Élections de mi-mandat aux États-Unis : l'avenir de Trump et 3 autres enjeux de la bataille pour le Congrès

Crédit photo, Reuters Légende image, L'une des questions qui, selon les experts, seront définies après les élections de mi-mandat aux États-Unis sera la candidature éventuelle de Donald Trump pour 2024.

Sans que leurs noms figurent sur les bulletins de vote, Joe Biden et Donald Trump sont devenus les protagonistes d'une intense campagne électorale qui a une nouvelle fois mis en lumière la division que connaissent les États-Unis.

Le pays célèbre les élections de mi-mandat le 8 novembre, les soi-disant « mi-mandat », et le résultat devrait avoir un grand impact au cours des deux années qui restent de la présidence Biden (et au-delà).

Aux États-Unis, la Chambre des représentants et une partie du Sénat sont renouvelées tous les deux ans : dans certains cas coïncidant avec les présidentielles et dans d'autres au milieu de la période présidentielle, d'où le nom des élections.

C'est pourquoi beaucoup considèrent cette élection comme un référendum sur le président sortant. Et il est très courant que, dans ce processus, le parti qui occupe la Maison Blanche ait tendance à perdre des sièges.

Le Parti démocrate a obtenu une majorité à la Chambre et une égalité au Sénat lors des élections de 2020, qui est en fait une majorité car le vote décisif revient au vice-président Kamala Harris.

Cela a permis à Biden de faire passer certains des plans de son ambitieux programme législatif.

Pour les républicains, c'est un moment clé : ce seront les premières élections depuis que Trump a quitté la Maison Blanche, et elles seront le meilleur indicateur pour que l'ancien président décide de se présenter ou non comme candidat à la présidentielle de 2024.

De plus, si les républicains prennent le contrôle de l'une ou l'autre chambre, ils pourraient effectivement freiner l'agenda de Biden .

Ils pourraient également contrôler les commissions d'enquête du Congrès, mettant ainsi potentiellement fin à l'enquête en cours sur l'attaque contre le Capitole américain le 6 janvier 2021, bien que leur travail devrait se terminer plus tard dans l'année.

Le correspondant politique de la BBC à Washington, Anthony Zurcher, a partagé certains de ce qu'il pense être les points clés de cette élection.

1. Droits ou restrictions à l'avortement

Un changement dans la composition du Congrès peut avoir un impact direct sur la vie quotidienne des Américains. Un bon exemple est le cas de l'avortement.

En juin, la Cour suprême a infirmé l' arrêt Roe v. Wade qui a accordé une protection constitutionnelle à l'avortement dans le pays.

Les deux partis ont déjà des projets législatifs qu'ils essaieront de mettre en œuvre au niveau fédéral s'ils prennent le contrôle du Congrès en novembre.

Les démocrates promettent de défendre le droit des femmes à se faire avorter, tandis que les républicains ont proposé une interdiction fédérale de l'avortement au-delà de 15 semaines de grossesse.

Au niveau des États, le résultat des courses législatives au poste de gouverneur et locales dans des États clés comme la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan pourrait signifier que ces endroits imposent des restrictions plus importantes à l'avortement.

Mais quel que soit le parti qui remportera le contrôle du Congrès - et le pouvoir dans les États - il aura le potentiel d'influencer l'orientation politique au-delà de l'avortement.

Si les républicains sont victorieux, l'immigration, les droits religieux et la criminalité devraient devenir des priorités.

En revanche, pour les démocrates, les questions clés sont l'environnement, les soins de santé, le droit de vote et le contrôle des armes à feu.

2. Le retour de Trump

Crédit photo, EPA Légende image, De nombreux analystes estiment qu'une éventuelle candidature de Trump en 2024 dépendra des résultats de cette élection.

Contrairement aux anciens présidents qui ont perdu des concours électoraux aux États-Unis, Trump ne s'est pas discrètement retiré de la politique .

Il semble qu'il soit toujours interessé à retourner à la Maison Blanche en 2024, et les élections de mi-mandat pourraient finir par renforcer sa position ou anéantir ses espoirs.

Bien qu'il n'apparaisse pas sur le bulletin de vote en tant que candidat, le soutien politique de Trump à des dizaines de candidats républicains l'est.

