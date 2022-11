Guerre en Afghanistan : au moins 64 enfants tués dans des opérations militaires britanniques

Jonathan Beale

Correspondant de la Défense

il y a une heure

Crédit photo, MoD Légende image, Des troupes britanniques dans la région de Kajaki, dans la province de Helmand, en janvier 2007.

Le gouvernement britannique a versé des indemnités pour la mort d'au moins quatre fois plus d'enfants afghans que ce qui avait précédemment été admis.

Des indemnités ont été versées pour 64 enfants, au lieu des 16 reconnus publiquement.

Tous ont été tués dans des combats impliquant les forces britanniques entre 2006 et 2014.

Les nouveaux chiffres proviennent de demandes d'accès à la liberté d'information formulées par l'organisation caritative Action on Armed Violence (AOAV).

Les frappes aériennes et le fait d'être pris dans des feux croisés figurent parmi les causes de décès les plus courantes qui ont été répertoriées. L'AOAV estime que le nombre de décès de civils enregistrés "causés par les forces britanniques" est probablement sous-estimé.

Parmi les décès enregistrés, le nombre réel d'enfants tués pourrait en fait s'élever à 135, car certains des décès sont décrits dans les documents du ministère de la Défense comme étant simplement des fils et des filles - l'âge et les circonstances du décès n'étant pas toujours indiqués.

Selon l'organisation Action on Armed Violence (AOAV), il est possible que certains de ces 135 enfants soient des adultes, mais la probabilité qu'ils aient moins de 18 ans est élevée en raison de l'âge moyen très bas en Afghanistan.

La plupart des 881 demandes d'indemnisation pour décès adressées aux Britanniques ont été rejetées et seul un quart a reçu une compensation.

Parmi celles qui ont abouti, il y a celle concernant huit membres d'une même famille afghane, tués lors d'une frappe aérienne de la coalition sur un village du district de Nawa, dans le Helmand, en mai 2009.

Un homme a demandé une indemnisation pour la mort de son neveu, des deux épouses de son neveu et de leurs cinq enfants.

Il a fallu 144 jours pour régler la demande, pour laquelle il a reçu £7 205 (8 260 $ selon le taux de change actuel).

Au total, le ministère de la Défense (MoD) a versé £688 000 pour 289 décès de civils afghans entre 2006 et 2014.

Selon l'AOAV, les demandeurs devaient souvent fournir des photos, des certificats de naissance ainsi que des lettres de soutien avant d'être payés et beaucoup étaient interrogés officiellement par du personnel britannique pour confirmer qu'ils n'étaient pas affiliés aux talibans.

Les précédentes demandes de liberté d'information montrent que les paiements du Royaume-Uni pour les décès en Afghanistan ont été très variables. Dans certains cas, les personnes ont reçu davantage pour la perte de biens ou de bétail que les membres de leur famille.

Dans une déclaration, le ministère de la Défense a déclaré : "Tout décès de civil pendant un conflit est une tragédie, d'autant plus lorsque des enfants et des membres de la famille sont concernés."

Il a ajouté que, bien que ses forces s'efforcent de minimiser les blessures infligées aux civils, "malheureusement, elles ne peuvent jamais être entièrement éliminées".

Mais Iain Overton, directeur de l'organisation caritative AOAV, a critiqué le manque de transparence concernant ces décès, les chercheurs ayant mis des années à obtenir les informations du ministère de la Défense.

Il a également déclaré que l'absence de débat autour de ces décès soulevait la question de savoir si des leçons avaient été tirées.

Crédit photo, PA Media Légende image, Un soldat britannique dans le sud de l'Afghanistan, août 2007

Les groupes de défense des droits humains et les organisations caritatives ont critiqué à plusieurs reprises les États-Unis et le Royaume-Uni pour la manière dont ils enquêtent et rendent compte des pertes civiles dans les opérations militaires.

Le ministère de la Défense n'admet qu'un seul décès de civil causé par une frappe aérienne de la RAF au cours de sa campagne de bombardement contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie.

En revanche, le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a récemment ordonné une révision majeure de la manière dont le Pentagone enquête sur les pertes civiles. Cette décision a été prise après une frappe aérienne américaine lors du retrait de Kaboul l'année dernière - qui a tué 10 civils.

Dans un premier temps, les États-Unis ont affirmé qu'ils visaient des extrémistes, mais les journalistes sur le terrain ont trouvé des preuves que toutes les personnes tuées étaient des civils.

Le plan d'action américain d'atténuation et de réponse aux préjudices causés aux civils prévoit l'embauche de plus de 150 militaires chargés d'atténuer les préjudices causés aux civils, ainsi que l'amélioration des rapports et de la collecte de données sur ces incidents.