Rishi Sunak : ce que nous savons de la richesse de la famille de Rishi Sunak

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, M. Sunak est le premier Premier ministre britannique asiatique, le premier Premier ministre britannique hindou et le plus jeune Premier ministre depuis un siècle.

Les finances du nouveau et premier Premier ministre britannique d'origine asiatique, Rishi Sunak, et de sa famille font l'objet d'un examen approfondi.

Alors que le nouveau Premier ministre est confronté à une crise du coût de la vie au Royaume-Uni, certains se demandent comment un homme aussi riche peut garder le contact avec le citoyen moyen lorsqu'il prend des décisions économiques aussi difficiles.

Si l'on ajoute à cela une série de révélations au cours de sa première campagne pour devenir chef du parti conservateur, beaucoup de gens se demandent combien vaut M. Sunak.

Mais il insiste sur le fait qu'il est la bonne personne pour ce poste, s'engageant à servir avec "intégrité et humilité" et promettant de "travailler jour après jour pour servir le peuple britannique".

Alors, que savons-nous de la richesse de M. Sunak et de sa famille, et est-ce important ?

Plus riche qu'un roi ?'

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le roi Charles III prête serment à M. Sunak comme Premier ministre britannique

Tandis que le roi Charles III a fait prêter serment au nouveau Premier ministre britannique, de nombreuses personnes ont commenté sur les réseaux sociaux la richesse du couple.

M. Sunak n'a pas confirmé sa valeur nette.

Mais selon le Sunday Times, l'ancien banquier M. Sunak et son épouse, Akshata Murty, héritière dans le secteur de la technologie indienne, ont une fortune estimée à 830 millions dollars.

Bien que le nouveau roi ait hérité d'une grande partie de la fortune de sa mère, il convient de noter qu'avant sa mort, la reine Élisabeth II avait une fortune estimée à environ 420 millions de dollars, selon la même liste.

Akshata Murty, l'épouse de M. Sunak

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les décisions prises par le nouveau Premier ministre britannique, Rishi Sunak, peuvent affecter les finances de millions de personnes au Royaume-Uni.

La richesse de M. Sunak et les affaires de sa femme ont suscité l'intérêt en avril 2022.

Akshata Murty a annoncé qu'elle commencerait à payer l'impôt britannique sur ses revenus à l'étranger afin d'alléger la pression politique sur son mari.

Cette annonce est intervenue au moment où M. Sunak, alors chancelier britannique, s'est adressé au conseiller en éthique du Premier ministre, l'opposition affirmant qu'il n'a pas fait preuve de transparence quant à ses arrangements fiscaux.

Il a déclaré qu'il était convaincu d'avoir respecté toutes les règles - mais les travaillistes ont déclaré qu'il avait encore des questions à répondre.

La carrière de Rishi Sunak

Crédit photo, Conservative Party Légende image, M. Sunak est devenu député de Richmond dans le North Yorkshire en 2015.

M. Sunak est né à Southampton en 1980 de parents indiens qui avaient émigré d'Afrique de l'Est. Son père était médecin généraliste et sa mère dirigeait sa propre pharmacie.

Après avoir fait ses études dans un pensionnat privé, le Winchester College - et travaillé comme serveur dans un restaurant de curry à Southampton pendant ses vacances d'été - il a étudié la politique, la philosophie et l'économie à l'université d'Oxford, où il a obtenu un diplôme de première classe. Il a ensuite obtenu un Master of Business Administration (MBA) à l'université de Stanford en Californie, où il a rencontré Mme Murty.

De 2001 à 2004, M. Sunak a été analyste pour la banque d'investissement Goldman Sachs, puis associé dans deux fonds spéculatifs.

En 2015, M. Sunak est entré au Parlement en tant que député de Richmond dans le Yorkshire du Nord et a été ministre de second rang dans le gouvernement de l'ancienne Première ministre Theresa May.

Il a ensuite été nommé secrétaire en chef du Trésor par son successeur, Boris Johnson, avant d'être promu chancelier en février 2020.

Salaire

Crédit photo, HM Treasury Légende image, Mr Sunak est devenu chancelier en février 2020

En tant que premier ministre, M. Sunak a droit à un salaire annuel d'environ 185 000 $.

Les revenus du Premier ministre se composent de deux paiements différents - un pour le poste suprême et un en tant que membre élu du Parlement (MP).

En tant que député et ancien chancelier, le salaire de M. Sunak au gouvernement était d'environ 171 640 $.

