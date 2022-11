Extraterrestres : le plan manquant pour le premier contact avec les extraterrestres

Crédit photo, Mark Garlick/Science Photo Library/Getty Images Légende image, Dans la culture populaire, les extraterrestres sont souvent considérés comme des citoyens de seconde zone ou des êtres moins humains.

D'après nombre de nos références culturelles, il n'y a qu'une seule chose à faire si des extraterrestres font un détour cosmique par notre planète : tirer à l'artillerie lourde.

Mais depuis la superproduction des années 1980, du film de science-fiction américain "E.T., l'extra-terrestre" (réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1982) aux épisodes de Star Trek (un film américain de science-fiction réalisé par Robert Wise et sorti en 1979), en passant par les livres d'Isaac Asimov et d'Ursula K. Le Guin, les auteurs de science-fiction se posent depuis longtemps la question suivante : comment les traiterions-nous vraiment ?

Dans la culture populaire, les extraterrestres sont souvent considérés comme des citoyens de seconde zone ou des êtres moins humains. Sans l'intervention de l'ami humain d'ET, l'extraterrestre titulaire aurait été découpé sur une table de salle d'opération.

Dans le film "District 9" (2009), des millions de "crevettes" extraterrestres sont entassées dans les bidonvilles sud-africains - une allégorie de la bigoterie et de la cruauté humaines dans la vie réelle.

Aucune preuve de vie extraterrestre n'a encore été trouvée, bien que nous soyons certainement à sa recherche. Quoi qu'il en soit, tout ce que nous trouverons dans un avenir proche sera plus probablement constitué des signes de vie microbienne qui ont pu exister sur Mars que des humanoïdes décrits dans les films et les émissions de télévision.

Mais selon l'équation de Drake, il y a de bonnes chances, statistiquement parlant, que des extraterrestres intelligents soient là, quelque part, même s'il faudrait que les étoiles s'alignent pour que nous puissions nous trouver et entrer en contact, étant donné l'immensité de notre galaxie et l'énorme distance entre les planètes.

"Trouver la vie ou établir un contact sera toujours très improbable jusqu'au jour où nous le ferons", déclare John Zarnecki, professeur émérite de sciences spatiales à l'Open University au Royaume-Uni.

"Cela me rappelle les exoplanètes : quand j'étais jeune chercheur, c'était un sujet dont nous parlions, et nous soupçonnions tous que des exoplanètes existaient, mais il n'y avait aucune chance que nous en trouvions un jour, car c'était techniquement beaucoup trop difficile."

Nous savons maintenant que des exoplanètes existent et que certaines sont même des candidates potentielles à la vie, car elles abritent de l'eau.

Alors que la recherche de vie extraterrestre se poursuit et qu'il est toujours possible que nous en rencontrions, il n'est pas inutile de se demander comment nous pourrions réagir si jamais nous entrions en contact avec elle - surtout si l'on considère qu'une espèce extraterrestre intelligente est susceptible d'être très différente de notre propre espèce humaine.

Les droits des non-humains

Les écrivains ne semblent pas avoir trop d'espoir que les humains traitent les extraterrestres très bien. C'est peut-être parce que notre bilan en matière de droits accordés aux habitants de cette planète, humains ou non, a été si mauvais au cours de l'histoire, malgré les conventions juridiques internationales censées les sauvegarder.

L'octroi de droits inaliénables et universels - c'est-à-dire les droits garantis à tous les individus, quoi qu'il arrive - a été consacré par la communauté internationale dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, en 1948, après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale.

Toutefois, à l'exception des sanctions, il existe peu de moyens de faire respecter ces droits, même pour les humains. Si ces lois stipulent que les gens sont censés avoir des droits tels que la liberté et le droit de ne pas être asservi, accordés à chacun d'entre nous de la naissance à la mort, certains philosophes politiques ont suggéré qu'en pratique, ces droits n'existent réellement que sur le papier.

Les droits que nous accordons aux espèces non humaines sur notre planète pourraient nous donner une idée de la façon dont nous pourrions traiter les extraterrestres avec lesquels nous entrons en contact. Bien que de nombreux pays reconnaissent aujourd'hui que les animaux, des gorilles aux corbeaux, sont sensibles, ce n'est que récemment que les groupes de défense des droits des animaux ont fait des progrès juridiques en accordant des "droits" aux animaux sur la base de cette sensibilité - vaguement définie comme leur capacité à éprouver du confort ou de la détresse.

