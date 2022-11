COP27 : Le projet pétrolier qualifié de péché

Par Lebo Diseko

Correspondante mondiale pour la religion

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le delta de l'Okavango est un site classé au patrimoine mondial de l'Unesco.

Alors que les responsables politiques se réunissent pour discuter des moyens de réduire les émissions de carbone, les descendants des premiers habitants d'Afrique australe s'inquiètent d'un projet d'exploration pétrolière et gazière.

Des chefs religieux se sont également exprimés, l'un d'entre eux affirmant que le projet est un péché et appelant les délégués de la COP27 à restreindre les activités des entreprises de combustibles fossiles.

Au Botswana, pays d'Afrique australe, se trouve l'un des plus grands deltas intérieurs du monde, un paysage que les Nations unies ont qualifié d'"exceptionnel" et de "rare" par sa beauté.

Le delta de l'Okavango est une oasis au cœur du désert du Kalahari. Ses cours d'eau et ses plaines inondables abritent certaines des espèces de grands mammifères les plus menacées au monde, comme les rhinocéros noirs. Les plantes, les oiseaux, les poissons et les animaux qui y vivent constituent un écosystème particulièrement délicat.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Des milliers d'éléphants migrent chaque année vers le delta de l'Okavango pour trouver de l'eau.

Elle est si précieuse qu'elle a été classée au patrimoine mondial.

Mais on craint qu'il ne soit menacé, à cause des combustibles fossiles.

Une société canadienne, Reconnaissance Energy Africa (ReconAfrica), pense que le sous-sol du nord du Botswana et de la Namibie voisine pourrait receler une grande quantité de pétrole et de gaz.

Elle détient désormais des licences d'exploration pour une zone de 34 325 km2 à cheval sur la frontière des deux pays. Trois puits d'essai ont déjà été forés en Namibie.

"Le projet est un péché, et un péché grave", me dit l'ancien évêque anglican de Namibie, récemment retraité.

Luke Pato a passé les derniers mois de son séjour en Namibie à faire campagne contre le projet avec un groupe d'autres chefs religieux. Alors que nous sommes assis dans le jardin de sa maison à Johannesburg, il m'explique pourquoi.

Légende image, L'évêque Luke Pato dit que l'exploration est "un péché".

"Jésus a dit : 'je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance'. Il ne serait jamais du côté de ce qui a le potentiel de détruire la vie, de détruire l'environnement dans lequel les gens vivent. Je ne doute pas que Jésus trouverait le moyen de tirer le tapis sous les pieds de ceux qui veulent encore s'engager dans l'exploration des combustibles fossiles.

"Je voudrais que le forage s'arrête, que cette entreprise prenne ses machines et s'en aille."

L'évêque Pato s'inquiète de l'effet que le forage en Namibie pourrait avoir sur les réservoirs d'eau souterrains qui se connectent à la rivière Okavango. Ce fleuve longe la frontière namibienne au nord des sites de forage et transporte l'eau jusqu'au delta du Botswana voisin.

Crédit photo, RoconAfrica Légende image, ReconAfrica a foré trois puits d'essai en Namibie.

ReconaAfrica affirme que son exploration ne présente aucun risque de pollution.

Mwanyengwa Shapwanale, responsable de la communication de la filiale namibienne de ReconAfrica, affirme que l'entreprise travaille avec le gouvernement namibien "pour s'assurer que non seulement nous sommes conformes à ce que l'on attend de nous en matière de protection de l'environnement, en particulier de l'eau, mais aussi pour nous assurer que nous allons plus loin."

Mais Mgr Pato a aussi une autre préoccupation : il pense que l'exploration des ressources naturelles africaines par une société appartenant à des Canadiens équivaut à une "nouvelle vague de colonialisme". Il souhaite que les délégués à la COP27 en Égypte proposent "une résolution qui dirait aux entreprises qui font des forages en dehors de leur propre pays de ne pas le faire".

Légende image, Les animaux comme les hippopotames se nourrissent et s'abreuvent dans le delta.

Le gouvernement namibien a rejeté ses critiques, déclarant à la BBC qu'il avait la responsabilité de développer les ressources naturelles du pays au profit de sa population.

"Renoncer à cette responsabilité serait imprudent. Par conséquent, en tant que pays démocratique souverain, la Namibie explorera et développera ses ressources naturelles de manière durable", explique le gouvernement.

Le rapport souligne que les émissions de gaz à effet de serre de la Namibie sont "insignifiantes par rapport à celles des pays développés". L'Afrique dans son ensemble est responsable de moins de 4 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.

La question de savoir si les pays africains doivent continuer à exploiter les combustibles fossiles apparaît comme un point de division lors de la COP de cette année. Un certain nombre d'entre eux affirment qu'ils devraient être libres d'exploiter les gisements de pétrole et de gaz, afin de développer leurs économies et de mettre fin à la pauvreté énergétique.

Mais l'évêque Pato n'est pas convaincu.

"Quand il existe des sources d'énergie potentielles plus propres, pourquoi revenir aux combustibles fossiles ?" demande-t-il.