En tant que Premier ministre, M. Sunak recevra également une allocation annuelle pouvant atteindre 130 160 dollars (115 000 livres sterling) par an pour couvrir les frais liés à l'exercice de ses fonctions publiques.

Cela semble beaucoup d'argent pour le commun des mortels, mais moins si on le compare à d'autres dirigeants mondiaux, comme le président des États-Unis, qui a droit à un salaire annuel de 400 000 dollars.

Patrimoine personnel, 'blind trusts' et portefeuille de propriété

Crédit photo, Getty Images Légende image, Mr Sunak est marié avec Akshata Murthy, ensemble ils ont deux filles.

Mais avant d'entrer en politique, Rishi Sunak était associé à deux fonds spéculatifs très rentables et il est aujourd'hui considéré comme l'un des députés les plus riches du Royaume-Uni.

Selon le Times, il était "multimillionnaire lorsqu'il avait la vingtaine", mais il n'a jamais fait de commentaire public sur sa fortune.

Il s'est déjà attiré les critiques des travaillistes pour avoir fait don de plus de 100 000 £ à son ancienne école, afin de financer des bourses pour les enfants qui n'avaient pas les moyens de la fréquenter.

Les travaillistes ont posé un certain nombre de questions, notamment : M. Sunak a-t-il déjà bénéficié de l'utilisation de paradis fiscaux ?

Le journal The Independent a suggéré que oui, avec un rapport affirmant qu'il était listé comme bénéficiaire de trusts de paradis fiscaux dans les îles Vierges britanniques et les îles Caïmans en 2020. Un porte-parole de M. Sunak a déclaré qu'il "ne reconnaissait pas" ces affirmations.

Au Royaume-Uni, les politiciens possédant des portefeuilles d'actions et d'investissements créent régulièrement des "blind trusts" lorsqu'ils obtiennent un poste au gouvernement. Cela leur permet de continuer à percevoir des revenus de leurs investissements sans savoir où l'argent est investi.

L'objectif est d'éliminer les conflits d'intérêts potentiels, lorsqu'ils prennent des décisions de politique économique qui pourraient leur rapporter plus d'argent - mais cette pratique est controversée.

M. Sunak a inscrit les blind trusts sur la liste des intérêts des ministres.

M. Sunak a créé son trust en 2019, lorsqu'il a été promu au poste de second du chancelier de l'époque, Sajid Javid.

Les travaillistes estiment que M. Sunak est le premier chancelier à avoir enregistré une participation dans un fonds d'investissement depuis la création de la liste des intérêts ministériels, et se sont demandé si un tel arrangement devrait être autorisé.

Le parti d'opposition a demandé à M. Sunak de publier les détails de ce qui est contenu dans le trust, et de dire s'il a été informé de l'évolution des investissements depuis qu'il est devenu chancelier en février 2020.

Le Trésor a déclaré que M. Sunak avait "suivi le code ministériel à la lettre".

L'ancien Premier ministre Theresa May avait un 'blind trust', mais en 2016, son prédécesseur, David Cameron, a déclaré aux députés qu'il pensait qu'il était "plus simple et plus direct de tout vendre", plutôt que de créer un trust, avant de prendre ses fonctions.

Il est entendu que les Sunak possèdent de nombreuses propriétés.

Un manoir classé Grade II dans le village de Kirby Sigston, près de Northallerton, dans sa circonscription de Richmond, a été acheté pour 1,5 million de livres en 2015.

Une maison de ville de cinq chambres à South Kensington, à Londres, dont la dernière vente remonte à 2010, pour 4,5 millions de livres.

Le couple possède également un appartement à South Kensington et un penthouse avec vue sur l'océan Pacifique à Santa Monica, en Californie.

M. Sunak avait auparavant l'usage d'un appartement appartenant aux contribuables à Downing Street, et de Dorneywood, un manoir élégant dans le Buckinghamshire.

En tant que Premier ministre, il peut désormais emménager au numéro 10 de Downing Street.

La carrière et le patrimoine familial d'Akshata Murty

Crédit photo, Getty Images Légende image, La femme de M. Sunak, Akshata Murty, est l'héritière d'une fortune de plusieurs milliards.

Héritière d'une fortune valant des milliards, Mme Murty est née dans une famille indienne très performante qui a le sens de l'entrepreneuriat.

Peu après sa naissance en 1980, elle a été envoyée chez ses grands-parents paternels alors que sa mère, Sudha Murty, et son père, Narayana Murthy, faisaient avancer leurs carrières à Mumbai.

