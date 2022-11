Dépendance aux réseaux sociaux : comment j'ai réussi à quitter les réseaux sociaux

Suzanne Bearne

Journaliste spécialisé,ygdsrfgtjhuye dans la technologie des affaires

il y a 12 minutes

Crédit photo, Iain Macdonald Légende image, Gayle Macdonald dit qu'elle réalise maintenant qu'il y a "plus dans la vie" que de poster sur les médias sociaux.

Lorsque Gayle Macdonald a atteint un sommet de la Sierra Nevada, en Espagne, au début de l'année, elle ne s'est pas contentée de profiter du moment.

La femme de 45 ans a également fait ce que beaucoup de gens feraient : elle a cherché le meilleur endroit pour prendre un selfie pour ses comptes de médias sociaux. Gayle admet même qu'elle s'est dangereusement approchée du bord en le faisant.

C'est après ce moment, pour lequel elle a été réprimandée par son mari, qu'elle a décidé de quitter les médias sociaux.

"Je me suis dit qu'il fallait que cela cesse", se souvient Gayle, une expatriée britannique vivant près de la ville espagnole de Grenade. "Prendre une photo est la première chose à laquelle j'ai pensé en sortant de la voiture."

"Penser en permanence à la création de contenu et s'inquiéter de ce qu'il faut dire me prenait trop d'espace mental et me rendait dépressif", a §t§elle ajouté.

Lire aussi :

Une semaine plus tard, elle a publié sur Facebook et Instagram qu'elle allait quitter les plateformes. "C'était incroyable de voir que c'était mon post le plus aimé sur Instagram. Tout le monde disait 'j'aimerais bien pouvoir faire ça' et 'tu es si courageuse'".

Gayle, qui travaille comme coach de vie spécialisée dans l'aide aux personnes souhaitant arrêter de boire, a constaté qu'elle passait en moyenne 11 heures par semaine sur les médias sociaux.

Elle dit avoir trouvé l'idée d'arrêter les applications beaucoup plus effrayante que l'arrêt réel.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Facebook a dû faire état d'une baisse du nombre d'utilisateurs actifs.

"Une fois l'abstinence initiale passée, je n'avais plus de fringales", dit-elle. "C'était assez libérateur. Je suis maintenant sobre depuis plus de six mois sur les médias sociaux et j'ai retrouvé un peu de ce sentiment de liberté et de paix que j'ai connu lorsque j'ai arrêté l'alcool."

Une dépendance

Nous sommes nombreux à passer une grande partie de notre temps sur les médias sociaux. Selon une étude mondiale réalisée en juillet, une personne passe en moyenne deux heures et 29 minutes par jour sur ces applications et sites web. C'est cinq minutes de plus qu'un an auparavant.

Si certains pensent qu'il s'agit d'une mauvaise habitude dont ils devraient se défaire, pour d'autres, il s'agit d'une véritable addiction et qu'ils ont besoin d'aide pour la surmonter.

UK Addiction Treatment (UKAT), une organisation qui gère des centres au Royaume-Uni pour traiter la dépendance aux médias sociaux, affirme avoir constaté une augmentation de 5 % du nombre de personnes demandant de l'aide pour ce problème au cours des trois dernières années.

"La société a sans aucun doute développé une forte dépendance aux médias sociaux et à l'internet en général depuis la pandémie", explique Nuno Albuquerque, conseiller UKAT.

La prise de conscience de ces problèmes a conduit un plus grand nombre de personnes comme Gayle à abandonner les réseaux sociaux, ou du moins à y passer moins de temps. Et les fournisseurs le remarquent.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Il y a ceux qui font de la publicité pour tout ce qu'ils font sur les réseaux.

Au début de l'année, Meta, propriétaire de Facebook, a indiqué que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens avait diminué pour la première fois de son histoire. Dans le même temps, un rapport interne de Twitter, qui a fait l'objet d'une fuite le mois dernier, indiquait que les utilisateurs les plus actifs de l'époque tweetaient désormais moins. Twitter n'a pas nié l'exactitude de la fuite.

