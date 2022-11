Kilos de grossesse : la pression sur les mères pour les perdre

Après la naissance d'un bébé, les mères subissent des pressions pour retrouver le corps qu'elles avaient avant la grossesse. Les conséquences sont trompeuses et parfois dangereuses.

Peu après que Sharon Oakley a eu son bébé en 2018, ses connaissances se sont empressées de la féliciter pour son apparence. "Oh, tu es si belle. Comme tu as maigri !", c'est ce qu'elle a entendu des mois après l'accouchement.

Elle avait peut-être l'air d'être "revenue à la normale", mais la réalité était différente. Bien qu'elle ait perdu la plupart des kilos pris pendant sa grossesse, elle souffrait physiquement.

La Canadienne Oakley, qui vit dans le Yorkshire au Royaume-Uni, est une coureuse invétérée qui aimait courir avec son fils dans son landau, une routine qu'elle a maintenue pendant six mois après son accouchement. Mais elle a souffert de la perte d'urine tout au long de son parcours. De retour au travail, elle a commencé à avoir des fuites urinaires au bureau également.

Après une recherche compliquée d'un diagnostic, dont six mois d'attente pour être orientée vers un physiothérapeute, Oakley a découvert qu'elle souffrait d'une rectocèle et de prolapsus de la vessie et de l'utérus. Cette affection se produit lorsque les organes pelviens ne sont pas maintenus correctement en place en raison de l'affaiblissement du plancher pelvien et qu'ils glissent hors de leur position normale.

Quatre ans plus tard, son état s'est amélioré, mais elle a encore des fuites occasionnelles. Elle a toujours une culotte de rechange lorsqu'elle quitte la maison et s'inquiète lorsqu'elle sort courir. Il fut un temps où elle pensait devoir quitter son emploi.

"C'est une partie très étrange de notre culture que d'évaluer la période post-partum d'une femme en fonction de son apparence et non de ce qu'elle ressent", dit Oakley. "J'ai l'air bien, mais j'ai ces blessures de l'accouchement que je dois encore affronter tous les jours."

Les histoires comme celle d'Oakley sont beaucoup plus fréquentes que vous ne le pensez.

Bien qu'il ne soit pas toujours symptomatique, le prolapsus des organes pelviens touche à lui seul jusqu'à 90 % des femmes après un accouchement. L'incontinence urinaire, qui peut également être causée par une raideur excessive du plancher pelvien, une cicatrice tissulaire ou une lésion nerveuse, en touche environ un tiers.

Il existe également un diastasis abdominal, c'est-à-dire que les muscles abdominaux qui se séparent pour laisser place à la croissance du ventre ne se sont pas encore recollés. Cette affection peut donner l'impression que le ventre est gonflé et provoquer des douleurs, de la constipation et des fuites d'urine, ainsi que des difficultés à marcher ou à se tenir debout. Elle touche 60 % des femmes après l'accouchement.

Et même en l'absence de blessures spécifiques à la grossesse ou à l'accouchement, le corps subit des changements physiologiques radicaux pendant la grossesse, l'accouchement et la période post-partum. Ils sont causés par les hormones qui demandent à l'organisme de conserver les graisses stockées, par la pression exercée sur le plancher pelvien et par les nutriments pris dans l'alimentation de la mère pour soutenir le fœtus ou le bébé qui allaite. Tout cela signifie que le rétablissement et la guérison prennent du temps.

Mais de nombreuses femmes trouvent qu'après la naissance du bébé, le message qu'elles reçoivent de la société n'est pas qu'elles doivent se reposer et récupérer, mais qu'elles doivent "revenir à la normale", c'est-à-dire au corps et aux comportements qu'elles avaient avant d'être enceintes.

La presse examine le corps des célébrités après l'accouchement pour savoir si elles ont perdu du poids ou non, sans connaître les autres problèmes auxquels ces personnes peuvent être confrontées.

Il existe d'innombrables programmes de régime et d'exercice dédiés aux mères, mais relativement peu d'entre eux sont élaborés par des experts en santé post-partum. Les amis, la famille et même les collègues font souvent des commentaires sur l'apparence physique de la mère.

Et si les hommes au physique "potelé" - c'est-à-dire "moyen" - sont actuellement célébrés, les femmes qui accouchent bénéficient rarement de la même considération.

Pour certaines mères, la pression exercée pour perdre du poids rapidement, associée à des soins médicaux et post-partum inadéquats, peut constituer un mélange toxique, voire dangereux. Il peut aggraver les blessures de naissance et rendre la guérison plus difficile.

