Jair Bolsonaro - Lula da Silva : accusations et désinformation pendant la campagne électorale au Brésil

Jake Horton & Juliana Gragnani

BBC Reality Check & l'équipe de désinformation

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images

Des allégations de corruption, de 'covidage', de déforestation et même de cannibalisme ont attiré l'attention sur la campagne électorale avant le scrutin présidentiel de ce dimanche au Brésil.

Le président Jair Bolsonaro est opposé à l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva dans un second tour de scrutin.

Nous avons examiné quelques-unes des principales lignes d'attaque des deux candidats.

Des accusations de satanisme et de cannibalisme

Bolsonaro et Lula, qui sont tous deux catholiques, ont cherché à obtenir le soutien des électeurs chrétiens évangéliques, qui représentent près d'un tiers de la population brésilienne.

A lire aussi :

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président Bolsonaro et son épouse prient avec des leaders évangéliques pendant la campagne.

Cependant, leurs stratégies ont été émaillées de désinformation religieuse.

Un exemple de cela est une vidéo partagée par deux des fils de Bolsonaro et d'autres politiciens, dans laquelle un influenceur social qui se décrit comme sataniste, déclare son soutien à Lula.

La vidéo est devenue virale, aux côtés de messages affirmant que le Brésil courrait un "risque spirituel" si Lula était élu - bien que l'influenceur n'ait aucune relation avec l'ancien président ni aucune influence sur ses politiques.

L'équipe de campagne de Lula a publié une déclaration rejetant toute implication dans le culte du diable et la vidéo a été interdite par le tribunal électoral, l'organe chargé de superviser le vote.

Crédit photo, Ricardo Stuckert Légende image, Lula lors d'un événement avec des frères franciscains à São Paulo pendant la campagne.

Pendant ce temps, l'équipe de campagne de Lula a mis en avant une interview de 2016 de Bolsonaro au New York Times dans laquelle il dit s'etre rendu dans une communauté indigène au Brésil qui aurait cuisiné un mort.

Pour le voir, se souvient-il dans l'interview, on lui a dit qu'il devrait participer au repas. "Je le mangerais", a-t-il dit. "Je n'aurais aucun problème à manger l'indigène". Mais il a ajouté que son entourage ne voulait pas y aller, et qu'il ne l'a donc pas fait non plus.

La campagne de Lula a produit une vidéo reprenant l'interview de 2016, disant : "C'est monstrueux. Bolsonaro révèle qu'il mangerait de la chair humaine".

Bolsonaro s'est plaint auprès du tribunal électoral, qui a ensuite interdit la vidéo de campagne de Lula, affirmant qu'elle avait présenté l'interview hors contexte.

Les dirigeants du peuple Yanomami, le groupe indigène auquel Bolsonaro faisait référence, rejettent son affirmation et affirment qu'ils ne pratiquent pas le cannibalisme.

Protection de la forêt tropicale amazonienne

La forêt tropicale joue un rôle essentiel en absorbant le dioxyde de carbone nocif qui, autrement, s'échapperait dans l'atmosphère. Environ 60 % de l'Amazonie se trouve au Brésil.

Les deux candidats ont affirmé avoir un meilleur bilan en matière de protection de la forêt.

Lors d'un débat présidentiel en direct en octobre, Lula a déclaré : "Dans notre gouvernement, [nous avions] la déforestation la plus faible dans l'Amazone, et dans le vôtre, elle est la plus élevée chaque année."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le taux de déforestation dans l'Amazone a augmenté ces dernières années

Bolsonaro a répondu : "Cherchez sur Google 'déforestation de 2003 à 2006', pendant les quatre années du gouvernement de Lula. Puis recherchez 'déforestation de 2019 à 2022'".

"Pendant votre gouvernement, on a déboisé deux fois plus que pendant le mien", a-t-il ajouté.

Il est vrai que la quantité de déforestation au cours des trois premières années du gouvernement de Bolsonaro est nettement inférieure à celle de la même période sous Lula - environ 34 000 km carrés, contre 71 000 km, selon l'Institut national de recherche spatiale (Inpe).

Mais après les deux premières années du mandat de Lula, le taux de déforestation a considérablement diminué, et lorsqu'il a quitté le pouvoir en janvier 2011, il avait atteint des niveaux historiquement bas.

