Qatar 2022 : Est-ce la Coupe du monde la plus politisée de tous les temps ?

il y a 17 minutes

C'est le dernier d'une liste de gros titres que la Fifa et les organisateurs de la Coupe du monde au Qatar espéraient éviter.

La déclaration de l'ancien international qatari Khalid Salman à la chaîne de télévision allemande ZDF est venue s'ajouter à la liste croissante des questions entourant la Coupe du monde, parmi lesquelles les droits des travailleurs, la liberté d'expression et la guerre en Ukraine.

La controverse croissante a conduit certains à la décrire comme la Coupe du monde la plus politisée de l'histoire.

Droits des LGBT

Les relations entre personnes de même sexe et leur promotion sont illégales au Qatar, avec des peines allant de l'amende à la peine de mort.

Les autorités de la Coupe du monde ont toutefois déclaré que "tout le monde est le bienvenu" dans le pays pour assister aux matchs et ont affirmé que personne ne ferait l'objet de discrimination.

Les rapports faisant état de l'emprisonnement de personnes homosexuelles et du recours à la thérapie de conversion signifient que Paul ne songerait plus à se rendre à la Coupe du monde.

Protestations de joueurs

Outre les critiques formulées par des politiciens internationaux et des groupes de défense des droits, des protestations sont également apparues sur le terrain.

Le Danemark portera un kit "édulcoré" avec les logos du pays et de la marque à peine visibles.

Le capitaine de l'équipe - et ceux de neuf autres nations dont l'Angleterre, la France, l'Allemagne et la Belgique - porteront également des brassards OneLove avec un logo arc-en-ciel.

Le Dr Gregory Ioannidis, universitaire et avocat spécialisé dans le sport international, estime que l'instance dirigeante du football est confrontée à une tâche difficile pour déterminer la limite à ne pas dépasser.

"Je ne sais pas, pouvez-vous me définir ce qu'est une déclaration politique ? Je pense que personne ne peut, le faire et c'est le problème auquel la Fifa est confrontée en ce moment."

Paul Amann estime que les droits des homosexuels sont une "question sociale fondamentale, il ne s'agit pas de politique" et que les joueurs ne devraient pas être pénalisés pour en avoir parlé.

Mais ce n'est qu'au début du tournoi que les supporters (et les joueurs) découvriront comment les règles seront appliquées.

Droits des travailleurs

Je pense que la Fifa a tout à fait tort de dire : "oh, c'est politique, vous serez sanctionné d'une manière ou d'une autre", déclare Mustafa Qadri, fondateur d'Equidem, un cabinet de conseil spécialisé dans les enquêtes sur les droits de l'homme et les droits du travail.

Equidem s'est entretenu avec des travailleurs au Qatar, notamment ceux qui ont participé à la construction des stades de la Coupe du monde, et a constaté que des travailleurs devaient payer des frais pour obtenir un emploi, qu'ils avaient des difficultés à recevoir leur salaire et qu'ils étaient contraints de travailler à des températures dangereusement élevées.

Selon certains rapports, plus de 6 000 travailleurs migrants sont morts depuis que la candidature à la Coupe du monde a été retenue en 2010.

Toutefois, le gouvernement qatari a déclaré que ce chiffre était trompeur et que 37 décès avaient été enregistrés parmi les travailleurs sur les chantiers de construction des stades de la Coupe du monde, dont trois seulement étaient "liés au travail".

Un vainqueur controversé

Les critiques concernant les droits des LGBT et des travailleurs ont conduit de nombreuses personnes à remettre en question la décision de la Fifa d'attribuer le tournoi au Qatar.

Le processus a été entaché d'accusations de corruption généralisée, avec deux enquêtes lancées par des procureurs suisses et le ministère américain de la Justice en 2015.

Le Qatar a toujours nié tout acte répréhensible, et la candidature a été effectivement blanchie par la propre enquête de la Fifa en 2017.

Les partisans de la décision ont suggéré que l'engagement des pays par le biais du sport est un moyen efficace de les aider à s'ouvrir et à changer, mais Mustafa pense que si elle a "donné un coup de projecteur sur les problèmes de droits de l'homme existants", elle n'a pas été "utilisée comme une opportunité pour faire autant que ce qui aurait pu être fait".

"Ils veulent créer un environnement d'inclusivité. Et si vous ouvrez ce pays au monde, alors vous pouvez le persuader d'adopter une vision différente en termes de libertés individuelles, etc."

Mais les critiques incessantes sur les droits des homosexuels et des travailleurs ont conduit beaucoup de gens à penser que la Fifa a pris la mauvaise décision.

Expulsée

La décision d'expulser la Russie du tournoi pendant les phases de qualification est l'un des domaines où la Fifa a reçu le plus d'éloges au niveau international.

S'il n'est pas rare que des pays soient suspendus pour des infractions aux règles sur le terrain ou des violations administratives, il est beaucoup plus rare qu'une équipe soit exclue pour une infraction non liée au football.

Seuls l'Allemagne et le Japon après la Seconde Guerre mondiale, et l'Afrique du Sud pendant l'apartheid, ont fait l'objet de sanctions similaires.

La décision d'expulser définitivement la Russie n'est intervenue qu'après que d'autres pays de son groupe de barrage - la Pologne, la République tchèque et la Suède - ont refusé de jouer contre l'équipe en signe de protestation contre l'invasion de l'Ukraine.

La réforme

Malgré les réactions négatives, l'émir du Qatar, Tamim Bin Hamad Al Thani, a répondu aux critiques concernant l'organisation de la Coupe du monde par son pays en déclarant : "depuis des décennies, le Moyen-Orient souffre de discrimination, et j'ai découvert que cette discrimination, est largement basée sur le fait que les gens ne nous connaissent pas, et dans certains cas, refusent d'apprendre à nous connaître."

Il a également affirmé que des individus ont "lancé des attaques, à un rythme jamais vu auparavant, lorsqu'un méga-événement sportif était accueilli par d'autres pays sur différents continents" et qu'il est "fier du développement, des réformes et des progrès" réalisés par le Qatar.

Mais les protestations et les controverses risquent de se poursuivre sur et en dehors du terrain à mesure que le tournoi approche, et cette Coupe du monde devrait continuer à faire les gros titres pour des raisons autres que le football.