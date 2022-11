Syndrome d'auto-brasserie : que savons-nous sur ce mystère ?

Roberta Angheleanu

BBC Future

il y a 50 minutes

Crédit photo, Edwin Remsberg/Alamy Légende image, Le syndrome d'auto-brasserie est une maladie très mystérieuse, qui augmente le taux d'alcool dans le sang et produit les symptômes d'une intoxication alcoolique chez les patients.

Cela se produisait deux à trois fois par semaine. Nick Carson commence à mal articuler ses mots et devient progressivement moins stable sur ses pieds. Ses conversations tournaient en rond et il finissait par sombrer dans un profond sommeil. Le père de deux enfants montrait tous les signes de l'ivresse. Mais M. Carson n'avait pas bu de l'alcool.

Son ivresse apparente s'accompagnait toutefois d'autres symptômes - douleurs à l'estomac, ballonnements et fatigue. Il lui arrivait souvent d'être malade et de s'évanouir. Cela s'est produit pour la première fois il y a environ vingt ans, lorsque sa famille a remarqué qu'il commençait à avoir des épisodes de désorientation mentale.

"Avant cela, je ne l'avais jamais vu ivre", déclare Karen, l'épouse de M. Carson, qui, lui-même, ne se souvenait des épisodes de ces événements que de manière brumeuse, le lendemain.

"Je n'avais pas la moindre idée de ce qui se passait", raconte M. Carson, âgé de 64 ans. Il vit à Lowestoft, dans le Suffolk, au Royaume-Uni. "Six à huit heures plus tard, je me réveillais comme si tout allait bien pour moi, et je ressentais très rarement une gueule de bois."

Finalement, M. Carson et sa femme découvrent que l'intoxication et les autres symptômes semblaient se déclencher lorsqu'il avait mangé des repas riches en glucides, comme les pommes de terre. Après de multiples visites chez des médecins et des nutritionnistes, on a diagnostiqué chez Nick Carson une maladie rare appelée syndrome d'auto-brasserie.

Le syndrome d'auto-brasserie (SAB), également connu sous le nom de syndrome de fermentation intestinale (SFI), est une maladie très mystérieuse, qui augmente le taux d'alcool dans le sang et produit les symptômes d'une intoxication alcoolique chez les patients, même s'ils n'ont consommé que peu ou pas d'alcool. Elle peut les conduire à échouer aux tests d'alcoolémie et entraîne des conséquences sociales et juridiques pour les personnes qui en souffrent.

Mais ce phénomène inhabituel est également très controversé, notamment parce que sa cause exacte est encore mal comprise. Malgré cela, ce trouble a également été utilisé comme défense juridique dans des affaires de conduite en état d'ivresse.

"Je pense qu'à l'heure actuelle, la plupart des toxicologues reconnaissent qu'il s'agit d'une véritable pathologie et que l'on peut effectivement obtenir des concentrations importantes d'alcool à partir d'une fermentation interne", déclare Barry Logan, directeur exécutif du Center for Forensic Science Research and Education de Philadelphie. "Nous produisons tous de petites quantités d'alcool par fermentation, mais chez la plupart des individus, les niveaux sont bien trop faibles pour être mesurés." Normalement, toute fermentation qui se produit dans l'intestin est éliminée avant de pouvoir passer dans la circulation sanguine - un effet connu sous le nom de métabolisme de premier passage. "Si une personne est atteinte d'ABS, il faudrait qu'elle produise de l'alcool à un rythme qui dépasse ce qui peut être éliminé au premier passage", explique M. Logan.

