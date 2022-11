Guerre Ukraine - Russie : Les États-Unis confirment leurs "pourparlers" avec le Kremlin

Et M. Sullivan - qui serait l'un des plus hauts conseillers du président américain Joe Biden qui continue à faire pression pour des discussions avec la Russie - a souligné que le maintien du contact avec Moscou était dans "l'intérêt de tous les pays touchés par ce conflit".

Mais M. Sullivan a indiqué lors d'un événement public à New York que l'administration Biden avait "l'obligation de rendre des comptes" et s'est engagée à travailler avec des partenaires internationaux pour "tenir les auteurs de crimes de guerre graves et grotesques en Ukraine responsables de ce qu'ils ont fait".

"J'étais juste à Kiev vendredi et j'ai eu l'occasion de rencontrer le président [Volodymyr] Zelensky et mon homologue Andriy Yermak, avec la direction militaire et aussi d'obtenir un briefing sur le niveau de mort et de dévastation provoqué par la guerre de Poutine contre ce pays", a déclaré M. Sullivan.