Pétrole et Gaz : pourquoi y a-t-il une crise énergétique mondiale et qui pourrait en souffrir le plus ?

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le prix du gaz naturel a explosé dans le monde entier, cette année.

Nous sommes au cœur de la première crise énergétique mondiale, selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Elle affirme qu'à cause d'elle, des dizaines de millions de personnes à travers le monde risquent de ne plus avoir accès à l'électricité ou au carburant pour leur foyer.

Le prix du gaz naturel a été multiplié par près de cinq depuis l'été 2020.

Il s'est vendu sur les marchés internationaux pour l'équivalent de 250 dollars (164.601 francs CFA) par baril de pétrole.

Selon l'AIE, l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février en est le principal facteur.

Pourquoi les prix de l'énergie ont-ils tant augmenté ?

La Russie a réduit de plus de 80 % l'approvisionnement en gaz naturel des pays de l'Union européenne (UE) en raison de leur opposition à l'invasion, ce qui a entraîné une surenchère de l'approvisionnement en gaz dans le monde.

Le prix du gaz naturel avait déjà augmenté avant le début de la guerre. Au fur et à mesure que les pays sortaient des blocages causés par la pandémie de Covid-19, les industries ont commencé à en utiliser beaucoup plus.

Les prix du charbon ont également fortement augmenté, triplant au cours de l'année écoulée. Cela s'explique par le fait qu'en raison de la pénurie de gaz, de nombreuses centrales électriques dans le monde se sont mises à utiliser du charbon plutôt que du gaz.

Le prix du pétrole, troisième grande source d'énergie fossile, a également augmenté, car les pays membres de l'UE, ainsi que des pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis, ont interdit les achats de pétrole russe.

Cela a créé de nouvelles pénuries de pétrole et, à son apogée, le brent a atteint 125 dollars (82 300 francs CFA) le baril.

Le prix se situe désormais entre 90 et 95 dollars (entre 59 297 et 62 593 francs CFA) le baril.

Selon l'AIE, la crise énergétique de cette année est pire que les chocs pétroliers des années 1970, car elle concerne non seulement le pétrole, mais aussi le gaz naturel et le charbon.

Elle affecte également la vie de beaucoup plus de personnes dans le monde, notamment dans les pays en développement.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pour de nombreux ménages, le gaz servant à la cuisson des repas est désormais inabordable.

Quelles sont les personnes les plus menacées par les prix élevés de l'énergie ?

Les prix élevés des combustibles ont augmenté le coût de production de l'électricité et les prix que les consommateurs paient pour celle-ci.

L'AIE affirme qu'au cours des dernières années, des centaines de millions de personnes supplémentaires dans le monde ont pu se permettre de s'approvisionner en électricité pour leur foyer.

Mais en raison de la hausse des prix, 75 millions de personnes pourraient ne plus être en mesure de s'approvisionner en électricité.

Des centaines de millions de personnes dans les pays en développement utilisent également des bidons de carburant tels que le gaz de pétrole liquéfié (GPL) pour cuisiner à la maison.

Au Nigeria, le prix du GPL a presque doublé au cours de l'année écoulée.

Selon l'AIE, 100 millions de personnes pourraient ne plus avoir les moyens d'utiliser le GPL pour cuisiner et être obligées d'utiliser du bois de chauffage à la place.

Cela crée un problème de santé, car la fumée de bois endommage les poumons.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La flambée des prix de l'essence a suscité des protestations dans le monde entier.

Dans quelle mesure les producteurs de pétrole de l'OPEP sont-ils à blâmer ?

La Russie est largement accusée d'avoir provoqué la crise énergétique en freinant les exportations de gaz vers les pays de l'UE.

Toutefois, les 22 pays producteurs de pétrole du groupe OPEP (qui comprend également la Russie) ont également joué un rôle.

En 2020, les pays de l' OPEP ont réduit leur production de pétrole de plus de neuf millions de barils par jour en raison de la baisse de la demande pendant la pandémie de Covid-19.

Lorsque la pandémie a pris fin et que la demande de pétrole a augmenté, les pays de l'OPEP n'ont que légèrement augmenté leur production.

Cela a créé des pénuries internationales, faisant grimper les prix de l'essence dans le monde entier.

Début octobre, l'OPEP a de nouveau réduit sa production, de deux millions de barils par jour.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Selon l'AIE, la crise énergétique actuelle est encore plus grave que celle des années 1970.

Certains pays producteurs ont réagi à la crise énergétique mondiale en augmentant leur production de combustibles fossiles.

Aux États-Unis, les entreprises devraient augmenter la production de gaz naturel pour atteindre des niveaux record en 2022, puis en 2023. Une grande partie de ce gaz sera vendue aux pays de l'UE sous forme de gaz naturel liquéfié.

Toutefois, l'Europe pourrait avoir à endurer un hiver difficile, avec des prix du gaz toujours élevés, avant que ces nouveaux approvisionnements en GNL n'arrivent.

L'AIE estime que les énergies renouvelables joueront un rôle clé dans la résolution des pénuries d'énergie dans le monde au cours des prochaines années.

Elle affirme que d'ici à 2030, les entreprises du monde entier devraient investir 2 000 milliards de dollars par an dans les énergies propres.

D'ici là, les États-Unis pourraient produire deux fois et demie la quantité d'énergie solaire et éolienne qu'ils produisent actuellement.

La Chine et l'Inde devraient toutes deux augmenter leur production d'énergie propre.