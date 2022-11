Howard Carter : qui était l'homme qui a fait de Toutankhamon une célébrité mondiale ?

Juan Francisco Alonso

BBC News Mundo

il y a 10 minutes

Crédit photo, Getty Images

Toutankhamon. Trouver aujourd'hui quelqu'un qui n'a pas entendu ce nom ou qui ne sait pas de qui il s'agit est une tâche difficile.

Toutefois, cela n'a pas toujours été le cas. Il y a un siècle à peine, le pharaon était un grand inconnu, mais tout a commencé à changer le 4 novembre 1922, grâce à l'obstination et à la ténacité de l'un des rares à connaître son existence : l'archéologue britannique Howard Carter.

Ce jour-là, un coup de chance a récompensé l'obstination de Carter, qui avait passé les cinq années précédentes à fouiller la Vallée des Rois sans rien trouver de vraiment pertinent. L'un des enfants qui distribuait de l'eau aux travailleurs de son expédition est tombé sur une pierre inhabituelle.

Le garçon a informé son employeur, qui a commencé à déblayer le sol et s'est rendu compte que la pierre en question était en fait le barreau d'un escalier taillé dans la roche. En dégageant les siècles de terre accumulée, il a trouvé une porte en terre battue marquée de sceaux ovales et de hiéroglyphes.

"Vous voyez quelque chose ?" demande à Carter le comte de Carnarvon, George Hebert, qui a financé son aventure. "Je vois des choses merveilleuses", répond l'explorateur une fois qu'il a enfoncé la porte et passé la tête dans la tombe.

Mais qui était Howard Carter, quelle était la signification de sa découverte et a-t-il ou non mis la main sur des objets provenant de la tombe du monarque égyptien ? Avec l'aide d'experts, BBC World va tenter de répondre à ces questions.

Un brillant autodidacte

La découverte de la tombe pleine de trésors de Toutankhamon a fait de Carter l'archéologue le plus célèbre du monde. Et ce, malgré le fait qu'il n'ait pas étudié cette discipline.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Comme son père, Carter était un habile dessinateur, ce qui lui a permis de voyager en Égypte pour copier les hiéroglyphes des temples et peindre des images de ruines pharaoniques.

"Carter n'était pas éduqué, c'est-à-dire qu'il n'est pas allé à l'université. On ne sait même pas s'il est allé au lycée. Ce que nous savons, c'est qu'il a été éduqué à la maison par ses parents, qui étaient des artistes", explique l'égyptologue américain Bob Brier à BBC World.

Carter est né le 9 mai 1874 dans le quartier londonien de Kensington et était le plus jeune de 11 enfants. Comme il est un enfant malade, il passe de longues périodes à la fois dans la maison familiale de la capitale britannique et dans la maison de ses parents maternels à Swaffham, dans le centre de l'Angleterre. Son éducation a donc été assurée par ses parents, notamment son père, Samuel John Carter, qui était un peintre renommé.

"Carter lui-même était un artiste et c'est ainsi qu'il est entré dans l'archéologie", explique le professeur de l'université de Long Island, qui vient de publier un livre sur la découverte de Carter ("Tutankhamun and the Tomb that Changed the World").

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'équipe de Carter était composée non seulement d'experts de différentes disciplines, mais aussi de dizaines d'ouvriers égyptiens, qui ont fait tout le travail.

"Adolescent, il a été engagé pour travailler sur une excavation, en raison de ses talents artistiques. Il a copié les peintures et les hiéroglyphes des temples et est finalement devenu archéologue lui-même, devenant même inspecteur en chef des antiquités en Haute-Égypte pendant l'administration coloniale britannique", a-t-il ajouté.

Pour sa part, l'égyptologue Daniela Rosenow estime que nous devrions tous être reconnaissants que ce soit le Britannique qui ait découvert la tombe, et ce pour la raison suivante : "Il a appris son métier auprès des meilleurs égyptologues de son époque", a-t-elle déclaré.

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, La momie d'un pharaon égyptien déballée numériquement pour la première fois

La trouvaille du siècle

Après avoir été contraint de démissionner de son poste en raison d'un incident avec des touristes français et avoir dû survivre en vendant des aquarelles des ruines pharaoniques à des personnes comme celles qui lui ont coûté son emploi, Carter a obtenu l'autorisation des autorités égyptiennes en 1914 pour effectuer des fouilles dans la Vallée des Rois.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La découverte de la tombe de Toutankhamon est considérée comme une étape majeure de l'égyptologie, car c'est la seule tombe d'un ancien pharaon égyptien à avoir été retrouvée intacte.

Bien que depuis des décennies, d'autres chercheurs aient retiré des tonnes de terre et de roches dans la région sans rien trouver, le Britannique pense qu'il y a au moins une tombe qui reste cachée.

