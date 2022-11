COP27 | Changement climatique : Cinq mythes habituels démystifiés

Par Marco Silva

Spécialiste de la désinformation climatique de la BBC

il y a 2 heures

On ne saurait trop insister sur l'urgence de la lutte contre le changement climatique. Pourtant, sur les médias sociaux, des faussetés continuent d'obscurcir la compréhension du réchauffement planétaire par certains.

Alors que le sommet sur le climat COP 27 se déroule actuellement en Égypte, les recherches sur internet concernant le changement climatique ont connu un pic, tout comme les fausses informations.

Voici quelques-unes des plus courantes.

L'affirmation : "Le changement climatique n'est pas réel"

Certaines personnes qui pensent que le changement climatique ne se produit pas réellement peuvent adhérer à des théories de la conspiration pour donner un sens au problème lui-même.

Ils peuvent croire que le réchauffement climatique est un canular sophistiqué organisé par une cabale mondialiste secrète. D'autres pensent qu'il s'agit d'un plan pour gagner de l'argent, voire d'un stratagème sinistre pour restreindre nos droits et nos libertés.

Aucune preuve ne vient étayer ces affirmations.

L'écrasante majorité des scientifiques - 99 % d'entre eux, selon certaines estimations - s'accordent à dire que le changement climatique est réel et d'origine humaine.

Depuis 1850, la température moyenne de la planète a augmenté de 1,1 °C, selon le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), un groupe de climatologues des Nations unies.

En conséquence, les phénomènes météorologiques extrêmes sont devenus plus intenses, menaçant les vies et les moyens de subsistance partout dans le monde.

"Il est sans équivoque que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, l'océan et la terre", indique un rapport du GIEC de 2021.

"Le changement climatique se produit ici et maintenant : il suffit de regarder les extrêmes de cette année pour le croire", affirme le Dr Ella Gilbert, scientifique au British Antarctic Survey.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Lorsque les combustibles fossiles, comme le charbon ou le pétrole, sont brûlés, ils libèrent de grandes quantités de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre, dans l'air.

L'affirmation : "Le changement climatique est un problème occidental"

Le réchauffement de la planète est dû aux émissions de gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone, qui retiennent la chaleur du soleil et rendent la planète plus chaude.

Les nations les plus riches sont responsables de la plupart des émissions historiques - des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne.

Pour de nombreux habitants des pays pauvres, la résolution du problème du changement climatique est donc un "problème occidental", qui ne les concerne pas et n'a pas grand-chose à voir avec leur vie quotidienne.

Mais le changement climatique ne connaît pas de frontières et se manifeste déjà, par exemple au Pakistan, où le réchauffement de la planète aurait joué un rôle dans les récentes inondations.

Les recherches montrent également que les pays les plus pauvres seront les plus touchés par le changement climatique, notamment parce qu'ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour s'y préparer.

"Le changement climatique est un problème mondial", explique le Dr Lisa Schipper, chercheuse à l'université de Bonn, en Allemagne. Les nations les plus pauvres et les moins industrialisées "ne sont pas des victimes passives, elles sont des agents actifs du changement".

C'est en partie pour cette raison que leurs gouvernements veulent être écoutés lors des négociations sur le climat, notamment lors de la COP27, où le thème de la justice climatique figurera en bonne place à l'ordre du jour.

Crédit photo, Reuters Légende image, La COP27 est la 27e réunion annuelle des Nations unies sur le climat. Elle se tiendra à Sharm el-Sheikh, en Égypte, du 6 au 18 novembre.

L'affirmation : "Le changement climatique pourrait être bénéfique pour nous"

Dans les pays exposés à un froid implacable, l'idée d'une planète plus chaude peut sembler séduisante à première vue.

Prenez le président Poutine : en 2003, il a suggéré que, dans une Russie plus chaude, les gens "dépenseraient moins en manteaux de fourrure et la récolte de céréales augmenterait" - une opinion encore partagée aujourd'hui sur les médias sociaux russes.