Et il peut également nuire à la santé physique et mentale d'une personne pendant l'une des périodes les plus turbulentes sur le plan émotionnel, les plus vulnérables et les plus privées de sommeil de sa vie.

Des changements inévitables

Devenir mère signifie plus qu'entrer dans une nouvelle étape de la vie. Il s'agit d'une transformation de la vie, de la mentalité et même de l'identité d'une personne.

Pour de nombreuses femmes, c'est probablement la première fois qu'elles sont pleinement responsables d'un petit être humain vulnérable qui a besoin d'elles presque constamment. Et c'est peut-être aussi la première fois qu'ils ne travaillent pas ou ne dépendent pas financièrement de leur partenaire.

Des préoccupations d'ordre financier peuvent surgir, notamment dans les pays qui n'offrent pas un congé de maternité ou des politiques de garde d'enfants adéquats. Et si ou quand elles reprennent leur carrière, les mères ressentent souvent la pression de projeter l'image que la maternité ne les a pas changées - souvent pour éviter la "pénalité de la maternité" qui nuit aux salaires et aux perspectives de carrière des femmes.

Tout cela se produit alors que nous savons que la maternité affecte non seulement les priorités (rendant plus difficile, par exemple, de rester tard le soir au bureau), mais modifie même le cerveau des gens.

Pour aggraver les choses, tout cela se produit à un moment où de nombreuses femmes sont plus épuisées que jamais. Elles se remettent physiquement de la grossesse et de l'accouchement. Et plus d'un quart d'entre elles souffrent de problèmes de santé mentale tels que la dépression post-partum ou le stress post-traumatique après l'accouchement.

Et comme si tous ces facteurs de stress ne suffisaient pas, les mères doivent encore lutter contre la pression du "retour à la normale".

De nombreuses cultures, notamment en Occident, exercent une pression immense sur les femmes après l'accouchement. Elles doivent recommencer à faire comme si la grossesse, l'accouchement et la maternité n'avaient jamais existé - et vite.

"Beaucoup de nouvelles mères ont l'impression de devoir travailler dur pour prouver que leur grossesse ne les a pas changées, ni leur corps", explique Jennifer Lincoln, gynécologue, obstétricienne et spécialiste de la lactation à Portland, dans l'Oregon. C'est une "réalité inaccessible pour beaucoup", dit-elle, mais les femmes continuent à intérioriser la pression - et poussent parfois leur corps à ses limites de manière dangereuse.

"J'ai vu des personnes qui ont commencé à faire de l'exercice une semaine après l'accouchement et qui ont ensuite eu des problèmes de prolapsus utérin et cervical à cause d'un excès d'exercice, ainsi qu'une augmentation des saignements", explique Mme Lincoln, qui est également l'auteur de Let's Talk About Down There : An OB-GYN Answers All your Burning Questions..... sans que tu te sentes gêné de demander.

"J'ai également eu des mères qui allaitaient mais qui ont réduit leurs calories de façon si drastique que le volume de leur lait a diminué", dit-elle.

Même en cas de grossesse et d'accouchement sains et sans complication, le corps subit des changements importants. Bon nombre de ces changements psychologiques signifient que la reprise d'un exercice vigoureux ou la réduction des calories doit être envisagée avec prudence. D'autres transformations physiques peuvent s'installer, faisant du retour à la normale un objectif impossible.

Tout d'abord, bien sûr, il y a la prise de poids.

"Quand on est enceinte, on a une augmentation de toutes ces hormones qui nous disent de maintenir notre poids parce que nous en avons besoin", explique Jenna Perkins, infirmière spécialisée dans la santé des femmes et les troubles du plancher pelvien dans la région de Washington DC aux États-Unis. "Nous avons besoin de toute cette graisse stockée autour de notre ventre pour protéger notre utérus sensible et le bébé qui se développe à l'intérieur".

Pendant ce temps, les muscles abdominaux et le plancher pelvien sont étirés jusqu'à l'épaisseur d'une feuille de papier. Le fait de porter un fœtus et le stress de l'accouchement par voie vaginale augmentent le poids et la pression sur le plancher pelvien.

Même les os bougent : pendant la grossesse, le bassin s'incline et s'élargit, en moyenne, d'environ 2,5 cm.

De nombreuses femmes souffrent également des procédures et des blessures courantes qui peuvent résulter de la grossesse et de l'accouchement. Et pas seulement le prolapsus des organes pelviens et la diastase abdominale, mais aussi la guérison de la coupure de la césarienne ou de la déchirure périnéale, par exemple.