L'un des mécanismes suggérés à l'origine de cette affection est le déséquilibre des microbes intestinaux, qui entraîne une prolifération de certains microbes qui, dans des conditions particulières, transforment ensuite un repas riche en glucides en alcool. Récemment, on a découvert qu'une nouvelle variante de cette affection - appelée ABS urinaire ou "syndrome de fermentation vésicale" - se produisait en raison de déséquilibres entre les microbes vivant dans la vessie et entraînait la présence inexpliquée d'alcool dans les urines. (Cette variante de la maladie a été observée chez des patients atteints de diabète, qui, s'il n'est pas contrôlé, entraîne la présence de sucre dans l'urine, dont les microbes peuvent se nourrir).

Crédit photo, Nick et Karen Carson Légende image, Nick Carson et sa femme, Karen, se battent depuis près de vingt ans pour comprendre les causes sous-jacentes de son syndrome d'auto-brasserie.

Mais qu'est-ce qui peut déclencher ce changement soudain et spectaculaire des micro-organismes qui vivent dans notre corps et qui, dans les bonnes circonstances, entraîne l'ABS ?

Bien que l'ABS ait été constaté chez des personnes en bonne santé, sa prévalence est plus élevée chez les personnes souffrant de comorbidités telles que le diabète, une maladie du foie liée à l'obésité, la maladie de Crohn, des opérations intestinales antérieures, une pseudo-obstruction (une capacité réduite à faire passer des aliments ou des gaz dans l'intestin, mais sans aucun signe d'obstruction) ou une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle.

Les premiers cas signalés de ce syndrome sont apparus au Japon dès les années 1950, et il a été noté que la population japonaise y était particulièrement exposée. Certains chercheurs ont suggéré qu'une variation génétique particulière, qui réduit la capacité du foie à décomposer l'éthanol, pourrait contribuer à la prévalence de cette affection dans certaines populations, comme les Japonais. Cela signifie essentiellement que les personnes qui présentent cette variante sont moins à même d'éliminer l'alcool de leur organisme, à telle enseigne que toute fermentation dans l'intestin peut entraîner une accumulation d'éthanol.

L'utilisation fréquente ou prolongée d'antibiotiques est souvent signalée par les patients qui souffrent de cette affection.

Mais un rapport médical sur deux cas datant de 1984 a mis en évidence un autre coupable : des levures vivant dans le tube digestif des patients. Des médecins de la faculté de médecine de l'université d'Hokkaido ont rapporté comment une infirmière de 24 ans, auparavant en bonne santé, avait développé, sur une période de cinq mois, des symptômes de vertiges, de nausées et de vomissements une à deux heures après avoir mangé des repas riches en glucides. Un jour, deux heures après son petit-déjeuner, elle s'est plainte d'un malaise général et de vertiges, a perdu connaissance et a dû être hospitalisée. Les concentrations d'éthanol dans son haleine et son sang se sont avérées extrêmement élevées, alors qu'elle n'avait pas consommé d'alcool. Les tests de laboratoire ont révélé une augmentation du nombre de levures Candida albicans dans son intestin. Bien que cette levure soit généralement présente parmi les microbes de l'intestin humain, elle était manifestement devenue incontrôlable.

Des tests similaires ont été effectués sur le deuxième cas de l'étude, un cuisinier de 35 ans qui se plaignait d'une odeur d'alcool dans l'haleine, d'une vision trouble et d'une démarche hésitante lorsqu'il marchait, et qui présentait également des niveaux élevés de Candida albicans (un organisme vivant à l'état naturel dans les muqueuses de l'être humain, que l'on retrouve dans le tube digestif de nombreux adultes sains) dans son intestin. Les tests de laboratoire effectués sur les levures des deux patients ont montré qu'elles fermentaient fortement les hydrates de carbone en alcool.

Les chercheurs de l'époque ont suggéré que le Candida normalement présent dans l'intestin de leur patient était devenu incontrôlable et avait commencé à fermenter les glucides de leurs repas. Lorsque les patients mangeaient beaucoup d'hydrates de carbone, le taux d'alcool dans leur corps augmentait en conséquence. Lorsque l'infirmière et le cuisinier ont reçu un médicament antifongique et que les glucides ont été limités dans leur régime alimentaire, les symptômes d'ivresse ont complètement disparu.

