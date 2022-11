Accidents de la route : le mannequin destiné à protéger les femmes au volant

Par Shiona McCallum

Journaliste spécialisée en technologie

il y a 30 minutes

Légende image, Le Dr Astrid Linder dirige le développement du premier mannequin modelé sur la femme moyenne.

Depuis les années 1970, des mannequins d'essai de choc - des substituts mécaniques du corps humain - sont utilisés pour déterminer la sécurité des voitures.

Cette technologie est utilisée pour estimer l'efficacité des ceintures de sécurité et des dispositifs de sécurité dans les nouveaux modèles de véhicules.

Jusqu'à présent, le mannequin le plus couramment utilisé était basé sur la corpulence et le poids moyens d'un homme.

Or, les femmes représentent environ la moitié des conducteurs et sont plus susceptibles d'être blessées dans des accidents similaires.

Le mannequin qui est parfois utilisé pour représenter les femmes est une version réduite du mannequin masculin, de la taille d'une fille de 12 ans.

Avec une taille de 149 cm (4ft 8ins) et un poids de 48 kg (7st 5lb), il représente les 5 % de femmes les plus petites selon les normes du milieu des années 1970.

Cependant, une équipe d'ingénieurs suédois a finalement mis au point le premier mannequin, ou pour utiliser le terme plus technique - outil d'évaluation des sièges - conçu sur le corps de la femme moyenne.

Leur mannequin mesure 162 cm (5ft 3ins) et pèse 62 kg (9st 7lbs), ce qui est plus représentatif de la population féminine.

Alors pourquoi les organismes de réglementation de la sécurité ne l'ont-ils pas demandé plus tôt ?

"Une décision masculine"

"Vous pouvez voir qu'il s'agit d'un parti pris", a déclaré Tjark Kreuzinger, spécialiste du domaine pour Toyota en Europe. "Lorsque tous les hommes présents dans les réunions décident, ils ont tendance à regarder leurs pieds et à dire 'ça y est'.

"Je ne dirais jamais que quelqu'un le fait intentionnellement, mais c'est juste le simple fait que c'est typiquement une décision masculine - et c'est pourquoi nous n'avons pas de mannequins féminins [moyens]."

Plusieurs fois par jour, dans un laboratoire de la ville suédoise de Linköping, des accidents de la route sont simulés et leurs conséquences sont analysées. Les capteurs et transducteurs à l'intérieur du mannequin fournissent des données qui peuvent sauver des vies, en mesurant les forces physiques précises exercées sur chaque partie du corps lors d'un accident.

L'équipe enregistre des données telles que la vitesse de l'impact, la force d'écrasement, la flexion, le couple du corps et les taux de freinage.

L'équipe cherche à voir ce qui se passe dans la biomécanique du mannequin lors de collisions arrière à faible impact.

Légende image, L'objectif est de rendre les véhicules plus sûrs pour les femmes.

Selon des données du gouvernement américain, une femme qui a un accident de voiture a jusqu'à trois fois plus de risques de subir un coup du lapin en cas de choc arrière qu'un homme. Bien que le coup du lapin ne soit généralement pas fatal, il peut entraîner des handicaps physiques, dont certains peuvent être permanents.

Ce sont ces statistiques qui motivent Astrid Linder, directrice de la sécurité routière à l'Institut national suédois de recherche sur les routes et les transports, qui dirige les recherches à Linköping.

"Nous savons, d'après les statistiques sur les blessures, que les femmes courent un risque plus élevé en cas d'impact de faible gravité.

"Ainsi, pour identifier les sièges qui offrent la meilleure protection pour les deux catégories de la population, il faut absolument que la catégorie de la population la plus exposée soit représentée", explique-t-elle à la BBC.

Le Dr Linder pense que ses recherches peuvent contribuer à façonner la manière dont les voitures seront spécifiées à l'avenir et elle insiste sur les différences essentielles entre les hommes et les femmes. Les femmes sont en moyenne plus petites et plus légères que les hommes, et leurs muscles ne sont pas aussi puissants.

De ce fait, elles réagissent physiquement différemment en cas d'accident de voiture.

"Nous avons des différences dans la forme du torse, le centre de gravité et le contour de nos hanches et de notre bassin", explique-t-elle.

Mais le Dr Linder aura encore besoin des régulateurs pour imposer l'utilisation de la femme moyenne qu'elle a développée.

Légende image, Le mannequin moyen féminin est l'œuvre de la vie du Dr Astrid Linder

À l'heure actuelle, il n'existe aucune obligation légale d'effectuer des tests de sécurité automobile pour les collisions par l'arrière sur autre chose que l'homme moyen.

Bien que certains constructeurs automobiles les utilisent déjà dans leurs propres tests de sécurité, ils ne sont pas encore utilisés dans les tests réglementaires européens ou américains.

Les ingénieurs commencent à créer des mannequins plus variés, notamment des mannequins représentant des bébés, des personnes âgées et des personnes en surpoids.

Le mannequin féminin moyen de Linköping a une colonne vertébrale entièrement flexible, ce qui permet à l'équipe d'étudier ce qui arrive à l'ensemble de la colonne vertébrale, de la tête au bas du dos, lorsqu'une femme est blessée.

L'entreprise américaine Humanetics est le plus grand fabricant de mannequins d'essai de choc au monde et est considérée comme la référence en matière de précision de la technologie.

Son PDG, Christopher O'Connor, confie à la BBC qu'il pense que la sécurité a "considérablement progressé au cours des 20, 30 et 40 dernières années", mais qu'elle "n'a pas vraiment pris en compte les différences entre un homme et une femme".

"Vous ne pouvez pas avoir le même dispositif pour tester un homme et une femme. Nous ne parviendrons pas à éliminer les blessures que nous constatons aujourd'hui si nous ne mettons pas en place des capteurs pour mesurer ces blessures.

"En mesurant ces blessures, nous pourrons alors avoir des voitures plus sûres avec des airbags plus sûrs, des ceintures de sécurité plus sûres, des habitacles plus sûrs qui permettent des tailles différentes."

L'ONU examine sa réglementation sur les crash-tests et déterminera si elle doit être modifiée pour mieux protéger tous les conducteurs.

Si des changements sont apportés pour impliquer un mannequin de crash test représentant la femme moyenne, on peut espérer que les femmes seront un jour plus en sécurité au volant.