Cela peut prendre plus de temps que ce que l'on dit aux femmes. Six semaines après une césarienne, la plupart des cicatrices de l'incision ne sont pas encore complètement guéries et le fascia abdominal, qui maintient les organes et les muscles à leur place, n'a retrouvé que moins de 60 % de sa force initiale.

Tous ces changements et leurs conséquences possibles, selon les experts, indiquent que l'idée que les femmes peuvent retrouver physiologiquement le même corps qu'avant la grossesse en quelques semaines après l'accouchement est pour le moins inexacte, et peut même être dangereuse.

"Tu es excitée ?"

Dans l'Indiana, aux États-Unis, Shelby Alley dit avoir commencé à ressentir la pression de la culture du retour à la normale avant même d'avoir accouché en 2022.

"Mon patron de l'époque, avant même que je n'aie le bébé, me demandait : "à quel point êtes-vous impatiente de retrouver votre corps ?"", raconte-t-elle. "Et c'était une pensée tellement bizarre pour moi parce que j'étais littéralement en train d'engendrer un être humain. Mon corps était plus à moi que jamais. Mais c'est là que j'ai ressenti cette pression pour la première fois."

Elle a intériorisé le message et, par conséquent, a changé la façon dont elle traitait son corps. Après la naissance de mon fils, je me suis dit : "Bon, je n'ai pas besoin de continuer à nourrir mon corps parce que je n'engendre plus un autre être humain. Je peux commencer à limiter mon alimentation", selon elle.

Mais lorsqu'elle a commencé à réduire les calories, la première chose qu'elle a remarquée est que son lait a diminué.

"J'ai cessé de produire trop (je pouvais pomper environ 240 ml) et j'en produisais à peine assez pour mon fils", dit-elle. "Il suçait toutes les heures, il n'avait pas l'air satisfait."

Et elle, qui dormait déjà peu à cause de la vie avec un nouveau-né, s'est sentie encore plus épuisée et sa bonne humeur a disparu.

Alley ne restreint plus son alimentation, mais elle se sent parfois encore "coupable" de ne pas avoir perdu tout le poids de sa grossesse. "Il était difficile de concilier ce que le monde veut que vous soyez avec ce que la nature a besoin que vous soyez", dit-elle.

"J'ai perdu tout ce poids, vous le pouvez aussi"

Malgré toute cette réalité, le message que les femmes reçoivent après un accouchement est clair : récupérez votre corps, le plus vite possible.

L'importance accordée à la perte de poids après l'accouchement s'explique par un certain nombre de facteurs. Mais fondamentalement, la culture du "retour à la normale" a émergé des idées générales sur la maternité moderne, selon la sociologue spécialisée dans les études sur la maternité, Sophie Brock, de Sydney, en Australie. Elle est également l'hôte du podcast "The Good Enough Mother".

"Les mères sont soumises à certaines normes et attentes sociales, différentes de celles des femmes qui ne sont pas encore mères", explique-t-elle. "La pression culturelle du "retour à la normale" en est un exemple."

"On attend des mères qu'elles soient capables d'effacer toutes les preuves physiques d'avoir, à un moment donné, eu des enfants, tout en se consacrant entièrement à eux - en essayant de répondre, en même temps, aux pressions et aux exigences de ce que signifie être simultanément une mère/épouse/professionnelle parfaite", explique-t-elle.

Mais Brock ajoute que "ce n'est pas possible - les gens nous demandent de répondre à des idées contradictoires et nous ne pouvons jamais être "suffisants"".

La culture des célébrités est à la fois un symptôme et une cause.

Certaines célébrités, comme le mannequin Emily Ratajkowski, semblent avoir un ventre plat quelques jours seulement après leur accouchement. D'autres stars connues ont déjà publié des détails sur leur perte de poids, obtenue grâce à des régimes et des exercices.

Et lorsque les célébrités ne retrouvent pas immédiatement leur corps d'avant la naissance, la presse souligne souvent que ces femmes sont différentes ou exceptionnelles. Cette attention constante signifie que les corps du post-partum restent le sujet de conversation - devenant parfois le centre de l'attention publique, indépendamment du contexte dans lequel ces rapports sont présentés.

"Vous voyez Rihanna en ce moment être critiquée ou félicitée pour ne pas avoir perdu le poids du bébé", explique la présentatrice de télévision et influenceuse numérique britannique Ashley James, qui a eu son premier enfant en janvier 2021. "Pourquoi est-ce un sujet de discussion ?"