En plus de son instinct, Carter avait quelques indices. Il savait que d'autres fouilles avaient permis de trouver des objets portant le nom de Toutankhamon, qui ne figurait sur presque aucun registre.

"Avant Carter, personne ne savait pour Toutankhamon. Toutankhamon était un pharaon mineur, sur lequel peu d'informations étaient disponibles. Personne ne savait qui il était. Mais une fois que Carter a trouvé sa tombe, il est devenu le pharaon le plus célèbre du monde. Carter n'a pas seulement découvert la tombe, il a découvert Toutankhamon", a déclaré Brier.

Toutankhamon n'est resté sur le trône qu'une dizaine d'années et est mort vers 1372 avant J.-C. à l'âge de 19 ans. Outre la courte durée de son règne, il était le fils du controversé Akhénaton. Ce monarque a changé la religion en Égypte, passant du culte de plusieurs dieux au culte d'un seul : Aton, le dieu du soleil.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il a fallu des mois à Carter et à son équipe pour atteindre la chambre funéraire de Toutankhamon et ouvrir le merveilleux sarcophage et le masque mortuaire, tous deux en or massif.

"Le père de Toutankhamon était le premier monothéiste au monde. Mais cela n'a pas plu aux Égyptiens et, à sa mort, ils ont effacé son nom des registres, détruit sa tombe et la même chose est arrivée à son fils. Les successeurs de Toutakhamon ont consciemment entrepris de l'effacer de l'histoire et sa tombe a été oubliée", explique Brier.

La découverte de la tombe, la première et la seule, à ce jour, à avoir été retrouvée intacte, a fait de Carter et du jeune pharaon des célébrités mondiales.

Le chef de la Tutmanie

La nouvelle des trésors découverts dans la tombe, notamment le sarcophage et le masque mortuaire en or massif, s'est répandue comme une traînée de poudre et a suscité un intérêt inhabituel pour l'égyptologie.

"Carter a fait de Toutankhamon l'Égyptien le plus célèbre du monde. Tout le monde voulait lire ce qu'on avait trouvé dans la tombe", a déclaré M. Brier, qui attribue ce phénomène aux progrès des communications.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Pendant des années, la presse mondiale a rendu compte de chacune des découvertes faites par l'équipe de Carter dans la tombe du jeune pharaon.

"Le fait que les journaux aient pu imprimer des photographies a favorisé la fièvre qui s'est déclarée ces années-là pour Toutankhamon", a-t-il déclaré.

Carter et son financier, le comte de Carnarvon, ont vendu au journal londonien "The Times" l'exclusivité de l'histoire pour 4 000 livres sterling à l'époque (environ 2,4 millions de dollars aujourd'hui).

Cependant, d'autres médias n'ont pas hésité à envoyer des correspondants en Égypte pour rendre compte des résultats. Les fouilles et le tri des plus de 5 000 objets trouvés dans la tombe ont duré dix ans.

Cependant, Carter a regretté cette décision par la suite. C'est du moins ce qu'il laisse paraître dans ses journaux intimes, où il se plaint du flot de curieux que l'information sur sa découverte attire et qui l'oblige à paralyser constamment son travail.

Héros ou méchant ?

Bien que beaucoup le considèrent comme le père de l'archéologie moderne, Carter a toujours été soupçonné d'avoir un comportement peu légitime. Ces soupçons sont confirmés par Brier dans son dernier livre.

"Il y a beaucoup de preuves que Carter a retiré des objets de la tombe sans autorisation", dit-il.

Toutefois, le chercheur a précisé qu'il ne l'avait pas fait par intérêt financier. "Carter n'est pas devenu riche, il a vécu modestement jusqu'à la fin de sa vie", a-t-il déclaré.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Qu'est-ce que tu vois ? "Des choses merveilleuses", c'est ce qu'a dit Carter lorsqu'il est entré pour la première fois dans le tombeau de Toutankhamon, il y a près d'un siècle.

"Il a sorti des choses de la tombe dans sa mentalité coloniale. Il pensait que la tombe lui appartenait, parce qu'il l'avait découverte", a-t-il déclaré, ajoutant : "Les objets qu'il a sortis ont été donnés à des connaissances et à des amis comme souvenirs.

Dans son livre "Toutankhamon et le tombeau qui a changé le monde", Brier cite une lettre qu'un collègue de Carter lui a envoyée, dans laquelle il se plaint que Carter lui a donné une amulette qui appartenait au trésor du pharaon et qu'il ne l'a jamais prévenu.

Rosenow, qui travaille à l'Institut Griffith de l'Université d'Oxford, où les journaux intimes et les archives de Carter ont abouti, refuse de béatifier ou de diaboliser l'archéologue.