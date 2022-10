Elon Musk : comment la personne la plus riche du monde a acheté Twitter

il y a une heure

Elon Musk est, selon Forbes et Bloomberg, la personne la plus riche du monde.

C'était une soirée fraîche de la fin mars à San José, en Californie. Une réunion organisée à la hâte avait été prévue dans un Airbnb pour accueillir la personne la plus riche du monde.

La réunion était importante pour Twitter. Elon Musk était devenu le principal actionnaire de Twitter. On dit maintenant qu'il veut entrer au conseil d'administration de l'entreprise.

C'est "l'endroit le plus bizarre où j'ai eu une réunion récemment. Je pense qu'ils cherchaient un Airbnb, près de l'aéroport, et qu'il y a des tracteurs et des ânes", aurait-il écrit à M. Musk.