Préhistoire : Est-ce la violence ou le sexe qui a anéanti les Néandertaliens?

il y a 26 minutes

Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Palaeo Anthropology, il est possible que le processus de croisement entre les deux espèces ait entraîné une baisse du nombre de croisements de Néandertaliens, ce qui a finalement conduit à leur extinction.

Pendant longtemps, la théorie principale était qu'il y avait une grande concurrence pour les ressources entre Homo sapiens et les Néandertaliens", a déclaré le Dr Lucille Crete à la BBC.

Mais la nouvelle étude, à laquelle le Dr Crete a participé avec le professeur Chris Stringer, chercheur principal au Natural History Museum de Londres, indique que la violence résultant de cette compétition n'en était pas la cause, mais plutôt le métissage entre les deux espèces, qui a affaibli les gènes des Néandertaliens.

Les Néandertaliens et les Homo sapiens ont évolué dans différentes parties du monde, s'étant séparés et séparés les uns des autres il y a environ 600 000 ans.

Alors que Homo sapiens évoluait en Afrique, les Néandertaliens vivaient en Europe et en Asie.

Le Dr Crete explique que "des découvertes récentes ont montré que l'Homo sapiens existait en Europe il y a 50 000 ou 60 000 ans, ce qui signifie qu'il était présent en Europe en même temps que les Néandertaliens ont vécu pendant une période beaucoup plus longue que nous ne le pensions auparavant.

On sait que Homo sapiens et les Néandertaliens ont eu des relations sexuelles qui ont abouti à des enfants.

Croisement entre Homo sapiens et Néandertaliens

Nous savons que les deux espèces se sont croisées, et si vous êtes né en dehors de l'Afrique, environ 2 % de votre génome provient de Néandertal.

Mais le Dr Krett et le Dr Stringer ont approfondi la question en analysant les informations connues sur les 32 génomes de Néandertal découverts et séquencés jusqu'à présent.

« Pour certaines espèces d'oiseaux et de mammifères, parfois le croisement ne fonctionne pas dans les deux sens : il peut être difficile pour une espèce de produire une progéniture fertile.

À l'avenir, espère-t-elle, davantage de fossiles de Néandertal seront découverts et analysés.

"Plus nous pouvons effectuer d'analyses et de séquençage, plus nous pouvons tester ces théories", déclare le Dr Krett.