Plus récemment, d'autres études ont révélé qu'il faut souvent une combinaison de facteurs pour augmenter le risque d'ABS. Un certain nombre de champignons et de bactéries produisant de l'alcool dans les voies gastro-intestinales, mais aussi urinaires chez certains patients diabétiques, peuvent entraîner une surproduction d'alcool. La majorité des espèces coupables sont des levures du genre Candida, notamment Candida albicans, Candida kefyr et Candida galbrata, mais aussi Saccharomyces cerevisiae, la levure utilisée en viticulture et en brasserie, et une bactérie intestinale appelée Klebsiella pneumoniae.

À eux seuls, les niveaux anormaux de ces micro-organismes dans l'intestin des patients ne conduisent pas forcément à l'ABS. La consommation de repas riches en glucides y contribue manifestement, car elle donne aux microbes beaucoup de matières premières à transformer en alcool. Les personnes souffrant de problèmes gastro-intestinaux qui entraînent une stagnation des aliments dans leur tube digestif sont également particulièrement sujettes à l'ABS, car cela peut modifier l'environnement de l'estomac de manière à favoriser les micro-organismes producteurs d'alcool. Une faible tolérance à l'alcool peut également jouer un rôle, car l'alcool produit par les microbes a un effet plus important sur l'homme qui les héberge.

Crédit photo, Steve Gschmeissner/Science Photo Library/Getty Ima Légende image, La levure de bière Saccharomyces cerevisiae se trouve parmi les microbes qui vivent dans nos intestins.

"Le traitement et le diagnostic de l'ABS ont fait des progrès considérables au cours de la dernière décennie", déclare Barbara Cordell, chercheuse au Panola College de Carthage (Texas), qui étudie l'ABS et est présidente de l'organisation à but non lucratif Auto-Brewery Information and Research.

Mais il a été beaucoup plus difficile de déterminer ce qui pouvait causer le déséquilibre des microbes et conduire à un excès d'espèces capables de fermenter l'alcool. "Nous parlons ici d'infections massives avec l'ABS - plusieurs fois la quantité de levures et de bactéries de fermentation que chez une personne en bonne santé", explique Mme Cordell. "Cela submerge le système comme n'importe quelle autre infection hors de contrôle."

L'utilisation fréquente ou à long terme d'antibiotiques a été suggérée comme facteur de risque, car les patients qui en souffrent rapportent souvent qu'ils peuvent faire une rechute après un traitement médicamenteux. Cette hypothèse est logique, car on sait que l'utilisation excessive d'antibiotiques en général perturbe le microbiote intestinal, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer si c'est ce qui conduit directement à l'ABS.

Une consommation excessive de mauvais types d'aliments pourrait également jouer un rôle. La consommation excessive d'aliments ultra-transformés a également été associée à des perturbations du microbiote intestinal. "Nous savons également qu'une grande partie du traitement doit consister en un régime pauvre en glucides, que le prestataire et le patient décident ou non d'utiliser des médicaments", explique Mme Cordell.

Dans le cas de Saccharomyces cerevisiae et de Candida albicans, on sait que ces microbes intestinaux se développent mieux et produisent plus d'éthanol dans des conditions légèrement acides, à un pH d'environ 5-6. "Normalement, le pH de l'estomac est [très acide] entre 1,5 et 3,5", explique Ricardo Dinis-Oliveira, toxicologue à la Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, au Portugal. "Cependant, chaque fois qu'un aliment y pénètre, son pH augmente (il devient moins acide). Dans le cas des personnes souffrant de conditions qui entraînent une stagnation des aliments, cela signifie que le pH de l'estomac restera plus longtemps à ces valeurs plus élevées, ce qui pourrait favoriser le pH des micro-organismes responsables de la production d'éthanol."

