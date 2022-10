Le cancer du sein agressif frappe davantage les femmes noires

il y a 55 minutes

Le Dr Lisa Newman (à gauche) et le Dr Melissa B Davis (à droite) ont mené les recherches sur le cancer du sein

De nouvelles recherches montrent un lien génétique entre l'ascendance africaine et le cancer du sein triple négatif.

Des chercheurs américains ont découvert un lien génétique entre les personnes d'ascendance africaine et un type agressif de cancer du sein. Ils espèrent que leurs résultats encourageront davantage de Noirs à participer à des essais cliniques afin d'améliorer les taux de survie des personnes atteintes de cette maladie.

"Je n'ai jamais pensé que j'avais quelque chose à craindre", déclare Laverne Fauntleroy, une Afro-Américaine de 53 ans originaire de New York.

Laverne avait un mode de vie sain. Elle mangeait bien et faisait régulièrement de l'exercice, mais en janvier, peu de temps avant son anniversaire, elle a reçu un diagnostic qui l'a laissée perplexe et effrayée.

"On m'a simplement dit que j'avais un cancer du sein", dit-elle.

"La plupart des personnes que je connais qui ont eu un cancer n'ont pas survécu alors, bien sûr, j'étais dévastée et très effrayée".

Il s'agit d'un type de cancer moins fréquent, mais qui se développe rapidement, est plus susceptible de se propager, de revenir et présente les plus mauvaises chances de survie parmi tous les cancers du sein.