Sous Bolsonaro, le taux de déforestation a augmenté chaque année, poursuivant une tendance qui a commencé quelques années avant son arrivée au pouvoir en janvier 2019.

Il a mis en œuvre des politiques qui, selon les critiques, font reculer des garanties cruciales, et les poursuites contre l'exploitation forestière illégale ont chuté pendant son mandat.

Des allégations de corruption

La corruption a été un thème central de la campagne.

Bolsonaro a mis en avant un scandale de corruption majeur, qui a débuté pendant le mandat de Lula, lorsque des milliards de dollars ont été volés en pots-de-vin et en contrats pétroliers surévalués liés à la compagnie pétrolière d'État, Petrobras.

Lula lui-même a été reconnu coupable d'implication et en 2017, il a été envoyé en prison. Sa condamnation a été annulée l'année dernière, ce qui lui permet de se présenter à cette élection.

De son côté, Lula a pointé du doigt Bolsonaro pour avoir permis la corruption, et l'a accusé d'avoir perdu le contrôle des finances du pays. Il fait ainsi référence à un "budget secret" inclus dans la loi budgétaire adoptée en 2019, permettant aux fonds publics d'être dépensés par les législateurs fédéraux avec un contrôle limité.

Crédit photo, Waldemir Barreto/Agência Senado Légende image, Le Congrès contrôle désormais d'importantes sommes d'argent public par le biais d'amendements non transparents.

Bolsonaro nie avoir approuvé ce projet. "J'ai mis mon veto et [le Congrès] a annulé le veto", a-t-il déclaré lors d'un débat le 16 octobre.

Ce n'est pas vrai. Dans un premier temps, en novembre 2019, Bolsonaro a effectivement opposé son veto au nouveau mécanisme inclus dans le budget. Un mois plus tard, cependant, la présidence elle-même a envoyé au Congrès une nouvelle proposition de loi, incluant le mécanisme "secret" en son sein, et elle a été approuvée.

"C'est une institutionnalisation de la corruption, une façon d'acheter le Congrès en utilisant le budget du pays", déclare Bruno Brandão, directeur exécutif de la section nationale brésilienne de Transparency International.

Il souligne que les enquêtes de la presse et de la police ont révélé l'existence de vastes systèmes de fraude dans l'utilisation de ces fonds publics.

S'attaquer au Covid

Bolsonaro a été accusé de diffuser des informations erronées sur les vaccins Covid et a refusé de se faire vacciner lui-même.

Lula a fortement critiqué les efforts de Bolsonaro pour lutter contre la pandémie.

Il a souligné le nombre de décès dans le pays, en déclarant : "Le Brésil compte 3 % de la population mondiale, et le Brésil a enregistré 11 % des décès dus à la pandémie dans le monde."

Il est exact que le Brésil a compté près de 11 % des décès officiels de la Covid dans le monde, avec plus de 687 000 décès enregistrés, selon l'université Johns Hopkins.

C'est le deuxième plus grand nombre de décès officiels dans le monde après les États-Unis.

Le pays compte également l'un des taux de mortalité les plus élevés au monde par rapport à sa population, même s'il n'est pas aussi élevé que celui du Pérou voisin.

Mais les chiffres officiels ne reflètent pas toujours le nombre réel de morts dans de nombreux pays, car les tests ne sont pas toujours disponibles.

M. Lula a également mis en doute le temps qu'il a fallu pour déployer les vaccins Covid.

Défendant le bilan de son gouvernement, le président Bolsonaro a déclaré : "Nous avons acheté plus de 500 millions de doses de vaccin... et le Brésil est l'un des pays les plus vaccinés au monde et dans les meilleurs délais."

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le président Bolsonaro a continué à organiser des rassemblements avec ses partisans pendant toute la durée de la pandémie.

Le gouvernement de M. Bolsonaro a maintenant acheté environ 750 millions de doses, mais ses premières commandes ont été passées bien plus tard que celles de certains autres pays.

La livraison des vaccins a donc été retardée, et le déploiement du Brésil a d'abord pris du retard par rapport à de nombreux autres pays d'Amérique latine et du monde entier.