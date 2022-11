Gérontologie : pourquoi les personnes âgées ont-elles moins de fièvre ?

André Biernath

BBC News Brasil, depuis Londres

il y a une heure

Crédit photo, Klaus Vedfelt

En fait, ce n'est pas que les personnes âgées ont moins de fièvre que les plus jeunes. Cependant, comme elles ont naturellement un corps plus "froid", l'augmentation de la température corporelle passe souvent inaperçue ou est considérée comme un symptôme de quelque chose de plus grave dans cette tranche d'âge.

En vieillissant, la température corporelle moyenne est généralement plus basse - la différence peut atteindre 1 °C par rapport aux adultes et aux adolescents.

En d'autres termes : si l'individu le plus âgé a normalement 36 ºC et, un certain jour, passe à 37,1 ºC, cela peut déjà être considéré comme une fièvre - même si le diagnostic de fièvre n'intervient qu'à 38 ºC chez le plus jeune.

Lire aussi :

Cette confusion, à son tour, peut entraver et retarder le diagnostic de maladies courantes ou plus graves à partir de la sixième décennie de la vie, telles que les infections urinaires et la pneumonie.

Contrairement à ce qui se passe chez les enfants, la fièvre ne doit donc pas être considérée comme le principal symptôme chez les personnes âgées, soulignent des gériatres interrogés par la BBC au Brésil.

Dans ce groupe, les malaises tels que la prostration, les difficultés d'équilibre, la confusion mentale et les chutes fréquentes peuvent être les premiers signes de la maladie.

En prêtant attention à ces signes et à d'autres, ainsi qu'en surveillant de temps en temps la température, on peut détecter précocement divers problèmes et commencer un traitement.

Mais pourquoi ce changement de température se produit-il ?

"Thermostat naturel"

Deux articles publiés par la Santa Casa de São Paulo en 2010 ont étudié cette question en profondeur.

En analysant des centaines de cas, les chercheurs ont conclu que la température moyenne d'un jeune adulte en bonne santé est de 37 ºC - et que cette température normale varie entre 36,3 ºC et 37,5 ºC.

Chez les personnes âgées, la moyenne est de 36,1 ºC, avec une variation de 0,21 ºC en plus ou en moins.

Les études soulignent également qu'il y a une "diminution de 0,15 ºC de la température pour chaque décennie de vie".

Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce refroidissement naturel du corps ? Les médecins expliquent qu'il y a trois raisons principales à cela.

La première est liée aux changements naturels du vieillissement lui-même : le métabolisme est réduit, la masse musculaire diminue, les vaisseaux sanguins se resserrent, le système nerveux perd une partie de sa capacité à retenir la chaleur...

"Nous avons une sorte de thermostat dans l'hypothalamus, une des régions du cerveau. Il contrôle la température de notre corps", explique le gériatre Marcelo Altona, de l'hôpital Israelita Albert Einstein, à São Paulo.

Au cours du processus de vieillissement, ce "thermostat naturel" peut être altéré", ajoute-t-il.

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'hypothalamus (en rouge sur l'illustration) joue le rôle de "thermostat" du corps humain.

Le docteur Marco Túlio Cintra, vice-président de la société brésilienne de gériatrie et de gérontologie, souligne que, bien souvent, l'hypothalamus continue de fonctionner correctement au cours du vieillissement.

Dans ces cas, le changement de température implique une simple perte de chaleur dans l'environnement.

"Les personnes âgées ont plus de difficultés à retenir la chaleur dans le corps en raison des changements qui se produisent dans la peau et les cellules graisseuses", ajoute-t-il.

Ensuite, ce groupe est plus fréquemment touché par des maladies qui affectent la régulation de la température, comme le diabète, les troubles neurologiques, la malnutrition et la sarcopénie (perte progressive de la masse musculaire).

De plus, l'utilisation de certains médicaments et l'immobilité liée à des problèmes de locomotion influencent également ce processus.

Troisièmement, la difficulté même de mesurer la température dans cette tranche d'âge peut conduire à des résultats sous-estimés (lorsque le chiffre qui apparaît sur le thermomètre est inférieur à la réalité).

Cela se produit parce que les zones du corps où est placé le thermomètre à mercure changent au fil des années.

Dans l'aisselle, la transpiration excessive, les plis de la peau et la graisse peuvent gêner. La même chose se produit dans l'oreille, s'il y a une accumulation de cire dans le conduit auditif.

"Une source de stress inutile"

Dans la bouche, l'absence de certaines dents, les problèmes de salivation ou la difficulté à maintenir le thermomètre stable sont des facteurs de complication.

Dans l'anus, le manque de commodité pour y introduire l'instrument est un obstacle.

Les appareils numériques plus modernes, qui effectuent la mesure sur le front, sont une option, mais ils sont plus chers et il faut changer la batterie quand c'est nécessaire.

La difficulté de mesurer correctement - ou la méconnaissance de ce qu'est la limite normale de température dans le vieillissement - peut même représenter une menace pour la santé.

En effet, une personne âgée peut avoir une pneumonie ou une autre maladie grave et, parce que la température n'est pas jugée élevée, ne pas subir d'évaluation médicale.

Cette confusion retarde le diagnostic de maladies qui, si elles étaient détectées au début, auraient un traitement moins invasif et plus efficace, comme c'est le cas de la pneumonie et des infections des voies urinaires.

"Contrairement à ce qui se passe chez les enfants, la fièvre ne fait pas partie des principaux symptômes d'infection chez les personnes âgées. Elles ont souvent une température normale, voire une hypothermie", souligne M. Cintra.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une prise périodique de température, toujours au même endroit du corps, permet de savoir quand il y a de la fièvre.

"Le soignant et la personne âgée elle-même doivent être attentifs à d'autres signes, comme la prostration, l'altération de l'équilibre, la confusion mentale, les chutes fréquentes... Dans de nombreux cas d'infection urinaire au-delà de 60 ans, le seul signe est l'augmentation des accidents et des chutes", explique-t-il.

"Si la température moyenne d'une personne âgée est de 35,5 ºC ou 36 ºC, et qu'elle commence à avoir 36,9 ºC ou 37 ºC, c'est déjà un signe qu'elle doit être suivie de plus près", souligne M. Altona.

Le spécialiste estime que "chez les personnes très fragiles ou à un âge très avancé, de petites variations des signes vitaux, tels que la température, la pression artérielle et le rythme cardiaque, exigent déjà une plus grande attention".

Une directive qui peut être utile pour certaines personnes consiste à enregistrer la température en continu.

En utilisant le thermomètre une fois tous les quinze jours ou une fois par mois, il est possible de savoir quelle est la température moyenne normale - et de savoir quand le corps est plus chaud que la normale.

En d'autres termes : si l'individu est toujours à 36 ºC et, un certain jour, affiche 37,2 ºC, cela peut représenter un signe d'alerte selon le cas, même si cela n'est pas considéré comme de la fièvre dans d'autres groupes d'âge.

Mais M. Cintra pense que ce suivi doit être très bien orienté et suivre à la lettre les directives du professionnel de santé et du fabricant du thermomètre.

"Mesurer la fièvre en permanence peut être une source de stress inutile", souligne-t-il, ajoutant que "cette habitude est utile dans certains cas, mais elle n'est pas recommandée pour tout le monde".