Certains experts estiment que, bien qu'elle soit née dans des sociétés occidentales majoritairement blanches, la culture du retour à la normale s'est mondialisée. Surabhi Veitch, physiothérapeute et coach en fitness post-partum, originaire de Toronto (Canada), explique qu'elle constate une pression croissante pour perdre du poids, qui touche des clients de toutes les ethnies et nationalités.

Selon Veitch, cela "découle de la culture de la suprématie blanche, où les normes de beauté blanches ou eurocentriques sont la norme". Je constate que cela a un impact sur les femmes blanches, asiatiques, indiennes et noires.

Née en Inde, Veitch raconte que, lorsqu'elle était enfant, il était "préférable d'être un peu plus gros, plus courbé... mais maintenant, après que l'Inde a absorbé davantage de ces idéaux occidentaux, il y a cette pression pour être mince, avec ces abdos plats".

Elle ajoute qu'elle a observé ce même phénomène dans d'autres cultures asiatiques, notamment chez les femmes coréennes, chinoises et japonaises avec lesquelles elle travaille.

"Solutions magiques"

La publicité a également une influence sur l'augmentation de la pression.

Les réseaux sociaux et Google regorgent de publicités pour des cours et des plans de régime destinés aux mères. Il existe même des produits qui sont présentés comme des "solutions" pour retrouver le corps que les mères avaient avant l'accouchement.

Margo Kwiatkowski, chirurgien orthopédique et physiothérapeute du plancher pelvien, originaire de Ventura, en Californie (États-Unis), met en avant l'utilisation populaire des ceintures de compression pour l'abdomen, que certaines femmes portent après l'accouchement.

"Ils ne comprimeront pas votre ventre", explique-t-elle. Mais son aversion pour les gaines va au-delà de cette question.

"Beaucoup de ceintures de mise en forme vendues en ligne et commercialisées pour le post-partum sont exactement comme un corset", explique-t-elle, ce qui peut aggraver le prolapsus.

Même si une femme ne souhaite pas entrer dans la culture du "retour à la normale", il est difficile de ne pas être affectée, selon Sophie Brock. Elle compare le message omniprésent qui nous entoure à la vie dans le "bocal" de la maternité.

Nous ne pouvons pas "sauter" ou être immunisés contre cette influence", dit-elle. "La culture se manifeste dans nos familles, nos relations, nos carrières, nos institutions, les médias auxquels nous sommes exposés, etc. Ainsi, certains seront capables de construire/développer/atteindre une plus grande 'immunité' à ces messages que d'autres."

Une personne qui a constaté que ces messages sont nuisibles est Lucy Kingsford, de Cambridge au Royaume-Uni. À la naissance de son fils, en janvier 2022, Mme Kingsford a subi une épisiotomie - une procédure qui consiste à couper le périnée au moment de l'accouchement pour faire place au bébé.

Mais dans son cas, ses points de suture se sont infectés. La douleur était lancinante et elle ne pouvait pas s'asseoir sans un oreiller gonflable.

"Je ne pouvais même pas m'allonger correctement", raconte-t-elle. "Si je marchais pendant plus de cinq minutes, cela ouvrait les points de suture. J'ai reçu trois séries différentes d'antibiotiques et j'ai dû arrêter d'allaiter parce que les médicaments rendaient mon bébé malade."

Il a fallu quatre mois à Mme Kingsford pour recommencer à marcher, sans parler de retrouver le corps qu'elle avait avant l'accouchement.

Malgré tout ce qu'elle a traversé, elle ressent également la pression culturelle de revenir à la normale - une réalité qui l'a fait se sentir vaincue maintenant qu'elle porte des vêtements qui font huit tailles de plus qu'avant sa grossesse.

"Les jours qui suivent l'accouchement sont déjà assez difficiles en soi", dit-elle. "Et puis vous avez la presse qui produit des rapports et encore des rapports disant : "ces célébrités ont l'air en pleine forme quelques semaines après avoir accouché"."

"Mais le pire, ce sont les gens 'normaux', pas les célébrités, qui disent 'j'ai perdu tout ce poids, vous le pouvez aussi'. J'ai souffert d'une dépression post-partum très grave et je ne pense pas que le fait de voir ce contenu sur Facebook m'ait aidée", dit-elle.

Dans le cas d'Alley et d'autres personnes, la culture du retour à la normale leur vient souvent de membres de leur famille proche, qui ont insisté pour commenter le poids d'Alley tout au long de sa grossesse.

