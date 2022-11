Manifestations en Iran : 5 façons dont la vie a changé après 50 jours de manifestations

il y a 37 minutes

Légende image, Les femmes ont été à l'avant-garde des protestations en Iran au cours des 50 derniers jours.

Les manifestations qui ont débuté en Iran il y a 50 jours pour dénoncer la violence à l'égard des femmes sont devenues le défi le plus sérieux lancé au gouvernement du pays depuis la révolution islamique de 1979.

Les troubles ont commencé le 16 septembre en réponse à la mort de Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans qui avait été placée en détention par la police des mœurs de Téhéran pour avoir prétendument enfreint les règles strictes de l'Iran exigeant que les femmes couvrent leurs cheveux avec un hijab, ou foulard.

Articles recommandés :

Depuis, les manifestants continuent de défier la répression meurtrière des forces de sécurité. Le site Internet Human Rights Activists News Agency (HRANA) affirme qu'au 2 novembre, 298 personnes avaient été tuées et plus de 14 000 arrêtées lors de manifestations dans 129 villes.

Des Iraniens ont déclaré à la BBC que les manifestations ont déjà apporté des changements significatifs dans la vie quotidienne du pays, et ce de cinq manières principales.

Laisser tomber le hijab

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les images de femmes iraniennes refusant de porter le foulard ont proliféré sur les médias sociaux.

Ces dernières semaines, de nombreuses Iraniennes ont régulièrement défié les règles concernant le fait de se couvrir la tête, puisqu'on a vu des femmes grimper sur le toit de poubelles et de voitures en agitant leur foulard en l'air.

Les réseaux sociaux regorgent également de femmes en public sans foulard, dont des personnalités connues comme l'actrice Fatemeh Motamed-Arya. L'ampleur de cette défiance publique est sans précédent dans l'histoire de la République islamique.

Certains posts montrent même des images de jeunes Iraniennes la tête découverte près des forces de sécurité, bien que les autorités insistent sur le fait que les règles n'ont pas changé.

"Retirer le voile est toujours contraire à la loi", affirme Ali Khanmohammadi, porte-parole de la police des mœurs iranienne, à un site d'information le 30 octobre.

Cela n'a pas dissuadé les Iraniennes de contester l'interdiction. Une femme de 69 ans a confié à la BBC que depuis le début des manifestations, elle a souvent quitté son domicile sans porter de foulard.

"L'autre jour, je marchais dans la rue et j'ai entendu une voiture klaxonner derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu une jeune femme dans la voiture sans foulard", raconte la femme, qui a demandé à rester anonyme.

"Elle m'a soufflé un baiser et a fait un signe de victoire. J'ai fait la même chose ! En l'espace de quarante et quelques jours, le pays a plus changé qu'en quarante et quelques années."

Revendication des murs et des rues

Légende image, Les graffitis sont un autre outil utilisé par les manifestants en Iran. Ici, la chaussure d'une femme donne un coup de pied à un policier sous les mots "femmes, vie et liberté".

Les manifestations actuelles en Iran se distinguent également des troubles antérieurs par une "bataille pour les murs publics".

Il est désormais courant de voir des slogans graffités et de voir sur les médias sociaux des vidéos dans lesquelles les gens s'enregistrent en train d'écrire sur les murs. Les conseils municipaux peignent les graffitis, mais ils mènent une bataille perdue d'avance.

La plupart des slogans visent le guide suprême, l'ayatollah Khamenei - une escalade de langage rarement vue auparavant - et attaquent le régime théocratique iranien en soulignant la nature laïque du mouvement de protestation.

Mais le véritable combat pour les espaces publics se déroule dans la rue : les manifestants ont ignoré les règles interdisant les manifestations, arrachant ou défigurant les panneaux d'affichage du gouvernement avec leurs propres images ou mots.

"Les gens ont créé des zones libérées temporaires où les filles et les femmes dansent sous les acclamations de la foule, où les gens scandent des slogans demandant la fin de la répression pendant qu'ils se rencontrent et discutent des directions que le mouvement doit prendre", explique à la BBC l'écrivain et activiste iranien Alex Shams.

"Les manifestations elles-mêmes sont apparues comme l'un des espaces les plus importants pour les Iraniens pour imaginer un autre type de futur."

