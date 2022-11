Santé : Des patients reçoivent du sang artificiel dans un essai clinique "sans précédent"

Le but ultime de cette expérience est de pouvoir fabriquer en laboratoire des groupes sanguins ultra-rares , vitaux pour certaines personnes mais difficiles à obtenir.

Un globule rouge créé en laboratoire. Les globules rouges transportent l'oxygène et le CO2 dans tout le corps.

Si le sang ne correspond pas exactement, le corps commence à le rejeter et le traitement échoue. Ce niveau de compatibilité va au-delà des groupes sanguins bien connus A, B, AB et O.

Le professeur Ashley Toye, de l'Université de Bristol, a déclaré que certains groupes étaient "très, très rares" et "il pourrait n'y avoir que 10 personnes dans le pays " capables de faire un don.

Ce projet de recherche associe des équipes de Bristol, Cambridge, Londres et de l'unité de sang et de dons du NHS. Il se concentre sur les globules rouges qui transportent l'oxygène des poumons vers le reste du corps.

"Nous voulons produire autant de sang que possible à l'avenir, donc la vision dans ma tête est une salle pleine de machines qui en produisent en continu à partir d'un don de sang normal", m'a dit le professeur Toye.

La preuve

Deux volontaires ont été les premiers à participer à l'essai, qui vise à tester le sang d'au moins 10 personnes en bonne santé. Ils recevront deux dons de 5 à 10 ml à au moins quatre mois d'intervalle : un de sang normal et un de sang cultivé en laboratoire.

Le sang cultivé en laboratoire devrait être plus puissant que la normale.

Les globules rouges durent normalement environ 120 jours avant de devoir être remplacés. Un don de sang typique contient un mélange de globules rouges jeunes et vieux, tandis que le sang cultivé en laboratoire est fraîchement préparé, il devrait donc durer 120 jours. Les chercheurs soupçonnent que cela pourrait permettre des dons plus petits et moins fréquents à l'avenir.