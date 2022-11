Guerre Ukraine - Russie : 5 raisons pour lesquelles il est peu probable que Poutine ordonne une attaque nucléaire

il y a 26 minutes

Quelque part près de Moscou, le président de la Russie est sur une scène et est interrogé sur l'apocalypse.

"C'était le but", répond Poutine en gloussant.

Les événements des huit derniers mois sont un véritable drame qui a apporté des souffrances indicibles à l'Ukraine et beaucoup pensent que le monde n'a jamais été aussi proche d'un conflit nucléaire depuis la crise des missiles de Cuba, il y a 60 ans.

Alors, où va le scénario à partir de maintenant ?

"Et maintenant quelques mots importants - très importants - pour ceux qui pourraient être tentés de se mêler de ce qui se passe. Ceux qui tentent de se mettre en travers de notre chemin ou de créer des menaces pour notre pays et notre peuple doivent être vigilants : la réponse de la Russie sera immédiate et entraînera le genre de conséquences qu'ils n'ont jamais connues dans l'histoire.