"Personne ne devrait avoir l'impression de devoir revenir à la normale aussi rapidement après avoir eu un bébé. Je sais que je suis allée trop loin, trop vite", dit-elle. "Je pense que si j'avais eu une communauté qui me soutenait davantage, ou une vraie communauté qui me disait 'hey, tout va bien se passer', je pense que j'aurais été une meilleure mère plus tôt."

Une autre femme qui s'est exprimée sur les conséquences de la culture du retour à la normale sur la santé mentale et physique des femmes est l'influenceuse James. Je me souviens avoir pensé : "Six semaines, c'est suffisant, je vais obtenir le feu vert du médecin de famille et reprendre la course", raconte-t-elle.

Ma physiothérapeute spécialisée dans la santé pelvienne m'a dit : "Pouvez-vous venir me voir avant de recommencer à courir ?" C'est alors qu'elle a diagnostiqué un prolapsus. Elle a dit que si j'avais commencé à courir, cela aurait été très dangereux car j'aurais aggravé le prolapsus."

James dit qu'elle avait heureusement travaillé sa relation avec son corps avant la grossesse et après l'accouchement, en grande partie parce qu'elle avait souffert d'une mauvaise période auparavant, près de 2014, où elle avait des crises de panique avant les événements, s'inquiétant parce qu'elle avait l'air "énorme".

"Quand je suis tombée enceinte, j'étais excitée, je me disais "que les changements arrivent"", dit-elle. "J'ai eu des vergetures sur mon ventre, là où la peau a été étirée, mais en fait, je les aime bien... J'aime l'idée que votre corps est presque comme une tapisserie faite par mère nature, avec toutes les petites cicatrices des différentes histoires de vie, comme avoir un enfant."

Mais des sentiments comme ceux de James restent des exceptions plutôt que la règle.

"Mon mari a emporté la balance"

Bien sûr, il existe une autre réalité : pour de nombreuses femmes, la quantité d'exercices ou de régimes qu'elles font n'a aucune importance. Leur corps ne redeviendra jamais ce qu'il était avant la grossesse. Et Veitch explique que c'est normal.

"Je parle souvent du post-partum comme de la puberté", explique-t-elle. Nous ne traversons pas la puberté en nous attendant à ce que notre corps ressemble à ce qu'il était lorsque nous avions neuf ou dix ans. Nous savons que nos corps ont changé de façon permanente."

"Pendant la grossesse ou le post-partum, nous ne changeons pas aussi radicalement, mais les changements sont immenses", dit-elle. "Et la plupart des femmes ne reviendront pas à une apparence identique à celle qu'elles avaient auparavant."

Mais dans une culture qui valorise le retour à la normale et le fait paraître abordable et sain pour toutes les femmes, ne pas avoir le corps en forme capable de faire tout ce que vous faisiez avant la grossesse peut donner l'impression d'un échec.

Même les femmes qui ont donné la priorité au retour à la normale et qui pensent que cela a été globalement positif ont des sentiments mitigés.

Avant de tomber enceinte, Hannah Lucy Galliers, originaire du Gloucestershire au Royaume-Uni, a toujours fait de l'exercice une "grande priorité". Mais entre les enfermements de la pandémie de covid-19, les fermetures de gymnases et les grossesses, "je ne reconnaissais plus qui j'étais - je ne reconnaissais pas mon visage dans le miroir", dit-elle.

Et après s'être remise d'une césarienne, elle a immédiatement repris la gym.

"J'ai toujours utilisé l'exercice pour réguler ma santé mentale et le retour à la normale était très important pour moi", dit-elle. Mais Mme Galliers précise qu'elle était également motivée par le désir de paraître mince. Et trouver un juste milieu n'a pas été facile.

"Lorsque j'ai commencé à m'inquiéter du fait que mon poids ne diminuait pas ou augmentait un peu, mon mari a enlevé la balance parce qu'il ne voulait pas que je me rende plus malade", se souvient-elle. "Cela peut devenir quelque chose de très obsessionnel, car nous vivons dans une société qui détermine les valeurs des femmes en fonction du chiffre sur la balance."

James fait partie de la résistance à la culture du retour à la normale sur les médias sociaux, avec des posts célébrant les changements de son corps. Elle souligne que l'accent mis sur le poids des personnes en post-partum n'est pas seulement dangereux pour la santé physique et mentale. C'est aussi une inversion bizarre de la façon dont les femmes sont habituellement traitées pendant la grossesse.