni sur ses gros revenus à l'étranger - ce qui est légal. M. Sunak a défendu sa femme en déclarant : "Il est affreux de salir ma femme pour s'en prendre à moi" - mais elle a fini par accepter de commencer à payer des impôts supplémentaires. Nous avons également découvert qu'il avait temporairement une carte verte américaine, lui permettant de vivre en permanence en Amérique alors qu'il était le chancelier du Royaume-Uni.

Il a fait campagne pour le Brexit et la déréglementation

Les "ports francs" sont l'une de ses idées favorites de longue date : des zones situées près des ports ou des aéroports où les marchandises peuvent être importées et exportées sans payer de taxes, afin d'encourager le commerce.

Il voulait vraiment être... un Jedi

En 2016, il a confié à un groupe d'écoliers qu'il voulait à l'origine être un chevalier Jedi quand il serait grand. Son film Star Wars préféré est L'Empire contre-attaque.