Certains éthiciens réfléchissent déjà à la manière dont les droits d'une espèce extraterrestre totalement inconnue s'inscriraient dans nos cadres juridiques et éthiques. Mais il y a eu peu de discussions internationales ouvertes sur les extraterrestres. Une question a été soulevée lors d'une session de l'Assemblée générale des Nations unies en 1977 par le Premier ministre de la Grenade, Eric M. Gairy, qui pensait que les observations d'OVNI pouvaient être des signes de vie extraterrestre hostile sur notre planète, et qui a suggéré de créer un organisme d'enquête officiel par le biais des Nations unies. Mais aucune politique n'a été adoptée, et il a été pressé d'abandonner le sujet par les diplomates britanniques, avant d'être déposé par un coup d'État l'année suivante.

Certains gouvernements s'y intéressent cependant. En 1999, le journaliste Leslie Kean a eu vent d'un dossier français sur les OVNI montrant que des généraux et des amiraux pensaient que ces phénomènes inexpliqués pouvaient être d'origine extraterrestre. Au début de cette année, pour la première fois depuis des décennies, le Congrès américain a débattu publiquement de l'attitude à adopter face à ces mystérieux objets volants, bien que rien ne prouve qu'ils soient d'origine extraterrestre.

Jill Stuart, spécialiste du droit de l'espace à la London School of Economics, ne croit pas que les humains entreront en contact avec des extraterrestres de notre vivant. Mais elle pense néanmoins qu'envisager ce que nous ferions dans cette situation est une conversation qui mérite d'être menée.

"Nous fouillons l'Univers pour nous découvrir nous-mêmes, car cela nous oblige à réfléchir à notre relation avec les autres, à notre relation avec notre environnement et à notre relation avec les autres espèces et les autres personnes", dit-elle. "Ces scénarios tournés vers l'avenir ne se produiront peut-être jamais, mais l'ensemble du processus a une valeur en soi."

Un plan manquant

Selon Niklas Hedman, directeur exécutif du Bureau des affaires spatiales de l'ONU (Unoosa), il n'existe aucun accord ou mécanisme international sur la manière dont l'humanité gérerait une rencontre avec une intelligence extraterrestre. Cela ne veut pas dire qu'un cadre ne pourrait jamais exister. L'ONU, en tant que "principale organisation intergouvernementale mondiale", serait adaptée à de tels mécanismes, ajoute-t-il, mais en fin de compte, l'action et le débat "se résument à la volonté des États membres".

Crédit photo, NASA/Ames Research Center/Daniel Rutter Légende image, Concept d'artiste de Kepler-1649c, une exoplanète de taille terrestre orbitant dans la zone habitable de l'étoile Kepler-1649

Actuellement, tout le droit international de l'espace concerne l'activité humaine, explique M. Hedman. Le premier traité sur l'espace extra-atmosphérique a été signé sous l'égide des Nations unies en 1967, par le Royaume-Uni, l'Union soviétique et les États-Unis, en réponse au développement des missiles balistiques intercontinentaux, qui pouvaient atteindre des cibles dans l'espace. Il sert de base à l'ensemble du droit spatial existant, qui s'est développé au fil du temps, à mesure qu'apparaissaient de nouvelles possibilités et préoccupations autour de l'espace.

Les cinq grands traités sur l'espace - qui couvrent aujourd'hui tous les domaines, de l'interdiction des armes à la responsabilité pour les dommages et les débris des nations spatiales - sont axés sur ce que les humains font dans l'espace et sur la manière dont cela affecte les autres humains.

Le groupe "Recherche d'intelligence extraterrestre" de l'Académie internationale d'astronautique a adopté en 2010 un cadre post-détection, qui s'appuie sur des décennies de débats antérieurs. En cas de détection de signaux provenant d'une vie extraterrestre intelligente, il recommande de créer un forum de coordination internationale par l'intermédiaire des Nations unies et de son Comité des utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique (Copuous).

Mme Stuart pense qu'il est peu probable qu'un cadre international largement accepté soit développé avant qu'il ne soit nécessaire. Les gens aiment avoir des scénarios concrets et réels à prendre en compte, afin d'introduire de nouvelles idées dans la loi. Si le contact se produit, il est possible que les cadres juridiques existants qui régissent les droits de l'homme soient étendus et adaptés à ceux des extraterrestres.

Une considération majeure dans ce cas serait l'intention des extraterrestres : en bref, s'ils sont bénins ou hostiles. Cela alimente le débat sur la question de savoir si nous devrions tenter activement d'entrer en contact avec les extraterrestres ou chercher passivement des signaux de leur existence, dit Jill Stuart - une question qui reste controversée parmi les experts de l'espace.