Malgré les objections de certains dirigeants du parti, l'ancien président a réussi à donner un coup de pouce à certains des candidats au Sénat - comme l'ancien footballeur Herschel Walker en Géorgie, le médecin de la télévision Mehmet Oz en Pennsylvanie et l'auteur populiste JD Vance dans l'Ohio -. pour surpasser les républicains plus traditionnels dans les primaires.

Si ces candidats gagnent, on pourrait affirmer que les instincts politiques de Trump sont aiguisés et que sa marque de politique conservatrice a un attrait national.

Mais si les républicains échouent au Congrès, et c'est à cause de l'échec des candidats non conventionnels de Trump, l'ancien président pourrait en prendre le blâme.

Un tel résultat augmenterait les espoirs des rivaux présidentiels de Trump au sein du parti.

Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, et le gouverneur du Texas, Greg Abbott, sont candidats à la réelection en novembre et pourraient utiliser les résultats comme tremplin pour leurs propres campagnes pour remporter l'investiture républicaine de 2024.

3. L'avenir de Joe Biden

Les élections de mi-mandat sont normalement considérées comme un référendum sur les deux premières années d'un mandat présidentiel ; et c'est pourquoi, historiquement, le parti au pouvoir subit une défaite.

Crédit photo, Reuters Légende image, L'élection de mi-mandat est considérée comme un référendum sur le président actuel.

Les cotes d'approbation de Biden sont faibles depuis plus d'un an.

Alors que les démocrates semblent s'être quelque peu rétablis, l'inflation élevée et les inquiétudes concernant l'état de l'économie présentent une bataille difficile pour le parti au pouvoir pour conserver le contrôle des deux chambres du Congrès.

Au cours de ses deux premières années en tant que président, Biden a fait adopter une nouvelle législation sur des questions telles que le changement climatique, le contrôle des armes à feu, les investissements dans les infrastructures et la pauvreté des enfants, malgré des majorités étroites au Congrès.

Cependant, si le contrôle de l'une ou l'autre chambre devait passer aux Républicains, ces dernioers auraient le pouvoir d'empêcher le Congrès d'adopter des projets de loi démocrates, et le résultat serait une impasse législative .

Une mauvaise nuit pour les démocrates serait également interprétée comme un signe de la faiblesse politique continue du président et pourrait raviver les appels à Biden pour ouvrir la voie à un autre candidat démocrate lorsqu'il entamera la campagne présidentielle de 2024.

Pourtant, le président et ses conseillers insistent sur le fait qu'ils sont candidats à la réélection, et il n'a été vu qu'une seule fois dans la politique moderne qu'un président sortant perde la nomination de son parti lors d'une primaire.

4. Qu'en est-il de ceux qui ne reconnaissent pas l'élection de 2020 ?

Crédit photo, Reuters Légende image, Plusieurs candidats républicains ont ouvertement remis en cause la légitimité de l'élection de 2020 qui a amené Joe Biden à la présidence.

Les élections de mi-mandat de 2022 seront les premières élections fédérales depuis la prise d'assaut du Capitole américain le 6 janvier 2021, au cours de laquelle les partisans de Trump ont tenté d'empêcher les membres du Congrès de valider la victoire électorale de Joe Biden.

Loin de se calmer après les troubles, Trump a persisté dans ses contestations des résultats des élections et a activement soutenu les candidats républicains qui, selon lui, lui ont volé sa victoire.

Beaucoup de ces candidats, comme les candidats au poste de secrétaire d'État Mark Finchem en Arizona et Jim Marchant au Nevada et le candidat gouverneur Doug Mastriano en Pennsylvanie, se présentent à des élections où ils auront au moins un certain contrôle sur les systèmes électoraux des États-Unis. à l'approche de la course présidentielle de 2024.

Ces politiciens, s'ils sont élus, pourraient refuser de certifier les résultats des élections dans leurs États si le pays devait voir une élection serrée pour la présidence.

Ils pourraient également se joindre à des poursuites contre certains comtés, alléguant la corruption électorale, ou ils pourraient promulguer de nouvelles règles et réglementations pour restreindre certaines méthodes de vote, comme le vote par correspondance.

Lors des élections de 2020, plusieurs responsables républicains de l'État ont refusé de céder aux pressions de Trump pour inverser les résultats à différents endroits.