"Nous ne voulons pas que ce projet se réalise"

Au Botswana, ces préoccupations sont relayées par les descendants des premiers habitants de l'Afrique australe : les San.

Pendant des centaines de milliers d'années, les communautés San ont vécu dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique australe, menant un mode de vie de chasseur-cueilleur. Il en resterait aujourd'hui environ 90 000, concentrés au Botswana, en Namibie, en Afrique du Sud et en Zambie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les San sont les plus anciens habitants de l'Afrique australe.

La clé de leur culture et de leur système de croyances est de vivre en harmonie avec la nature. La spiritualité des San est inextricablement liée à leur relation avec la terre, les plantes et les animaux.

"Nous ne voulons pas que ce projet se réalise", déclare Diphetogo Anita Lekgowa, une activiste San du Botswana qui participe à la COP27 en Égypte en tant que militante des droits des populations autochtones.

"Nous sommes préoccupés par l'environnement et la protection de nos ressources naturelles, car une fois que [le forage aura commencé], il y aura de nombreux changements. Les animaux vont migrer, et nous craignons de perdre nos plantes indigènes."

Le gouvernement du Botswana a décliné plusieurs demandes d'interview, mais le ministre des ressources minérales, Lefoko Moagi, a précédemment déclaré que "les termes de la licence exigent que ReconAfrica préserve autant que possible l'environnement naturel [et] minimise... les dommages aux ressources naturelles et biologiques".

Le gouvernement a également souligné qu'aucun forage n'est actuellement prévu au Botswana.

Crédit photo, Diphetogo Anita Lekgowa Légende image, Diphetogo Anita Lekgowa est une activiste San

Mais Anita craint que si la présence de pétrole ou de gaz est confirmée, le forage finira par avoir lieu. Tout comme l'évêque Pato, elle s'inquiète de ce que cela pourrait entraîner.

Elle est issue du peuple River San, qui croit que la rivière qui alimente le delta de l'Okavango leur a été donnée par les dieux, car elle ne tarit jamais.

Elle a grandi dans le village de Khwai, en bordure du delta, et la vénération de ses aînés pour le fleuve faisait partie intégrante de leur vie.

"Nos parents allaient à la danse du fleuve, se connectant aux dieux, remerciant les dieux. Notre culture, notre mode de vie, notre esprit sont liés à la rivière."

Si le fleuve et le delta étaient mis à mal, dit Anita, cela "détruirait les gens émotionnellement".

"Pourquoi notre gouvernement s'intéresse-t-il au pétrole alors qu'il y a d'autres choses à faire qui peuvent rapporter des revenus ?".

Les montagnes des dieux

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les collines de Tsodilo sont sacrées pour le peuple San.

De l'autre côté du delta, dans le nord-ouest du Botswana, se trouve un autre site du patrimoine mondial - une série de grandes formations rocheuses si sacrées pour les San qu'on les appelle "les montagnes des dieux".

Les collines de Tsodilo sont le lieu où les San croient que les esprits des ancêtres résident, et c'est à travers eux qu'ils se connectent avec l'Être suprême. Les collines contiennent plus de 4 500 peintures rupestres, dont certaines auraient plus de 20 000 ans, qui retracent l'histoire du peuple San.

L'activiste San Gakemotho Wallican Satau, qui vit dans la ville de Shakawe, au nord des collines, me dit que pour les San, les collines sont "semblables à la Mecque pour les musulmans".

Crédit photo, Getty Images Légende image, L'art rupestre dans les collines de Tsodilo est vieux de plusieurs milliers d'années.

L'exploration est interdite dans une zone tampon de 20 km autour des collines, mais cela n'a guère contribué à apaiser les craintes de Satau. "Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter ?", dit-il.

Il craint particulièrement "les secousses ou les tremblements de terre" qui pourraient entraîner la destruction des peintures.

Dans toute l'Afrique australe, des San affirment que leurs communautés ont été dépossédées de leurs terres.

Crédit photo, Gakemotho Satau Légende image, Gakemotho Satau craint pour l'avenir des collines de Tsodilo.

"Nous sommes déjà marginalisés, nous sommes pauvres, nous avons perdu des terres, et maintenant les Canadiens arrivent", déclare M. Satau.

Mme Shapwanale, de ReconAfrica, souligne que le projet n'en est qu'à ses débuts au Botswana et que la société tient à entendre les communautés concernées.

"Nous sommes à l'écoute de la communauté San, nous faisons des efforts constants et nous allons au-delà pour nous assurer qu'elle est consultée.

"Nous les écoutons. Et nous entendons, et nous obtenons des conseils sur la bonne façon de faire les choses."

Mais, dit-elle, on a fait confiance à d'autres nations pour explorer le pétrole et le gaz, et cela les a aidées à développer leurs économies.

"Si les gouvernements namibien et botswanais nous invitent, je pense qu'il n'est que juste que ces deux nations soient également autorisées à explorer les ressources naturelles pour le bénéfice des populations, y compris la communauté San."