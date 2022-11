Racisme : la lutte d'une famille contre le racisme ordinaire

il y a 15 minutes

Ces commentaires ont pris la forme de blagues et d'exclusion sociale.

Les microagressions sont "des affronts quotidiens, des indignités, des rabaissements et des insultes" que les gens subissent dans leur vie de tous les jours, selon Race Alliance Wales.

Medwen, mère de neuf enfants, a trois enfants avec Lamin - Leo, trois ans, Koby, deux ans, et Aminata, neuf semaines.

"J'ai beaucoup de chance de l'avoir dans ma vie, et les enfants aussi. Il est si gentil et aimant envers nous tous", a-t-elle déclaré à l'émission Newyddion S4C.

"Nous ne recevons que quelques petites remarques. Des commentaires et des choses comme ça, mais sinon tout le monde ici est adorable avec lui."

Parmi les commentaires, on trouve des personnes disant qu'ils ne peuvent pas être une "vraie famille" parce qu'elle a des enfants blancs et métis.

On a également demandé à Medwen : "Pourquoi veux-tu sortir avec un homme noir ? Pour quoi faire ? C'est un immigrant illégal".

"À Bethesda, tout le monde n'est pas habitué aux Noirs et pour cette raison, ils peuvent parfois être assez étroits d'esprit", a-t-elle déclaré.

"Il y a eu des moments où j'avais l'impression que c'était trop dur parce que vous allez jouer dans certains endroits et parce que j'étais différent, ils ont commencé à faire des bruits de singe", a-t-il dit.

"Nous allions au pub et les mêmes personnes qui faisaient ces bruits sur le terrain venaient me serrer la main - c'était fini", a déclaré Lamin.

Il n'a pas fait l'expérience du racisme récemment, mais il essaie de ne pas s'attarder sur les incidents, disant : "Je me sentirai victime d'un abus racial si je l'accepte, mais si je ne l'accepte pas, ce n'est rien pour moi."

Medwen et Lamin ont décidé de partager leurs expériences après que leur ami Ebehitale Igene a été victime d'abus raciaux et d'une agression dans une boîte de nuit de Bangor.

Depuis l'agression raciste dans la boîte de nuit Cube, Ebehitale souffre de dépression et d'anxiété, et Medwen a exhorté les gens à tenir compte des sentiments des autres avant de faire des commentaires désagréables.

"Cela leur donne l'impression qu'ils ne valent rien. Ils se sentent si mal dans leur peau qu'ils sont déprimés. Et ce n'est pas juste du tout, juste à cause de la couleur de leur peau", a ajouté Medwen.

"Je veux que les peines soient plus sévères, que les gens soient obligés de passer un certain temps en prison, et que le prix de la peine soit augmenté pour dédommager les victimes. Nous devons montrer que ce n'est pas acceptable."