Le pouvoir des jeunes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les jeunes Iraniens, en particulier les écoliers, ont joué un rôle sans précédent dans les manifestations actuelles.

Les écoliers ont été parmi les groupes les plus actifs dans les manifestations et HRANA affirme que plus de 47 enfants sont morts au cours de ces manifestations.

Les jeunes morts sont devenus des symboles importants de l'agitation. Des noms tels que Nika Shakarami et Sarina Esmailzadeh sont devenus des hashtags populaires et leurs images figurent en bonne place sur les graffitis.

C'est la première fois que de jeunes Iraniens sont vus dans de tels rôles pendant les manifestations.

On trouve sur les réseaux sociaux de nombreuses vidéos d'écoliers (principalement des filles) scandant des slogans antigouvernementaux, déchirant des photos du dirigeant suprême, l'ayatollah Khamenei, ou remplaçant les photos de leurs manuels scolaires par des images de personnes tuées pendant la répression.

Une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux montre des écoliers en train d'engueuler un membre des forces de sécurité qui s'était rendu dans leur école en tant que conférencier - ils lui disent de "dégager".

L'audace l'emporte sur la peur

Légende image, Les Iraniens ont défié les forces de sécurité à une échelle jamais vue auparavant.

Le 29 octobre, Hossein Salami, le chef des gardiens de la révolution a lancé un ultimatum aux manifestants.

"Ne descendez pas dans la rue ! Aujourd'hui est le dernier jour des émeutes", a prévenu Salami, cité par les médias d'État.

Mais à cette même date, d'autres rapports font état de manifestations et d'affrontements avec les forces de sécurité.

BBC Persian a rencontré de nombreux témoignages de personnes faisant preuve d'une sorte de défiance face à la répression brutale qui n'a jamais été vue à une telle échelle.

L'une d'entre elles, une jeune femme qui a souhaité rester anonyme, a déclaré qu'elle avait laissé son bébé à sa mère afin d'assister à une manifestation.

"J'avais peur, mais je dois le faire pour offrir un meilleur avenir à mon enfant".

Faravaz Favardini, un chanteur et militant iranien basé en Allemagne, pense également que l'exaspération de la situation actuelle dans toute la société iranienne a donné de l'élan aux protestations.

"Tout devient plus cher, il y a beaucoup de répression", dit Favardini. "Après ce qui est arrivé à Mahsa Amini, les gens ont réalisé que même des personnes non engagées en politique peuvent être tuées pour rien. Je pense que cela a poussé beaucoup de gens à se battre pour l'espoir."

Unité

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les protestations semblent avoir uni différents segments de la société iranienne.

Une caractéristique notable de ces protestations est la façon dont elles semblent avoir galvanisé différentes parties de la société iranienne, contrairement aux mouvements précédents.

Les manifestations de 2009, qui ont suivi les résultats de l'élection présidentielle de cette année-là, étaient dirigées par la classe moyenne, tandis que le soulèvement de 2019 mettait en scène principalement des sections plus pauvres de la société qui protestaient contre les prix du carburant.

Cette agitation a vu les différents groupes ethniques d'Iran défiler ensemble et ce croisement se reflète également dans les slogans.

Lors des premières manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini, une Iranienne kurde, le slogan dans sa langue maternelle "Jin, Jiyan, Azadi" (femme, vie et liberté en kurde) a été mis en avant.

Il existe désormais aussi des versions en farsi, la langue la plus parlée en Iran, et en azéri.

Selon Alex Shams, les affirmations du gouvernement selon lesquelles les manifestations pourraient conduire à un séparatisme ethnique et à une guerre civile en Iran n'ont pas réussi à ébranler cette unité.

"La solidarité entre les Iraniens de différentes origines a été au cœur de l'élan des protestations et a fait tomber les barrières de la peur et de la suspicion. Alors que le gouvernement tente de prétendre que les manifestations sont opposées à la religion, les personnes d'origine religieuse et non religieuse se sont serrées les coudes et ont refusé d'être des ennemis", ajoute-t-il.

Les mouvements précédents n'ont pas abouti à des changements significatifs en Iran, mais M. Shams pense que cette fois-ci pourrait être différente.