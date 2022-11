COP27 : L'importance de la dernière conférence des Nations unies sur le climat

La semaine dernière, les Nations unies ont lancé un avertissement : l'effort mondial de réduction des émissions est "terriblement inadéquat" et le monde est sur la voie de la "catastrophe".

Mais la réunion de Sharm El-Sheikh s'annonce comme une affaire piquante et conflictuelle.

Une question d'argent

La conférence des Nations unies sur le climat qui s'est tenue l'année dernière à Glasgow a débouché sur une multitude d'engagements en matière de réduction des émissions, de financement, de réduction des émissions, de protection des forêts, etc.

Ce qui signifie en réalité qu'il s'agira d'une question d'argent, et plus particulièrement de faire en sorte que les pays riches tiennent leurs promesses de financement pour aider les pays en développement à lutter contre le changement climatique.

On peut donc s'attendre à ce que les principales lignes de bataille se situent entre le nord et le sud, entre les nations riches et les nations pauvres.