"Ce n'est pas que les souvenirs ne sont pas là, c'est juste que dans votre état conscient vous ne pouvez pas y accéder", explique Nick Carson.

Dans un article récent, M. Dinis-Oliveira a exposé sa propre théorie sur ce qui crée les conditions optimales pour le développement de l'ABS. Il la décrit comme une "tempête métabolique parfaite" où le pH de l'estomac augmente et se combine avec la stagnation des aliments et leur reflux dans l'estomac à partir des intestins, comme on le voit dans certaines conditions médicales.

M. Carson, le patient SAB de 64 ans originaire du Royaume-Uni, a récemment découvert qu'il souffrait d'une maladie génétiquement héritée qui affecte les tissus conjonctifs de son corps, connue sous le nom de syndrome d'Ehlers Danlos hypermobile (hEDS). Ces tissus conjonctifs sont principalement composés de la protéine collagène et ont tendance à fournir un soutien aux autres tissus de la peau, des tendons, des ligaments et des vaisseaux sanguins, ainsi qu'à certains organes internes. Les patients atteints de hEDS peuvent avoir des articulations hyperflexibles, mais cette maladie affecte également le tube digestif, sur lequel elle peut provoquer des mouvements anormaux des muscles involontaires qui contrôlent la digestion. Cela peut rendre l'intestin du patient plus lent, entraînant un retard dans la vidange du contenu de l'estomac dans l'intestin grêle.

Aucun lien n'a encore été étudié entre le syndrome d'Ehlers Danlos et le SAB, mais M. Carson pense que ce retard de vidange de son estomac pourrait avoir contribué à son propre ABS. Environ une personne sur 5 000 à 20 000 souffre du syndrome d'Ehlers Danlos, de sorte que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer s'il existe un lien.

Mme Cordell pense qu'il pourrait y avoir d'autres causes également. Nous en savons également beaucoup plus sur les déclencheurs alimentaires et les déclencheurs externes tels que les solvants, les produits chimiques, la pollution, le stress et les traumatismes qui provoquent des "poussées" de production d'alcool endogène", explique-t-elle.

Les solvants sont un élément que M. Carson a associé à son propre ABS - l'une de ses premières expériences d'ABS s'est produite peu de temps après qu'il a refait l'étanchéité d'un plancher en bois avec des produits contenant des composés organiques volatils. Cependant, comme les solvants eux-mêmes peuvent provoquer une intoxication s'ils sont inhalés, cette relation nécessite davantage de recherches.

Le fait de suivre un régime strict, avec les conseils d'un nutritionniste, associé à des traitements antifongiques et à des multivitamines, a permis à M. Carson de maîtriser son propre ABS. "C'est toujours comme une promenade sur la corde raide. Je me demande constamment si je vais bien. Quand je me sens un peu fatigué, nous faisons une analyse de la respiration", dit-il.

Pour M. Carson, la partie la plus bouleversante de son expérience avec l'ABS a été l'effet qu'elle a eu sur sa santé mentale. Il utilise comme analogie la technique de mémoire "mind palace" rendue célèbre par la série télévisée Sherlock. Dans la série télévisée, le Sherlock Holmes décrit comment il se souvient d'informations en les conservant dans des pièces imaginaires à l'intérieur d'un grand bâtiment - par analogie.

"Lorsque je suis dans cet état de blackout, je n'ai plus accès aux chambres mentales de ces événements, explique Nick Carson. C'est extrêmement déstabilisant et on finit par douter de soi."

M. Carson dit que même s'il sait que ces épisodes ont eu lieu de la part de sa famille, ses propres souvenirs d'eux sont frustrants et hors de portée. "Il y a plusieurs pièces dans lesquelles je ne peux pas entrer, car ces pièces sont verrouillées et je dois accepter que je n'y arriverai jamais", affirme-t-il. "Ce n'est pas que les souvenirs ne sont pas là, c'est juste que dans votre état conscient, vous ne pouvez pas y accéder."