Le problème est que les gains marginaux qui pourraient résulter du changement climatique sont éclipsés par son impact plus large sur la planète.

Le GIEC estime que si la température moyenne mondiale augmente de 1,5 °C d'ici à la fin du siècle, le changement climatique pourrait coûter 54 000 milliards de dollars au monde (69 000 milliards de dollars si les températures augmentent de 2 °C).

L'avenir pourrait être sombre : Les pays du Moyen-Orient pourraient voir leurs terres agricoles se transformer en désert ; les nations insulaires du Pacifique pourraient disparaître sous la montée des eaux ; et plusieurs nations africaines pourraient être frappées par des pénuries alimentaires.

Même dans des pays froids comme la Russie, les incendies de forêt - comme ceux qui ont ravagé la Sibérie en 2021 - deviennent déjà plus fréquents, car le temps devient plus chaud et plus sec.

Crédit photo, Reuters Légende image, Le réchauffement de la péninsule antarctique modifie l'environnement physique et le cadre de vie de l'Antarctique.

L'affirmation : "Le niveau de la mer ne monte pas. C'est juste les marées"

Selon l'agence spatiale américaine Nasa, les océans ont déjà absorbé 90 % du réchauffement qui s'est produit au cours des dernières décennies en raison de l'augmentation des gaz à effet de serre.

En conséquence, la glace piégée sur la terre ferme dans des endroits comme les glaciers a commencé à fondre. Et comme l'eau se dilate lorsqu'elle se réchauffe, les océans se sont également dilatés à mesure que les températures augmentaient.

Sur les réseaux sociaux, j'ai souvent vu des sceptiques du changement climatique se moquer des autres parce qu'ils ne comprenaient pas "le travail des marées", mais la réalité est plus complexe que cela.

Les marées montent et descendent : elles représentent de petits changements quotidiens qui s'équilibrent avec le temps. Mais on estime qu'en une centaine d'années seulement, le niveau mondial de la mer s'est déjà élevé de 160 à 210 mm (environ 6 à 8 pouces).

"C'est beaucoup plus élevé qu'au début du XXe siècle", déclare Ken Rice, professeur de physique à l'université d'Édimbourg. Et ce processus ne fait que s'accélérer.

Bien que ce changement soit à peine visible à l'œil nu, il a déjà un impact évident. La montée des eaux accélère l'érosion des côtes et les inondations sont de plus en plus probables.

Selon les scientifiques, si aucune mesure n'est prise rapidement, le niveau de la mer pourrait augmenter de 2 mètres d'ici à 2100.

Cela signifie que des millions de personnes qui vivent actuellement dans des zones côtières - notamment en Asie - pourraient bientôt voir leur région inondée, voire submergée.

Crédit photo, Reuters Légende image, Des habitants pataugent dans les eaux de crue après une inondation massive dans la communauté d'Obagi, dans l'État de Rivers, au Nigéria.

L'affirmation : "Il est trop tard pour réparer le changement climatique"

Il est difficile de ne pas se sentir anxieux face aux gros titres sur le changement climatique. Toutes ces discussions sur les "dernières chances" et les "alertes rouges" peuvent être accablantes.

Cela peut conduire certains à penser qu'il n'y a rien à faire et que l'extinction est de plus en plus probable, plus le monde tarde à agir.

Il n'y a pas deux façons de voir les choses : le climat est déjà en train de changer et l'impact de ces changements se fera sentir pendant des centaines d'années.

Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. Grâce aux climatologues, nous savons exactement ce qu'il faut faire face à cette crise sans précédent.

Les pays devront réduire considérablement leurs émissions de gaz à effet de serre, tout en trouvant des moyens de capter les gaz déjà présents dans l'atmosphère.

C'est en partie pour cette raison que des sommets comme la COP27 sont importants : c'est l'occasion pour les responsables politiques de se réunir et de discuter de leurs plans d'action contre le changement climatique.

"Chaque action que nous pouvons entreprendre pour réduire notre impact fait la différence", déclare le Dr Gilbert, du British Antarctic Survey.