Oleg Penkovsky : l'espion soviétique controversé

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le procès Penkovsky a été suivi de près par l'Occident

Considéré comme l'agent double le plus précieux de l'Occident pendant la guerre froide, Penkovsky a fourni des informations qui ont donné à l'administration Kennedy un avantage décisif pendant la crise des missiles soviétiques à Cuba.

La CIA a baptisé Oleg Penkovsky avec le nom de code "héros". Et peut-être pas sans raison.

Ce colonel du service de renseignement des forces armées de l'Union soviétique (GRU) est devenu une source inestimable d'informations sur les capacités militaires de la superpuissance communiste au plus fort de la guerre froide.

Certains le considèrent comme l'agent double le plus précieux que l'Occident ait jamais eu.

Il était un espion qui avait un accès ouvert à bon nombre des secrets les mieux gardés de l'URSS et qui, par conséquent, a pu fournir des informations clés qui, il y a 60 ans, ont permis à Washington de gérer la crise des missiles soviétiques à Cuba, contribuant ainsi à sa résolution pacifique.

"Ses actions peuvent être considérées comme héroïques car sans elles, nous ne serions peut-être pas en train de parler maintenant. Sans les renseignements de Penkovsky, la crise des missiles aurait pu dégénérer en conflit nucléaire", déclare Jeremy Duns, auteur d'un livre sur l'espion soviétique intitulé "Code Name Hero", qui se fonde, entre autres, sur l'examen de documents déclassifiés.

La collaboration avec la CIA et le MI6 britannique a coûté la vie à Penkovsky. Après avoir été arrêté par le KGB le 22 octobre 1962, il a été jugé pour trahison et condamné à mort en mai 1963.

Selon l'histoire officielle, il a été abattu quelques jours après sa condamnation, bien que certaines versions suggèrent qu'il s'est suicidé alors qu'il était emprisonné dans un camp soviétique.

Entre le héros et le mythe

Aux côtés de Penkovsky, l'homme d'affaires britannique Greville Wynne, qui servait de coursier et de liaison entre Penkovsky et les agences de renseignement occidentales, a été condamné à huit ans de prison, mais il n'a fait que 18 mois environ, après quoi il a été libéré grâce à un échange convenu entre Moscou et Londres.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Oleg Penkovsky a été condamné à mort pour trahison

Depuis décembre 1962, date à laquelle les autorités de l'URSS ont annoncé l'arrestation du colonel soviétique et son rôle d'espion, sa figure a suscité un grand intérêt en Occident.

Son histoire a fait l'objet de plusieurs ouvrages tels que celui de Duns, mais a également servi d'inspiration à des histoires de fiction telles que "Russia House" de John Le Carré.

Plus récemment, le film Courier, avec Benedict Cumberbatch, raconte l'histoire de Penkovsky et Wynne, tout en incluant une dose de fiction à côté des faits.

Au cours des presque six décennies qui se sont écoulées depuis, des faits, des versions et des interprétations de son rôle d'espion pour l'Occident n'ont cessé d'apparaître.

Certains minimisent sa contribution à la résolution de la crise des missiles et se demandent même dans quelle mesure il peut être considéré comme "l'espion qui a sauvé le monde" (comme l'appelle l'une de ses biographies). Sa figure continue de créer la controverse.

Un article publié en 2021 par Benjamin B. Fischer, ancien historien en chef de la CIA, intitulé "Penkovsky, l'espion qui a tenté de détruire le monde", affirme que l'utilité des informations de Penkovsky pour résoudre la crise des missiles a été exagérée, qu'il a tenté d'utiliser l'Occident contre Moscou, en prônant une guerre préventive contre l'Union soviétique et que, même après son arrestation, il a essayé de provoquer une guerre nucléaire en envoyant une fausse alerte sur une attaque nucléaire soviétique imminente contre les États-Unis.

Mais, aussi paradoxal que cela puisse paraître, des éléments permettent de penser que Penkovsky était, en même temps, l'espion qui a sauvé le monde et celui qui a tenté de le détruire.

Écorce de fer

Lorsque, le 16 octobre 1962, le président américain John F. Kennedy rencontre ses conseillers en matière de sécurité nationale pour discuter des premiers rapports sur la présence de missiles nucléaires soviétiques à Cuba, Penkovsky n'est même pas mentionné sous son nom de code.

Ce n'est pas parce que les contributions de l'espion russe n'étaient pas pertinentes - au contraire. Ils étaient si importants qu'ils voulaient le protéger autant que possible. Ainsi, même lors d'une telle réunion, le gouvernement américain ne voulait pas que l'existence de Penkovsky soit connue.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Parmi les conseillers à la sécurité nationale de Kennedy, seule une poignée de fonctionnaires connaissait l'existence de Penkovsky.

