Guerre Ukraine - Russie : Ramzan Kadyrov et Yevgeny Prigozhin, ses alliés qui critiquent la machine de guerre russe

Par Ilya Abishev & Kateryna Khinkulova

BBC World Service

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images/Reuters Légende image, Yevgeny Prigozhin ( G) et Ramzan Kadyrov sont estimés.

Le commandement militaire russe a fait l'objet de vives critiques au sujet de l'offensive bloquée en Ukraine.

Deux voix se sont particulièrement fait entendre : le chef tchétchène Ramzan Kadyrov et Evgeny Prigozhin, le fondateur du groupe mercenaire Wagner. C'est pourquoi ils sont importants.

Articles recommandés :

Une alliance inattendue

Les deux hommes ne dirigent officiellement aucune des agences militaires ou de sécurité russes, et pourtant, ils ont été autorisés, d'une manière ou d'une autre, à critiquer les commandants de l'armée à l'unisson et à faire l'éloge de leurs opinions respectives.

La guerre de la Russie en Ukraine a ruiné l'image d'une armée efficace et bien gérée, qu'il s'agisse de son incapacité à tenir la promesse faite par la télévision d'État d'une prise de Kiev en trois jours ou de son retrait de larges pans du territoire ukrainien. Le nouveau chef des forces russes en Ukraine, le général Sergey Surovikin, ne peut pour l'instant que se targuer d'avoir fait sauter des centrales électriques ukrainiennes.

Mais le simple fait que ces deux hommes n'aient pas été réduits au silence pour ce qui serait autrement considéré comme une manifestation inouïe de déloyauté suggère que Vladimir Poutine tient compte de leurs opinions.

Le sort du général de division Alexander Lapin en est un exemple. L'un des principaux commandants russes en Ukraine, il a été démis de ses fonctions ce week-end, selon des informations non confirmées mais largement diffusées.

Deux jours plus tôt, Ramzan Kadyrov l'avait qualifié de "sans talent", le rendant responsable des récentes défaites, notamment de la reprise par les forces ukrainiennes de la ville de Lyman, dans l'est du pays, début octobre. Le chef tchétchène a déclaré sur les médias sociaux que le général Lapin devrait être déchu de son grade et "envoyé sur la ligne de front comme simple soldat".

Crédit photo, Russian defence ministry Légende image, Le général Lapin était l'un des principaux commandants russes en Ukraine, mais il aurait été démis de ses fonctions (photo d'archive).

"Il faut l'obliger à laver sa honte avec du sang", a-t-il fulminé.

Yevgeny Prigozhin s'est joint aux critiques. Il a parcouru le système pénitentiaire russe, enrôlant des condamnés pour combattre en Ukraine. Ce genre d'influence ne serait pas possible sans la permission du plus haut niveau. Il est même allé jusqu'à faire l'éloge de l'Ukrainien Volodymyr Zelensky, le qualifiant de "type solide, confiant, pragmatique et sympathique".

Qui sont Prigozhin et Kadyrov ?

Evgueni Prigojine s'est d'abord fait connaître sous le surnom de "cuisinier de Poutine", car il fournissait nourriture et boissons lors des événements officiels au Kremlin.

Cet homme d'affaires originaire de Saint-Pétersbourg, deuxième ville de Russie, aurait connu Vladimir Poutine dans les années 1990, lorsque le futur président travaillait au bureau du maire et fréquentait son restaurant, très prisé des fonctionnaires locaux.

Crédit photo, Reuters Légende image, Une photo de novembre 2011 montre Evgueni Prigojine (à gauche) assistant Vladimir Poutine lors d'un banquet près de Moscou.

Dans les années 2010, plusieurs enquêtes journalistiques l'avaient lié à une "usine à trolls" à Saint-Pétersbourg - une unité de désinformation dont le rôle déclaré était de générer du contenu pour discréditer l'opposition politique russe en ligne et montrer le Kremlin sous un jour favorable.

En 2016, selon une enquête menée ultérieurement par le conseiller spécial américain Robert Mueller, l'usine à trolls a participé à la tentative d'ingérence de la Russie dans les élections présidentielles américaines. M. Prigojine a nié tout lien avec l'usine à trolls.