Que se passerait-il si une soucoupe volante s'écrasait soudainement quelque part sur Terre ? Aucun protocole n'a été établi ni même suggéré, mais, hypothétiquement, il est possible que le pays dans lequel la soucoupe s'est posée doive mener les premières discussions sur la manière de réagir, explique Mme Stuart.

"Il n'y aurait pas de précédent ou de contexte juridique pour qu'il y ait une responsabilité", dit-elle, ajoutant que si un OVNI avait été abattu et avait atterri dans un État-nation, on pourrait penser que le pays devrait assumer la responsabilité des retombées.

Dans un article publié en 2011 pour la Royal Society sur les "affaires supra-terrestres", l'ancien directeur de l'Unoosa, Mazlan Othman, a proposé que l'intérêt des pays à combattre les dangers des objets proches de la terre - c'est-à-dire les astéroïdes - pourrait offrir un modèle de coopération internationale si l'existence d'une vie ou d'une intelligence extraterrestre était un jour établie.

En l'absence de principes convenus sur la manière, dont nous traiterions collectivement les extraterrestres que nous rencontrerions, une approche pourrait consister à appliquer simplement les droits accordés aux humains. Il serait logique de l'intégrer dans le cadre juridique existant, dit Mme Stuart.

On peut raisonnablement supposer que toute espèce capable de se rendre sur Terre est dotée d'un haut niveau d'intelligence et de sensibilité, et doit donc être traitée comme les humains. Cela pourrait justifier l'évolution des "droits de l'homme" en "droits des êtres sensibles".

Crédit photo, Douglas Klug/Getty Images Légende image, Considérer les pieuvres peut être un premier pas pour imaginer comment une vie extraterrestre intelligente pourrait être différente de l'intelligence humaine.

Nous devrions également prendre en compte les différents types d'intelligence et de sensibilité possibles. Même sur notre propre planète, il existe toutes sortes d'intelligences que nous commençons tout juste à reconnaître. Le débat se poursuit pour savoir si les pieuvres, longtemps célèbres pour leur intelligence, ont aussi une conscience et peuvent ressentir la douleur. La pratique croissante de la mycologie, quant à elle, indique que certains champignons présentent des aspects d'intelligence, comme la capacité d'apprendre et de prendre des décisions.

"Quand il s'agit d'extraterrestres, nous devons nous demander quel type d'intelligence ont-ils", déclare Susan Blackmore, écrivain et professeur invité à l'Université de Plymouth, au Royaume-Uni, qui fait des recherches sur la conscience. "Pourquoi en ont-ils ? Je pense que nous devons supposer que ces extraterrestres auraient évolué par des processus d'évolution darwinienne, car c'est le seul processus que nous connaissons qui produira des êtres vivants intelligents."

La sensibilité des extraterrestres

Dans le récit d'une supposée rencontre extraterrestre à Varginha, au Brésil, exposé dans le documentaire sur les ovnis de 2022 intitulé "Moment of Contact", on raconte l'histoire d'une mystérieuse créature que l'on aurait trouvée près du site du crash, manifestement en proie à une sorte de douleur physique. Quoi que l'on pense de cette observation, c'est peut-être la capacité à souffrir qui pourrait mieux guider notre approche pour accorder des droits à tout visiteur d'autres mondes.

"Les extraterrestres peuvent-ils souffrir ?" demande Mme Blackmore. "Si c'est le cas, nous devrions avoir une certaine obligation morale envers [eux], et peut-être même construire des cadres juridiques sur la base de [cela]."

L'éthicien Peter Singer, qui a écrit sur le sujet des droits inaliénables pour les extraterrestres comme pour les animaux, affirme que la sensibilité serait finalement la considération clé.

"En supposant que l'être extraterrestre soit sensible, c'est-à-dire capable d'éprouver de la douleur et du plaisir, et qu'il ait d'autres désirs et intérêts que nous pourrions mettre un certain temps à déterminer, le principe éthique fondamental que nous devrions appliquer est la prise en compte égale d'intérêts similaires", dit-il.

Ce terme, basé sur un concept énoncé par M. Singer dès 1979, signifie que tous les êtres capables de jouir ou de souffrir méritent que leurs intérêts soient également pris en compte dans toute décision morale les concernant. "En d'autres termes, la douleur d'un extraterrestre compte autant que celle d'un Terrien."

La question difficile ici serait d'établir quels intérêts avaient les extraterrestres, ajoute-t-il. "Beaucoup dépendrait des capacités cognitives des extraterrestres, qui pourraient être bien plus avancées que celles des dauphins, ou des humains, d'ailleurs - et si elles sont bien plus avancées que les nôtres, nous pourrions ne pas être capables de les saisir."

