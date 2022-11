Archéologie : "la ville parfaite" qui survit aux conditions dbienfaitséfavorables du désert du Sahara

Fiona Dunlop

BBC Travel

il y a 34 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ghadamès est parfaitement conçue pour le climat rigoureux du nord du Sahara.

Après de longues heures de route à travers une brousse interminable, des montagnes escarpées, une tempête de sable, des chameaux et des épaves de voitures rouillées, nous avons finalement atteint Ghadamès.

La ville est située à 600 km au sud-ouest de Tripoli, au cœur de la région libyenne aride de la Tripolitaine. Là, les hautes murailles blanches et ocres de cette ville, bordées de palmiers, apparaissent comme un spectacle incongru.

Le nom de Ghadamès est connu depuis au moins 2 000 ans, bien que sa structure compacte actuelle ait été développée par les Arabes musulmans au 7ème siècle, après quoi elle s'est développée au fil des siècles.

Cette ville oasis, parfaitement conçue pour lutter contre les vents du désert et le climat rigoureux du nord du Sahara, déclarée site du patrimoine mondial par l'UNESCO, est connue comme "la perle du désert". C'est l'une des plus grandes œuvres architecturales du Sahara et un exemple spectaculaire de planification environnementale.

A lire aussi :

Avec des températures dépassant les 40°C (pic à 55°C en été et descendant en dessous de zéro en hiver), mon guide Manshour et moi nous sommes immédiatement plongés dans le dédale de passages sombres et lugubres. Alors que nous nous frayions un chemin à travers les zinqas (allées voûtées recouvertes de bois de palmier), les rayons du soleil pénétraient à travers les lucarnes occasionnelles, apportant éclairage et ventilation.

Ghadamès est littéralement une oasis dans le désert.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Ghadamès est une ville parfaitement conçue pour les températures extrêmes du Sahara.

"Le nombre [de puits de lumière] reflète l'importance de la rue, aide à l'orientation et maintient également la température autour de 20°C", a expliqué Manshour. "L'idée derrière les passages courbes est d'arrêter les rafales de sable du désert."

Les murs intérieurs, d'un blanc éclatant recouverts d'une couche protectrice de chaux, étaient en briques crues séchées au soleil. Ce mélange d'argile, de sable et de paille était posé sur des pierres qui les isolaient de l'humidité. Susannah Hagan, professeur émérite d'architecture à l'Université de Westminster et experte en architecture verte, a expliqué pourquoi cette technique de construction est si ingénieuse :

"Le secret est dans les murs : des murs épais de terre ou de pierre qui retardent la pénétration de la chaleur du soleil à l'intérieur d'un bâtiment pendant la journée et irradient cette chaleur dans le ciel froid la nuit", a-t-il déclaré.

"Au matin, les murs se sont suffisamment refroidis pour recommencer le cycle de protection."

L'expert ajoute : "L'utilisation habile des matériaux de construction disponibles [assure] un maximum de confort avec un minimum de moyens. Dans le désert, cela signifie frais sans climatisation et chaud sans chauffage".

Mystère et charme

En poursuivant la visite, nous passons devant des portes de simples troncs de palmiers, certains percés de laiton, ainsi que des arcs surbaissés, des niches courbes et des dakkar (bancs encastrés) qui, parfaits pour se reposer, indiquent généralement qu'il y a une mosquée à proximité (il y a 21 d'entre eux, bien que seuls quelques-uns soient encore en service, et uniquement le vendredi).

Il y avait aussi des arcs sculptés, ciselés ou décorés de peintures délicates (une main de Fatima, une étoile, des géométries complexes), ajoutant au mystère et à l'attrait.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des marchés aux esclaves ont été organisés sur les places de la ville jusqu'au XIXe siècle.

Au centre de la médina, nous arrivons sur deux places entourées de mûriers géants. C'est ici, a expliqué Manshour, que se déroulaient autrefois les marchés aux esclaves.

En effet, c'est ce commerce séculaire d'hommes, de femmes et d'enfants subsahariens qui a honteusement alimenté l'apogée économique de la ville et a finalement causé sa chute une fois la pratique abolie au XIXe siècle.

