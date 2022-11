Convergence linguistique : ce phénomène qui vous fait imiter l'accent de votre interlocuteur ?



Peu importe d'où vous venez ou quel type d'espagnol vous parlez. Si nous parlons pendant plus de dix minutes, c'est inévitable : mon accent porteño, atténué par près de trois décennies passées à Londres, s'estompera encore davantage et, en un clin d'œil, je parlerai comme vous.

Je suis désolé, j'avais l'habitude de trouver ça intolérable. J'avais l'habitude de trouver cela intolérable. Écouter sa façon de parler se transformer et prendre l'accent d'un pays que l'on ne connaît même pas, tandis que son interlocuteur vous regarde avec le léger soupçon que vous vous moquez de lui, n'est pas facile.

Mais avec le temps, j'ai fini par comprendre que je ne pouvais pas faire grand-chose pour m'accrocher à une façon de parler plus "correcte", et je me suis résigné à converser avec des tons andins, des accents côtiers et des zetas espagnoles placées là où il ne faut pas.

Mon choix de mots, cependant, est délibéré. Avec la pandémie, j'ai pris l'habitude de dire "mascarilla" au lieu de "barbijo", il y a des années j'ai remplacé "pollera" par "falda", je dis "mantequilla" au lieu de "manteca", et j'ai laissé derrière moi le blazer pour faire de la place au blazer.

Heureusement, le mimétisme anglais est plus doux. Si mes premières années ont été dominées par l'accent de Belfast, en Irlande du Nord (par la faute d'une amie), plus tard, l'accent d'Édimbourg, en Écosse, a pris le dessus (grâce au mari d'une autre amie).

Et, comme je l'ai récemment découvert, je suis victime d'un phénomène connu sous le nom de convergence linguistique, un phénomène qui, dans une plus ou moins grande mesure, nous arrive à tous.

Convergence phonétique et linguistique

"Lorsque nous faisons référence au changement d'accent, à la manière de prononcer, nous parlons de convergence phonétique", explique à BBC Mundo Zuzana Erdösová, professeure de linguistique à l'Université nationale autonome de l'État de Mexico.

Mais en général, "nous ne nous contentons pas de prendre l'accent lorsque nous entendons d'autres personnes parler, nous adoptons également leur lexique. C'est-à-dire les mots qui sont typiques d'un certain groupe ou d'une certaine région", ajoute-t-elle.



Cette incorporation des termes utilisés par l'autre, ou de la manière dont il articule une phrase, dont il en construit la structure, est ce que nous appelons la convergence linguistique.

Alors que l'imitation de l'accent tend à être un acte inconscient, l'adoption de la structure grammaticale (comme l'utilisation de la forme active ou passive d'un verbe, par exemple) et du vocabulaire utilisé par notre interlocuteur, tend à être un choix.

Pourquoi en est-il ainsi ?

Plusieurs raisons expliquent ce changement de discours. L'une des raisons est liée à l'acceptation sociale, explique Mme Erdösová.

"Dans chaque société, il existe certaines relations, des hiérarchies, et les personnes qui en sont plus conscientes adaptent leur discours pour se faire accepter. Si je décide de converger vers la façon dont l'autre personne se prononce, c'est parce que je recherche l'intégration et un certain lien identitaire", explique la linguiste.

Alors que si nous faisons le contraire - ce que l'on appelle la divergence linguistique - "je marque consciemment une distance sociale entre moi et mon interlocuteur".

Lacy Wade, professeure de linguistique à l'université de Pennsylvanie, aux États-Unis, est du même avis lorsqu'elle dit que les gens modifient consciemment ou inconsciemment leur discours pour montrer leur "affiliation" avec leurs interlocuteurs.

C'est une façon de dire : "Hé, je suis comme vous !"

"C'est une façon de montrer que vous les appréciez ou que vous voulez qu'ils vous apprécient", ajoute-t-elle. "Même si (…) nous ne nous rendons pas compte que nous le faisons, cela ne veut pas dire que ce n'est pas un geste socialement motivé."

Légende image, Il est plus facile de se comprendre lorsque l'on sent que l'autre personne est sur la même longueur d'onde.

"Il arrive que nous nous surprenions à le faire (…) et nous pouvons continuer si nous constatons un bénéfice social positif, ou arrêter si nous réalisons que c'était quelque chose que nous n'avions pas l'intention de faire", ajoute Lacy Wade.

Une autre raison de la convergence est liée à notre empressement à communiquer.

"Nous communiquons mieux lorsque nous sommes sur la même longueur d'onde, lorsque nous utilisons les mêmes mots, car nous comprenons mieux qui parle comme nous", explique Mme Wade.

Le sentiment de parler "dans la même langue" nous aide à améliorer l'interaction.

Et troisièmement, dit-elle, il s'agit d'une conséquence cognitive automatique de la compréhension du langage.

Personnalité et compétences linguistiques

Les recherches indiquent que lorsque nous entendons quelqu'un parler, nous stockons ses sons dans notre mémoire, et ces sons influencent ensuite notre propre discours. Il est intéressant de noter que, parfois, nous modifions notre discours non pas en fonction de ce que nous entendons, nécessairement, mais en fonction de nos attentes de ce que nous allons entendre.

"Bien souvent, nous supposons la bonne chose, mais bien souvent nous nous basons sur des croyances et des stéréotypes", dit Mme Wade à propos des imitations inexactes et exagérées. C'est le cas lorsque nous supposons que l'autre personne est un étranger et ne pourra pas nous comprendre, et que nous prononçons chaque mot à voix haute.

Selon Lacy Wade, cela peut poser problème, même lorsque l'orateur a les meilleures intentions.

En plus de ce qui précède, il y a la personnalité et la facilité que chaque individu a avec les langues.

Légende image, En fin de compte, nous cherchons toujours à améliorer la communication : comprendre et être compris.

D'une part, "certaines personnes sont plus ouvertes, d'autres plus fermées, et certaines sont plus douées pour les accents. Certains parviennent même à imiter parfaitement certains accents ou dialectes de certaines langues, comme on peut le voir dans de nombreuses vidéos sur YouTube", explique Mme Erdösová.

"C'est une question d'audition, et de la manière dont notre cerveau est capable de traiter et de distinguer d'abord les différences phonétiques entre une région et une autre, puis de les reproduire", analyse-t-elle.

Mme Wade admet que cela lui arrive aussi, par exemple, lorsqu'elle regarde une série télévisée dont l'action se déroule dans le sud américain.

"Lorsque j'éteins la télévision après avoir regardé une émission avec des acteurs du Sud ou un accent du Sud, je me surprends à parler à mes enfants comme un Sudiste. Ça s'estompe au bout d'un moment", dit-elle en riant.

La prochaine fois que vous serez confronté à un interlocuteur dont l'accent est différent du vôtre, soyez attentif pour voir si vous êtes vous aussi sujet à la convergence linguistique.