Pendant de nombreuses années, il a également nié tout lien avec une société de recrutement de mercenaires appelée Wagner Group. Wagner a fait son apparition dans l'est de l'Ukraine en 2014 et ses combattants ont ensuite fait surface en Syrie et dans de nombreux pays africains.

Récemment, il a admis être derrière Wagner, qui s'est avéré être l'une des unités russes les plus efficaces dans la guerre en Ukraine.

Il est également enfermé depuis des années dans une querelle publique avec le gouverneur de Saint-Pétersbourg Alexandre Beglov, allant jusqu'à l'accuser d'"aider l'armée ukrainienne".

Peu d'alliés de Poutine sont aussi farouchement loyaux que le président tchétchène Ramzan Kadyrov, que le dirigeant russe a choisi pour diriger la république autonome de la région du Caucase du Nord en 2007.

Dans les années 1990, la Tchétchénie a lutté sans succès pour son indépendance. Sous le règne de M. Kadyrov, toutes les tentatives d'indépendance tchétchène ont cessé, tandis que les droits de l'homme se sont détériorés et que sa milice privée "Kadyrovtsy" a été accusée d'abus généralisés.

Dès le début, il a été un fervent partisan de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, envoyant des unités militaires Kadyrovtsy et affirmant qu'elles faisaient partie des troupes les mieux entraînées, les plus courageuses et les plus impitoyables de la force d'occupation russe.

Impitoyables, ils le sont peut-être, mais ses hommes ont également été qualifiés de "troupes TikTok" par certains commentateurs, plus intéressés par la publication de vidéos de leurs exploits sur les réseaux sociaux que par les combats eux-mêmes.

Crédit photo, Kadyrov_95/Telegram Légende image, Les combattants tchétchènes pro-russes en Ukraine sont connus sous le nom de Kadyrovtsi.

Les défenseurs des droits de l'homme affirment qu'une grande partie des soldats tchétchènes ont été recrutés contre leur gré, après que leurs familles ont été menacées d'extorsion ou de violence physique.

Signe que sa loyauté est appréciée par le Kremlin, le leader tchétchène a été promu de général de brigade à général colonel.

Pourquoi les deux hommes sont importants

Jamais considérés comme des alliés auparavant, M. Kadyrov et M. Prigojine ont récemment semblé de plus en plus en phase.

Le leader tchétchène a qualifié l'homme d'affaires de Saint-Pétersbourg de "guerrier de naissance" et ses mercenaires Wagner de "patriotes intrépides de la Russie". Il lui a rendu le compliment : "Ramzan, tu es en feu !", a-t-il lancé dans l'un de ses messages sur les réseaux sociaux.

Les deux hommes critiquent l'establishment militaire, représenté par le ministre de la défense Sergei Shoigu et son adjoint et chef d'état-major général, le général Valery Gerasimov. Dans un climat de dénonciation des responsables des échecs en Ukraine, ils pourraient avoir l'occasion de gagner en influence au sommet.

Les commentateurs estiment que, séparément, ni le leader tchétchène ni le chef Wagner n'ont suffisamment de poids. Ils sont très impopulaires auprès des élites politiques officielles et sont considérés comme des outsiders. Mais s'ils unissaient leurs forces, ils pourraient défier des figures du cercle restreint du président Poutine, car des fissures apparaissent.

L'analyste politique russe Abbas Galiamov estime que le comportement de M. Kadyrov et de M. Prigojine est très inhabituel pour un pays en guerre : "Il semble que le système vertical d'autorité fédérale instauré par le président Poutine ne fonctionne pas là où il est le plus nécessaire : dans l'armée."

Il décrit une atmosphère d'"anarchie", dans laquelle les commandants des différentes unités militaires se disputent entre eux au lieu de combattre en équipe.

Les experts de l'Institut américain pour l'étude de la guerre estiment qu'il existe deux grandes factions dans l'environnement proche du président Poutine. Ceux qui sont en faveur de l'arrêt de la guerre pour sauver les avoirs gelés par les sanctions occidentales - et ceux qui sont en faveur de sa poursuite.

Ces deux hommes veulent que la guerre se poursuive. C'est peut-être le message que le dirigeant russe a le plus envie d'entendre et il peut choisir de les garder plus proches.