Même le nouveau propriétaire de Twitter, l'entrepreneur milliardaire Elon Musk, a émis l'hypothèse, au début de l'année, que "Twitter est en train de mourir". Ces derniers jours, sa prise de contrôle du réseau social a amené certaines célébrités hollywoodiennes à annoncer qu'elles allaient quitter la plateforme, mécontentes de l'opinion de Musk sur la liberté d'expression et de ses projets pour le service.

Des livres, pas des réseaux

Mais revenons au monde réel. Quelles sont les autres raisons pour lesquelles les gens quittent les médias sociaux ?

L'entrepreneuse Urvashi Agarwal a déjà quitté Instagram en 2014, mais cela n'a duré qu'un an environ. En août de cette année, elle a supprimé son compte personnel pour la deuxième fois et est convaincue qu'il n'y aura pas de retour en arrière cette fois-ci.

"C'est définitivement terminé pour moi", déclare le fondateur de la marque britannique de sachets de thé JP's Originals, qui vit à Londres.

Crédit photo, Urvashi Agarwal Légende image, Urvashi Agarwal est déterminée à quitter Instagram pour de bon.

"100%. Non seulement c'est une perte de temps, mais il semble y avoir de moins en moins de vie privée dans le monde. Tout ce que vous faites est constamment à l'extérieur."

Urvashi n'utilise plus Twitter ni Facebook, et trouve cela libérateur. "J'adore ça. Je lis maintenant 15 pages d'un livre tous les soirs."

Une prise de conscience du temps perdu

Hilda Burke, psychothérapeute et auteure de The Phone Addiction Workbook, explique que la prise de conscience du temps que les gens "perdent" sur les plateformes de médias sociaux est désormais plus répandue.

"Ce phénomène est désormais facilement quantifiable, car la plupart des téléphones vous montrent la répartition du temps que vous passez en ligne", explique-t-elle.

"Le fait de voir comment tout cela s'additionne peut servir de réveil puissant. Beaucoup de mes clients ont exprimé une corrélation entre l'utilisation intensive des médias sociaux et le manque de sommeil et l'augmentation de l'anxiété."

Elle conseille aux personnes qui quittent les réseaux sociaux d'en informer tous leurs amis, afin qu'ils n'essaient plus de les contacter par le biais des sites. "Proposez d'autres moyens d'entrer en contact... peut-être qu'un appel téléphonique à l'ancienne serait meilleur pour la relation en l'absence de messages directs."

Kashmir, qui a refusé de donner son nom de famille, est une cadre en relations publiques de 27 ans, originaire de Rochester, dans le Kent, au Royaume-Uni. Elle a quitté Instagram il y a 10 mois, et s'était auparavant également éloignée de Snapchat.

"Le principal mobile était ma santé mentale", dit-elle. "Il y a beaucoup de pression pour se conformer à ce que font les autres, ce qui n'est pas vraiment représentatif ou la réalité de cette personne."

Légende image, Kashmir dit que sa santé mentale s'est améliorée depuis qu'il a quitté les médias sociaux.

"La nuit, je fixais mon téléphone, puis je dormais mal et je me réveillais sans être reposé. Maintenant, je ne fais pas de comparaisons dans ma vie quotidienne, et je ne sais pas vraiment ce que font les célébrités.

"(Être hors du net) me permet d'être plus présent, plus assuré et plus engagé dans les décisions que je prends plutôt que d'être influencé."

Kashmir ajoute que le fait de ne pas être sur Instagram et Snapchat n'affecte pas son travail de relations publiques, et qu'elle utilise toujours LinkedIn si jamais elle cherche un nouvel emploi.

"La vie est plus qu'un réseau."

Nuno Albuquerque, de l'UKAT, explique que les réseaux sociaux peuvent créer une dépendance pour de nombreuses raisons, la principale étant qu'ils constituent une forme d'évasion, en particulier pour la jeune génération.

"Mais la dépendance se nourrit de l'isolement, et si quelqu'un passe plus de temps à vivre en ligne que sur le moment, il s'isolera naturellement et cela peut devenir une dépendance.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Combien de selfies par semaine publiez-vous sur les médias sociaux ?

Il voit d'un bon œil le fait que de plus en plus de personnes abandonnent les médias sociaux. "Il est probable que nous finirons par nous rendre compte des dommages que cela peut causer à nos relations, à notre santé mentale et à notre expérience des moments du monde réel.