À cette fin, en fait, la CIA avait inventé un nom de code : Ironbark, qui servait à distribuer - bien que de manière très restreinte - au sein de la communauté du renseignement américain certaines des informations offertes par le colonel soviétique, mais en prétendant qu'elles étaient le produit du travail de différentes sources.

Selon Sidney Graybeal, qui, en tant que chef de la division Espace et missiles de la CIA, était l'un des experts chargés d'expliquer à Kennedy et à ses conseillers ce que l'on savait des missiles déployés à Cuba, seuls le président américain, les secrétaires d'État et de la Défense, ainsi qu'une poignée de hauts responsables de la CIA connaissaient l'existence de Penkovsky.

Dans une interview de 1999 conservée dans les archives de la sécurité nationale de l'université George Washington, Graybeal a expliqué que la CIA avait obtenu de Penkovsky les manuels d'utilisation des missiles soviétiques SS-4, ce qui s'est avéré crucial dans la gestion de cette crise.

"La question n'était pas tant de savoir quelles étaient les caractéristiques de ces missiles que de savoir combien de temps avant qu'ils ne puissent être tirés, et pour répondre à cette question, il faut savoir comment ces missiles fonctionnent sur le terrain avec des troupes, et c'est là que les informations de Penkovsky nous ont donné la base pour répondre à la première question du président", a-t-il déclaré.

Comme l'explique Jeremy Duns, le fait de savoir que l'URSS aurait besoin de beaucoup plus de temps pour préparer les missiles au tir a permis à Kennedy de savoir qu'il avait une marge de manœuvre pour négocier avec l'URSS.

"Penkovsky parlait ouvertement et fréquemment du fait que Khrouchtchev mentait sur la production de missiles de l'URSS et qu'ils avaient fondamentalement moins de missiles qu'ils ne le prétendaient", a déclaré Duns.

Il a ajouté que ces éléments, ainsi que les manuels, photographies et autres documents fournis par l'espion russe, ont fini par convaincre les hauts responsables américains qu'ils avaient le dessus, ce qui s'est avéré être un grand avantage.

"Kennedy savait qu'il avait le temps de négocier", note-t-il.

L'espion imparfait et parfait

De nombreux points de vue, Penkovsky pourrait être considéré comme un parfait espion pour l'Occident.

Il avait accès à des informations précieuses et, en raison de sa position de chef adjoint de la section étrangère du Comité d'État pour la coordination de la recherche scientifique, il avait pour mission d'obtenir des renseignements scientifiques et technologiques des pays capitalistes ; il était autorisé à voyager régulièrement hors de l'URSS...

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le passeport militaire de Penkovsky

Pour aggraver les choses, Penkovsky voulait collaborer volontairement avec l'Occident parce qu'il était très remonté contre le gouvernement soviétique.

"Penkovsky était un homme avec beaucoup de défauts. Il présentait ses motivations comme héroïques, comme s'il était en faveur de l'Occident, mais en réalité il était amer et en colère parce qu'il n'avait pas été promu. Sa véritable motivation était la vengeance contre le système soviétique et Khrouchtchev", dit Duns.

C'est ce désir de vengeance qui l'a conduit à essayer de contacter les agences de renseignement occidentales.

Au début, cependant, ses efforts n'ont pas abouti, car toutes les personnes qu'il a approchées l'ont repoussé, pensant qu'il s'agissait d'un coup monté par le KGB.

"Penkovsky cherchait désespérément à convaincre quelqu'un de l'écouter, et il a donc réussi, d'une manière ou d'une autre, à transmettre des documents à Greville Wynne pour qu'il les remette au MI6 à Londres, qui les a évalués, en a parlé à la CIA et a donné son feu vert", explique Duns.

Étant donné que Wynne avait déjà été contacté par Penkovsky et que, en raison de son travail d'homme d'affaires, il devait se rendre fréquemment à Moscou et dans d'autres villes de l'autre côté du rideau de fer, il a été jugé possible de l'utiliser comme messager, car les deux hommes pouvaient être en contact fréquent sans éveiller de soupçons.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'homme d'affaires britannique Greville Wynne sert de coursier entre Penkovsky et les services de renseignement occidentaux.

Sous prétexte de participer à des foires scientifiques et technologiques, ils en ont profité pour organiser des visites de Penkovsky à Londres et à Paris, où il a pu s'entretenir pendant de longues heures avec des agents de la CIA et du MI6, leur donnant toutes sortes de détails sur la situation militaire, politique et économique en URSS.

