Guerre Ukraine - Russie : pourquoi la Russie affirme-t-elle que l'Ukraine pourrait utiliser une "bombe sale" ?

il y a une heure

Son accusation est réfutée par le gouvernement ukrainien, ainsi que par ceux de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Que dit la Russie ?

Il s'est également entretenu avec les ministres de la défense des États-Unis, de la France et de la Turquie en faisant des commentaires similaires.

Dans une réponse commune, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis ont indiqué que leurs gouvernements "rejettent toutes les allégations manifestement fausses de la Russie selon lesquelles l'Ukraine se prépare à utiliser une bombe sale sur son propre territoire".

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a démenti ces allégations et a accusé la Russie d'être "la source de tout ce qui peut être imaginé de sale dans cette guerre".

Qu'est-ce qu'une bombe sale ?

Elles sont donc beaucoup moins chères et plus rapides à fabriquer que les armes nucléaires. Elles peuvent également être transportées à l'arrière d'un véhicule, par exemple.

La Federation of American Scientists a calculé que si une bombe contenant neuf grammes de cobalt-60 et 5 kg de TNT explosait à la pointe de Manhattan, à New York, elle rendrait toute la zone de la ville inhabitable pendant des décennies.