Mais bien avant sa disparition, ce carrefour caravanier avait prospéré de manière spectaculaire en tant que centre de marchands ambulants qui échangeaient des marchandises exotiques telles que des plumes d'autruche, de l'or, de l'ivoire, de la civette, du laiton et de l'étain, ainsi que des armes et des chevaux.

Un point de rencontre

Ghadamès est stratégiquement située là où la Tunisie, l'Algérie et la Libye actuelles se rencontrent, et de là, les chameaux chargés se dirigeraient avec de lourdes charges vers l'ouest jusqu'à Tombouctou, vers le sud vers Ghat et Bornu, ou vers le nord vers les ports méditerranéens. La ville est devenue un point de rencontre clé des civilisations.

Ainsi, elle a prospéré jusqu'à l'abolition de l'esclavage, cédant nominalement à la domination ottomane et avec des intermèdes d'occupation italienne et française au début du XXe siècle. Dans les années 1980, les pénuries d'eau et le manque d'assainissement moderne ont conduit Mouammar Kadhafi à faire construire une nouvelle ville juste à côté.

Aujourd'hui, le vieux Ghadamés n'a pas de résidents permanents, bien que pendant l'été chaud, sa supériorité environnementale par rapport aux immeubles en béton de la nouvelle ville attire un filet constant d'Amazighs ethniques et d'habitants subsahariens, qu'ils reviennent pour entrer dans ses mosquées et ses salons de thé. pour profiter de sa beauté fraîche.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des allées couvertes offrent un répit à la chaleur, qui atteint jusqu'à 55°C en été.

Ils viennent également s'occuper de bon nombre des 121 jardins familiaux qui sont arrosés par un système complexe de canaux à partir de puits artésiens et de la source souterraine d'Ain al-Faras, origine légendaire de l'oasis.

A l'ombre, à côté de jardins de palmiers dattiers et d'arbres fruitiers, j'admirais les murs d'enceinte crénelés de la ville. La teinte ocre naturelle des briques de boue était bordée de blanc, surmontée d'ouvertures triangulaires et de faîteaux extravagants, tous deux typiques de l'architecture saharienne dans tout le Maghreb. Manshour m'a dit en riant que les pointes devaient empêcher les djinns (esprits malveillants) d'atterrir sur les toits.

Une surprise dans une maison privée

De retour dans le cool labyrinthe, nous entrons dans l'une des rares maisons privées ouvertes au public. Depuis les débarras du rez-de-chaussée, des escaliers menaient au tamanhat (salle de séjour). Ce fut une révélation.

Comparé au minimalisme blanc des rues en contrebas, il y avait une explosion de couleurs, de textures et de décors déchaînés : des peintures murales géométriques en écarlate brillant, des coussins et des tapis à motifs riches, des placards et des alcôves contenant des souvenirs de famille poussiéreux et des dizaines de pots de poterie. tentures murales et miroirs en cuivre, tous deux conçus pour réfracter la lumière disponible.

Cela a été multiplié lorsque Manshour a ouvert une trappe dans le plafond, déclenchant une avalanche de lumière solaire.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les intérieurs des maisons sont décorés de manière vibrante, avec des récipients en cuivre et des miroirs qui réfractent la lumière autour de la pièce.

Au sommet de la maison, après une cuisine rudimentaire et un patio ombragé, une dernière volée de marches menait à une grande terrasse sur le toit, où j'ai trouvé une autre révélation architecturale : un incroyable puzzle de parapets bas, de faîteaux, de marches et de couloirs qui relient chaque maison à son voisin et toujours au-delà à travers la médina.

Ce monde élevé, a expliqué Manshour, était le domaine des femmes qui, limitées à l'utilisation d'une seule rue principale par la coutume islamique locale, passaient leurs journées à cuisiner, coudre et socialiser tout en faisant le guet pour les caravanes qui approchaient. Certains y ont même dormi lors des chaudes nuits d'été.

Alors que le soleil impitoyable frappait cette géométrie blanche lumineuse bordée de palmiers verts touffus, il semblait manifestement clair que les meilleures affaires étaient réservées aux hommes dans leur monde souterrain frais et sombre.