Un an plus tard, M. Murthy cofondait Infosys, une société de services informatiques qui les a propulsé sur la liste des 'riches' de l'Inde. Sa fille allait poursuivre son héritage.

Mme Murty a fait ses études aux États-Unis, où elle a étudié l'économie et le français au Claremont McKenna College, un établissement privé libéral situé en Californie. Elle a ensuite obtenu un diplôme dans une école de mode avant de travailler chez Deloitte et Unilever et d'obtenir un MBA à l'université de Stanford.

Le couple, qui a deux filles, s'est rencontré à Stanford et s'est marié en 2009.

Sous la présidence de M. Murthy, Infosys est devenue l'une des plus grandes entreprises d'Inde. Elle est actuellement présente dans une cinquantaine de pays, dont le Royaume-Uni, où elle a des contrats avec le secteur public.

Basée à Bangalore, l'entreprise a annoncé des revenus de plus de 11,8 milliards de dollars en 2019, 12,8 milliards de dollars en 2020 et 13,5 milliards de dollars en 2021.

M. Murthy a quitté la présidence en 2011 mais continue de détenir une participation minoritaire dans l'entreprise. Selon le dernier rapport annuel de la société, il possède 0,39 % de ses actions.

Il a siégé aux conseils d'administration de sociétés du monde entier, notamment des banques multinationales HSBC et ICIC. Il est également le président de Catamaran Ventures, une société d'investissement qui gère plus d'un milliard de dollars d'actifs.

Selon une estimation de Forbes, sa valeur nette s'élève à 4,98 milliards de dollars.

Sa femme, Sudha, est présidente de la Fondation Infosys, une organisation à but non lucratif qui soutient des initiatives caritatives. Elle est surtout connue pour sa philanthropie et la littérature, notamment son roman Dollar Bahu (La belle-fille Dollar), qui a été adapté en série télévisée.

Des parts Infosys

Crédit photo, Getty Images Légende image, Narayana Murthy est l'un des hommes d'affaires les plus riches d'Inde.

La participation de Mme Murty dans Infosys a fait l'objet d'une controverse concernant ses activités en Russie après l'invasion de l'Ukraine par le président Vladimir Poutine. La société a déclaré à la BBC qu'elle fermait son bureau en Russie.

Mais l'argent qu'elle tire de ses actions est revenu sur le devant de la scène lorsqu'elle a confirmé son statut de non-domicile.

Le dernier rapport annuel d'Infosys montre que Mme Murty possède une participation de 0,9 % dans Infosys. La valeur de sa participation fluctue, mais on estime qu'elle vaut environ 792 millions dollars.

Mme Murty reçoit des dividendes annuels sur les actions, qui se sont élevés l'année dernière à environ 13,1 millions de dollars. À l'avenir, elle paiera des impôts britanniques sur ces revenus.

Catamaran Ventures UK

Crédit photo, Getty Images Légende image, M. Murthy a fondé Infosys en 1981 et son épouse, Sidha Murthy, est connue pour sa philanthropie.

Au Royaume-Uni, l'un de ses principaux intérêts commerciaux est la filiale londonienne de Catamaran Ventures, qui investit dans les jeunes entreprises.

Le profil Linkedin de Mme Murty indique que la société s'intéresse aux "marques britanniques qui ont besoin de capital, d'expertise en gestion et de partenaires de réseau pour se développer stratégiquement".

Elle et M. Sunak ont fondé la société en 2013. Le chancelier a quitté son poste de directeur en 2015 lorsqu'il est devenu député et un an plus tard, sa femme est devenue l'actionnaire majoritaire.

En 2020, Catamaran Ventures UK a répertorié la valeur de ses investissements comme étant de 3,96 millions de dollars, contre 1,7 million de dollars en 2019.

Autres entreprises britanniques

Crédit photo, POOL Légende image, Rishi Sunak a déclaré que les gens avaient tort de critiquer sa femme Akshata Murty.

Mme Murty a eu des intérêts dans plusieurs autres sociétés au Royaume-Uni.

Dans le registre des sociétés, elle figure en tant que directrice de Digme Fitness, une chaîne de salles de sport payantes.

L'entreprise a été placée sous administration en février de cette année après que les revenus aient chuté pendant la pandémie de Covid-19, malgré l'obtention de fonds de chômage. Mme Murty détenait 4,4 % de l'entreprise, qui doit des millions de livres sterling à ses créanciers, dont l'administration fiscale et douanière.