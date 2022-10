Kanye West : Adidas coupe ses liens avec le rappeur

il y a une heure

Dans une déclaration mardi, Adidas a écrit : "Adidas ne tolère pas l'antisémitisme et toute autre sorte de discours de haine. Les récents commentaires et actions de Ye ont été inacceptables, haineux et dangereux, et ils violent les valeurs de diversité et d'inclusion, de respect mutuel et d'équité de l'entreprise."