Ces sessions ont également mis en lumière certains des aspects les plus controversés de la personnalité de Penkovsky.

"Il était assez avide et narcissique. Il a insisté sur le fait qu'il voulait rencontrer la reine Elizabeth II. Il voulait rencontrer Audrey Hepburn et pensait qu'un jour il ferait apposer une plaque sur la chambre d'hôtel où il était interrogé par des agents du MI6 et de la CIA", raconte Duns.

"Il voulait avoir des prostituées. C'était donc un problème. C'était un homme imparfait. Il n'était pas nécessairement le type de héros traditionnel. Il est également vrai, comme l'affirme Benjamin Fisher, que Penkovsky avait une sorte de plan fou pour faire sauter Moscou et que, lors de la première réunion qu'il a eue avec le MI6, il a suggéré qu'ils placent une sorte de missile nucléaire portable dans des conteneurs autour de Moscou", ajoute-t-il.

Un faux avertissement d'attaque nucléaire

Au-delà des briefings à Londres et à Paris, la CIA et le MI6 ont mis en place un mécanisme avec Penkovsky afin qu'il puisse leur remettre en toute sécurité les documents secrets auxquels il avait accès.

Il photographiait généralement ces documents à l'aide d'un appareil photo miniature, puis stockait les microfilms obtenus dans des paquets de cigarettes, des boîtes de bonbons ou d'autres emballages qu'il laissait à des endroits convenus à l'avance, d'où ils étaient récupérés par des agents occidentaux à Moscou.

Entre avril 1961 et octobre 1962, on estime que le colonel soviétique a remis plus de 110 rouleaux de photographies, qui, ajoutés à quelque 140 heures d'entretiens, ont donné lieu à plus de 10 000 pages de rapports de renseignement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Penkovsky a utilisé des appareils photo miniatures pour photographier les documents secrets et a caché le microfilm dans un paquet de cigarettes.

Compte tenu des difficultés à rester en contact à l'intérieur de l'URSS, les agences occidentales et Penkovsky se sont également mis d'accord sur un système de signaux téléphoniques afin qu'il puisse donner l'alerte au cas où il recevrait des informations crédibles sur une attaque nucléaire soviétique imminente contre l'Ouest.

Dans ces circonstances, Penkovsky avait un numéro de téléphone pour appeler les agents de la CIA à Moscou et un autre pour le MI6. Lorsqu'ils répondaient, il devait souffler dans le microphone trois fois de suite et raccrocher.

Le 2 novembre 1962, environ 10 jours après l'arrestation de Penkovsky par le KGB, le chef adjoint de la CIA à Moscou, Hugh Montgomery, et le chef du MI6 à Moscou, Gervase Cowell, reçoivent le signal.

Heureusement, les deux agences ont accueilli le message avec scepticisme, ce qui a probablement permis d'éviter une réaction potentiellement catastrophique, étant donné que les forces américaines et britanniques étaient toujours en état d'alerte pour la crise des missiles.

La réaction mesurée à l'alerte reçue peut peut-être s'expliquer par le fait que les agences de renseignement avaient déjà détecté, au cours des derniers mois, que la qualité des renseignements fournis par Penkovsky n'était plus aussi extraordinaire qu'au début, et qu'il était soupçonné d'avoir été démasqué et d'être utilisé par le KGB pour diffuser de fausses informations.

Dans le cas des Britanniques, Cowell a décidé de ne pas informer Londres, estimant qu'il s'agissait d'une fausse alerte.

Montgomery, en revanche, a transmis le message à ses supérieurs de la CIA, qui ont décidé d'envoyer un de leurs agents à Moscou pour vérifier si Penkovsky avait, par hasard, laissé un message dans la cachette convenue d'un commun accord, donnant plus de détails sur la situation.

À son arrivée, le fonctionnaire américain est immédiatement détenu par le KGB.

Selon Jeremy Duns, un article publié dans le journal Izvestia en décembre 1962 offre des indices sur ce qui s'est probablement passé.

"Il y est dit que Penkovsky disposait de deux moyens de contacter les Américains et que l'un d'eux, 'en cas de danger inattendu', impliquait de souffler trois fois dans le microphone du téléphone. Il semble probable que Penkovsky ait informé ses ravisseurs de ce signal, mais n'ait pas révélé sa véritable nature. Le KGB n'aurait pas risqué de déclencher une guerre nucléaire simplement pour arrêter un agent de la CIA", écrit Duns dans un article publié en 2017.