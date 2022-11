Netanyahu : qu'est-ce que le sionisme religieux ?

Légende image, Los israelíes concurrieron el martes a las urnas.

Le chant de ses partisans était autrefois "mort aux Arabes".

Maintenant qu'il est devenu la troisième force d'Israël et que son leader le plus populaire, Itamar Ben-Gvir, tente de se réinventer en tant que politicien plus "classique", ses partisans scandent "mort aux terroristes" lors des rassemblements.

Le succès sans précédent aux élections législatives israéliennes de l'alliance d'extrême droite, suprémaciste juive et anti-arabe du sionisme religieux a permis de réaliser ce qui semblait impossible il y a un peu plus d'un an : que Benjamin Netanyahu puisse à nouveau former un gouvernement.

Après dépouillement de tous les votes lors des cinquièmes élections générales du pays en quatre ans, le Likoud de Netanyahou a remporté 32 sièges.

L'actuel Premier ministre israélien, Yair Lapid, leader de la deuxième force politique, Yesh Atid, a reconnu sa défaite et a félicité Netanyahou.

Grâce aux liens tissés avec le sionisme religieux et d'autres partis ultra-orthodoxes, M. Netanyahou aurait obtenu pas moins de 64 sièges à la Knesset, qui en compte 120, soit une majorité confortable pour gouverner.

Toutefois, sa stabilité dépendra d'une alliance ultranationaliste ouvertement raciste, dont le leader le plus populaire est un homme qui, pendant des années, s'est vanté d'avoir dans son salon une photographie du fondamentaliste juif qui a commis le massacre du Caveau des Patriarches à Hébron.

Qu'est-ce que le sionisme religieux ?

Les partis qui composent le sionisme religieux (Otsma Yehudit, Noam et le parti sioniste religieux) étaient, jusqu'à présent, marginaux dans la politique israélienne.

La droite traditionnelle leur a tourné le dos en raison de leurs positions radicales et de leur rhétorique anti-arabe, trop extrême même pour le "pape" de l'extrême droite israélienne (bien que laïque), Avigdor Lieberman.

La coalition avec le Likoud pour ramener Netanyahou au pouvoir les a cependant réhabilités socialement au point de doubler leur présence au Parlement israélien de 6 à 14 sièges.

Bien qu'officiellement numéro deux de l'alliance, Itamar Ben-Gvir est la véritable star du sionisme religieux…

Légende image, Itamar Ben-Gvir est le leader du parti ultranationaliste Otsma Yehudit.

Condamné par le passé pour racisme et discours de haine, Ben-Gvir, leader d'Otsmah Yehudit (Pouvoir juif), vit dans une colonie juive de Cisjordanie et est connu pour ses provocations et ses excès.

Ses idées sont si radicales que l'armée l'a exempté du service militaire obligatoire.

Le mois dernier, il a fait la une des journaux en sortant son arme à Cheikh Jarrah, un quartier à majorité palestinienne de la Jérusalem-Est occupée, où il a été accueilli à coups de pierres. Ben-Gvir a appelé la police à abattre les coupables.

Cet ultrapoliticien de 46 ans, qui aspire maintenant à entrer au gouvernement et à devenir ministre de l'Intérieur, était un disciple du défunt rabbin ultranationaliste Meir Kahane.

Il était membre du Kach, un parti fondé par Kahane, qui a été interdit en 1994 en vertu des lois antiterroristes.

Légende image, La coalition formée par Otsma Yehudit, Noam et le Parti sioniste religieux a rejoint l'ancien Premier ministre israélien.

La même année, un autre de ses membres, Baruch Goldstein, a fait irruption dans une mosquée de Hébron, tuant 29 Palestiniens en pleine prière et en blessant plus d'une centaine d'autres.

Son portrait a été accroché dans le hall de Ben-Gvir jusqu'en 2020, peu avant son entrée au Parlement.

"Le kahanisme a gagné. Israël s'approche maintenant d'une révolution de droite, religieuse et autoritaire", déplore le quotidien israélien Haaretz dans un éditorial.

En 1995, Ben-Gvir est devenu célèbre en volant un ornement de la voiture officielle du Premier ministre de l'époque, Yitzhak Rabin. "Nous avons eu sa voiture et bientôt nous l'aurons aussi", avait-il déclaré à l'époque.

Deux semaines plus tard, Rabin est assassiné par un extrémiste juif qui s'oppose aux pourparlers de paix avec les Palestiniens.

L'homme de droite a juré de "travailler pour tout Israël, même ceux qui [le] détestent".

Lors de l'annonce des premiers résultats de l'élection, mardi 1er novembre, il a déclaré : "Il est temps de redevenir les propriétaires de ce pays."

Légende image, Benjamin Netanyahu est l'une des personnalités politiques les plus controversées d'Israël.

Dans leur interprétation, les Palestiniens occupent des terres appartenant à des Juifs, d'où le terme de "propriétaires".

Peu après, ses adeptes se sont rassemblés à Cheikh Jarrah, lançant des provocations et des pierres dans les zones palestiniennes.

Parmi les idées défendues par le sionisme religieux figurent l'expulsion du pays des politiciens et des civils "déloyaux", le contrôle politique du système judiciaire et l'annexion des colonies juives de Cisjordanie.

Fin août, M. Netanyahou lui-même, qui a été chassé du pouvoir il y a un peu plus d'un an par une coalition de centre-gauche, a négocié un accord entre M. Ben-Gvir et son rival politique, Bezalel Smotrich, chef du parti sioniste religieux, afin de s'assurer qu'ils se présenteraient ensemble aux élections.

Le troisième parti sur la plateforme est le Noam, ouvertement anti-LGBT.

Légende image, Netanyahu a été chassé du pouvoir il y a un peu plus d'un an par une coalition de centre-gauche.

Sans cet accord, il est fort possible que les trois formations d'extrême droite auraient obtenu un résultat inférieur et que le Likoud aurait moins de chances de reformer un gouvernement.

Si Ben-Gvir aspire à contrôler la police, les partisans de Smotrich espèrent le voir devenir ministre de la Défense.

Le retour de M. Netanyahu

Benjamin Netanyahu, âgé de 73 ans, est l'une des personnalités politiques les plus controversées d'Israël.

Détesté par de nombreux membres de la gauche et du centre, il suscite néanmoins des passions au sein de la base du Likoud.

Fervent défenseur de la colonisation de la Cisjordanie, occupée depuis la guerre des Six Jours (1967), il s'oppose à la création d'un État palestinien, un schéma soutenu par la majorité de la communauté internationale, y compris l'administration de Joe Biden aux États-Unis.

M. Netanyahu est actuellement jugé pour corruption, fraude et abus de confiance, des accusations qu'il nie.