Tanzanie : 19 morts dans un crash d'avion dans le lac Victoria

Abdul Nuri était à l'aéroport et attendait le vol de retour vers Dar es Salaam, la plus grande ville de la Tanzanie, lorsqu'il a vu l'avion plonger dans l'eau.

"Nous avons été vraiment choqués. Les gens ont paniqué et certains ont commencé à pleurer et à crier", a-t-il déclaré à la BBC.

"Nous sommes encore en train d'identifier les corps"

Le Premier ministre tanzanien s'est rendu sur les lieux et a déclaré qu'une enquête approfondie serait menée pour déterminer les causes exactes du crash.

Precision Air est la plus grande compagnie aérienne privée de la Tanzanie et est partiellement détenue par Kenya Airways. Elle a été fondée en 1993 et assure des vols intérieurs et régionaux.