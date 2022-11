Durabilité : comment la mer peut garantir l'alimentation de l'humanité à l'avenir

Rafael Tonon

De Porto pour BBC News Brésil

il y a 6 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, 'L'élevage des moules et des huîtres a un impact très positif, car il peut même contribuer à nettoyer les écosystèmes côtiers et à atténuer les problèmes", explique le professeur Chris Armstrong.

L'homme a créé l'agriculture et, avec elle, la possibilité de dompter la nature pour produire de la nourriture plus efficacement. Avec l'élevage, nous avons considérablement augmenté la quantité totale de nourriture disponible pour l'humanité et nous avons pu évoluer en tant qu'espèce à bien des égards.

Mais si la pratique de la culture et de l'élevage de nos aliments a représenté de nombreux gains, elle a également entraîné certains effets négatifs : d'un régime alimentaire pas toujours idéal à l'explosion démographique en passant par la création d'élites favorisées - les racines de la formation des classes sociales étaient déjà là.

Pour nourrir de plus en plus de personnes, nous avons mis au point des produits chimiques pour augmenter la productivité, fondé le modèle actuel sur les monocultures et l'agriculture intensive, et fait payer un lourd tribut à l'environnement.

Bien sûr, l'agriculture et l'élevage ont été essentiels au maintien de la vie humaine sur Terre, mais ils représentent aussi un défi pour nous tous aujourd'hui, en pleine crise climatique : comment produire plus de nourriture sans provoquer un effondrement ?

Pour de nombreux scientifiques, la réponse pourrait se trouver dans les eaux, bien plus que dans le sol.

Compte tenu de la demande croissante de nourriture et des contraintes liées à l'expansion de la production alimentaire sur terre, la nourriture provenant de l'océan - riche en nutriments et source de protéines - est en passe de devenir notre prochaine grande endurance en matière de production alimentaire, capable d'approvisionner les quelque 10 milliards de personnes qui vivront sur la planète d'ici 2050.

Un groupe d'experts du monde entier s'est réuni pour analyser cette question, en s'appuyant sur l'ensemble de leurs connaissances en matière d'économie, de biologie, d'écologie, de nutrition et de pêche.

Et aussi la mariculture, un terme qui commence à prendre de l'ampleur, et qui concerne les pratiques de culture de la vie marine pour l'alimentation humaine (la même chose que l'agriculture, mais faite sur les mers).

Vingt-deux chercheurs de différentes régions du monde se sont attaqués à la question et ont publié une série d'articles (le premier a été publié dans la prestigieuse revue Nature) sur les aliments qui proviennent de la mer.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Certains chercheurs estiment que la mer pourrait être davantage exploitée à des fins alimentaires, sans que cela n'entraîne un épuisement du milieu marin.

"Nous examinons les principaux secteurs de production alimentaire dans les pêches océaniques - poissons sauvages, poissons d'élevage et mariculture de coquillages - afin d'estimer des 'courbes d'approvisionnement durable' qui tiennent compte des contraintes écologiques, économiques, réglementaires et technologiques. Nous superposons ces courbes d'offre à des scénarios de demande pour estimer la production future de fruits de mer", indique la présentation du document.

Aujourd'hui, selon les scientifiques, les aliments issus de la mer ne représentent que 17% de la production actuelle de viande comestible sur la planète. La recherche vise à déterminer la quantité de nourriture que l'océan peut produire de manière durable d'ici 2050.

"Les aliments comestibles provenant de la mer pourraient augmenter de 21 à 44 millions de tonnes d'ici 2050, soit une augmentation de 36 à 74 % par rapport aux rendements actuels. Cela représenterait 12 à 25 % de l'augmentation estimée de toute la viande nécessaire pour nourrir 9,8 milliards de personnes d'ici 2050", concluent-ils.

"La question à laquelle nous avons tenté de répondre était la suivante : la gestion durable des océans au cours des 30 prochaines années signifie-t-elle que nous produirons plus ou moins de nourriture ?", demande Christopher Costello, professeur d'économie de l'environnement et des ressources à la Bren School of Environmental Science & Management de l'UCSB, et auteur principal de l'article.

Pendant longtemps, on a pensé que pour gérer l'océan de manière durable, il fallait en extraire moins, ce qui signifiait moins de nourriture de la mer. Les chercheurs ont toutefois découvert que nous devions procéder à une meilleure extraction, en faisant de la durabilité une valeur fondamentale.

"Si cela est fait de manière durable, il est possible d'augmenter la nourriture provenant de la mer et de manière inversement proportionnelle à l'expansion de la nourriture terrestre", a détaillé le coauteur Ling Cao, membre affilié du Centre pour la sécurité alimentaire et l'environnement de Stanford.

"Et cela peut être fait d'une manière beaucoup plus écologique pour le climat, la biodiversité et les autres services écosystémiques que la production alimentaire sur terre."

Pour ce faire, ils proposent des actions allant des réformes politiques à l'innovation technologique en passant par l'ampleur des changements futurs de la demande, mais toujours en tenant compte de la planification préalable - ce qui n'existe pas dans l'agriculture et l'élevage basés sur le sol, qui représentent l'écrasante majorité des aliments que nous consommons.

"La réalisation durable de ces potentiels de production dépendra de nombreux facteurs, mais nous voulons lancer cette discussion", ajoute M. Costello.

Légende image, L'élevage extensif du saumon a déjà des répercussions très négatives sur l'environnement des mers, comme le montre l'exemple du chercheur.

Auteur d'un livre récemment publié qui a été considéré comme l'un des plus importants manifestes sur les politiques d'exploration des océans (A Blue Deal : Why We Need a New Politics for the Ocean), le professeur Chris Armstrong, du département de politique et de relations internationales de l'université de Southampton (Angleterre), se fait l'écho du refrain selon lequel de nouvelles politiques d'exploration des océans doivent être créées.

"L'océan est déjà confronté à de nombreuses menaces, et il est important que nous ne les aggravions pas. Si nous devons ajouter de nouvelles industries océaniques, elles doivent être de nature à aider l'océan à se rétablir, plutôt que de nuire à sa santé", déclare-t-il dans une interview accordée à BBC Brésil.

Il cite, par exemple, les élevages extensifs de saumons et de crevettes qui ont des impacts environnementaux très négatifs sur les mers - des dommages causés à la vie marine à l'utilisation d'antibiotiques dans les eaux.

Mais il souligne que l'exploitation durable des animaux peut nous apporter de plus grands bénéfices.

"La mytiliculture et l'ostréiculture ont des impacts très positifs, car elles peuvent même contribuer à nettoyer les écosystèmes côtiers et à atténuer les problèmes. Il en va de même pour la culture d'algues, qui peut également contribuer à la lutte contre le changement climatique", ajoute-t-il.

M. Armstrong réfute également l'idée que l'océan est "sous-exploité", comme le prétendent certains chercheurs, même s'il affirme que l'approvisionnement en nourriture provenant de la mer peut augmenter de manière ordonnée et durable.

"Notre première priorité doit être de veiller à ce que les écosystèmes océaniques soient protégés, et non à ce qu'ils soient "utilisés" au maximum de leur potentiel", souligne-t-il.

Alors que la demande mondiale de denrées alimentaires augmente et que de sérieuses questions se posent quant à la possibilité d'accroître l'offre de manière durable, la mer pourrait indiquer une solution à l'horizon. Bien sûr, l'expansion terrestre est possible, mais elle pourrait exacerber le changement climatique et la perte de biodiversité et compromettre la fourniture d'autres services écosystémiques.