Le Nonhuman Rights Project, une organisation américaine qui vise à garantir des droits aux animaux non humains, estime que le point de départ de ces droits est l'autonomie, un concept apprécié par les tribunaux américains qui signifie qu'un individu a la capacité de choisir ce qu'il veut faire, où il veut aller, comment il veut agir, et la mémoire des événements qui se sont produits auparavant. La conscience, quant à elle, est une catégorie bien trop large pour servir de critère juridique aux droits, car personne ne s'accorde sur ce qu'elle est réellement.

"Aujourd'hui, du moins aux États-Unis, chaque humain naît avec le droit inaliénable à la liberté, mais il n'a pas toujours été question que tous les humains aient ce droit", explique Jake Davis, avocat au Nonhuman Rights Project. Il ajoute : "Il a fallu de nombreuses années, une guerre civile et une immense lutte pour que tous les humains soient mis sur un pied d'égalité en ce qui concerne le droit à la liberté et à l'intégrité corporelles."

"Mon souhait est que si une espèce extraterrestre nous tendait la main, et qu'elle n'était pas hostile, nous ne nous contenterions pas de supposer qu'elle est comme un animal non humain - une chose avec laquelle nous pourrions faire ce que nous voulons, parce que nous sommes humains et qu'elle ne l'est pas. Mon souhait serait que nous les évaluions comme des pairs dans la mesure où ils montrent ces capacités [comme l'autonomie] et que nous partions de là."

Crédit photo, Paramount/Allstar/Alamy Légende image, Dans le monde fictif de "Star Trek", la directive première interdit toute interférence avec le développement naturel des civilisations extraterrestres.

Selon Lori Marino, ancienne directrice du Nonhuman Rights Project, même l'intelligence et la sensibilité sont des concepts sur lesquels les experts ont du mal à s'accorder. "Ce sont deux concepts flous, dit-elle. Mais je suis sûre que l'intelligence est la façon dont on traite l'information et la sensibilité est la capacité de ressentir et d'être conscient de ressentir."

Dans le cas de la découverte d'organismes multicellulaires sur une autre planète, à condition qu'ils se déplacent, il y a de fortes chances qu'ils soient intelligents et sensibles, soutient Lori Marino.

De tels organismes auraient besoin d'une certaine forme d'intelligence pour pouvoir exister, suggère-t-elle. "Nous devrions partir du principe qu'ils sont sensibles et, par conséquent, capables de souffrir, et les laisser tranquilles. Bien sûr, je ne suis pas assez naïve pour penser que nous le ferons, mais c'est moralement ce que nous devrions faire."

L'idée que les humains devraient eux-mêmes éviter d'interférer avec le développement naturel des civilisations extraterrestres a une longue histoire dans la science-fiction, comme dans la "directive première" de "Star Trek" - bien que dans ce monde fictif, le principe puisse être annulé si l'espèce extraterrestre est jugée trop dangereuse. Des idées similaires sont déjà envisagées dans notre propre monde aujourd'hui, cependant - le Bureau de protection planétaire de la NASA, par exemple, vise à protéger à la fois les planètes explorées et la Terre.

Mais si les extraterrestres parviennent à atteindre notre planète, ce ne sont peut-être pas leurs droits qui devraient nous inquiéter.

Seth Shostak, astronome principal de l'Institut Seti, une organisation de recherche à but non lucratif, qui vise à comprendre et à expliquer l'origine et la nature de la vie dans l'Univers, est optimiste quant à un contact de notre vivant. Mais il est important de faire la différence entre deux types de contact, dit-il.

Il est plus probable que nous recevions des signes et des signaux de civilisations technologiquement avancées qu'une visite extraterrestre. Si nous recevions des signes, il n'y aurait pas de grande urgence, car tout signal envoyé mettrait tellement de temps à arriver que nous aurions tout le temps de réfléchir à ce que nous répondrions.

Une visite extraterrestre, en revanche, signifierait que la civilisation extraterrestre a accès à une technologie bien supérieure à celle dont nous sommes capables. Lorsque les amis d'ET récupèrent enfin l'infortunée créature à la fin du film à grand spectacle, ils auraient probablement pu détruire la Terre sur le chemin du retour, s'ils en avaient eu l'envie.

"S'ils arrivent, personnellement, je vais acheter beaucoup de pizzas surgelées et me diriger vers les collines", déclare M. Shostak. "S'ils peuvent arriver jusqu'ici, par opposition à la transmission d'un message, ils sont plus avancés que nous, et ce, avec une marge énorme."

Dans ce cas, une question plus appropriée pourrait être : nos nouveaux suzerains extraterrestres nous accorderaient-ils des droits ?