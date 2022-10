Diplomatie : la Chine accusée de postes de police illégaux aux Pays-Bas

il y a une heure

Selon un rapport des médias néerlandais, la Chine mène une opération de police non officielle pour faire pression sur les dissidents

Le gouvernement chinois a été accusé d'avoir établi au moins deux "postes de police" non déclarés aux Pays-Bas.

Une porte-parole du ministère néerlandais des affaires étrangères a déclaré que l'existence de ces postes de police non officiels était illégale.

L'enquête a été déclenchée par un rapport intitulé Chinese Transnational Policing Gone Wild, publié par l'ONG Safeguard Defenders, basée en Espagne.

Selon l'organisation, les bureaux de la sécurité publique de deux provinces chinoises ont créé 54 "centres de services de police à l'étranger" sur cinq continents et dans 21 pays. La plupart d'entre eux se trouvent en Europe, dont neuf en Espagne et quatre en Italie. Au Royaume-Uni, il en a trouvé deux à Londres et un à Glasgow.