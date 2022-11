Sosie : ce que la science dit des personnes qui, sans lien de parenté, se ressemblent beaucoup physiquement

Margarita Rodríguez

BBC News Mundo

il y a 32 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Une ressemblance qui a fait couler beaucoup d'encre sur Internet : Mesut Ozil, footballeur allemand d'origine turque, est né en 1988, et Enzo Ferrari, fondateur de l'écurie de course Ferrari, est né en Italie en 1898.

Agnès voyageait dans un train lorsqu'un homme l'a abordée et a commencé à lui parler de choses dont elle n'avait aucune idée.

Il ne lui a pas fallu longtemps pour se rendre compte qu'"elle n'était pas celle qu'il croyait".

Il n'a pas hésité non plus à lui dire qu'il connaissait son doppelgänger, terme allemand désignant un sosie.

A lire aussi sur BBC Afrique :

Agnès a été encouragée à rencontrer l'amie de son compagnon de train et, grâce à Facebook, elle a vu Ester. Par la suite, elles se sont rencontrées.

"Nous nous sommes immédiatement entendus. Ce ne sont pas seulement nos regards, mais aussi nos personnalités qui sont similaires", remarque Agnès.

"C'est étrange et merveilleux de voir une partie de soi dans quelqu'un d'autre", fait remarquer Ester.

Mais il y a une chose de "très spéciale : le fait qu'Agnès et moi soyons si semblables dans notre caractère et nos intérêts. Nous avons les mêmes goûts : musique, vêtements, tatouages."

À 32 ans pour Ester et 28 pour Agnès, elles ont posé pour François Brunelle, qui a partagé l'histoire des deux Néerlandaises avec BBC Mundo.

Le photographe canadien se souvient que lorsqu'il les a vues, il était "très heureux de voir à quel point elles se ressemblaient".

Le photographe a passé des années à faire des portraits de personnes vivant dans différentes parties du monde, qui n'ont aucun lien de parenté et se ressemblent beaucoup.

C'est ainsi qu'il les a photographiées en 2015.

Crédit photo, François Brunelle Légende image, Agnès et Ester

Agnès et Ester ne sont que deux des centaines de participants au projet "Je ne suis pas un sosie !" mis en œuvre par François Brunelle.

Vous l'avez peut-être déjà vu sur les médias sociaux. Vous êtes peut-être tombé sur certains des centaines d'articles sur Internet avec des photos de personnes non célèbres, qui ressemblent à des personnalités publiques ou à des célébrités, qui se ressemblent beaucoup.

En fait, l'une de ces comparaisons, devenue populaire ces dernières années, est celle du fondateur de Ferrari, l'Italien Enzo Ferrari, et du footballeur allemand d'origine turque Mesut Ozil, que nous aimerions également vous présenter comme vous l'avez vu au début de cet article.

Lire aussi :

Ce que François Brunelle n'avait peut-être pas imaginé lorsqu'il a lancé son projet, c'est qu'il deviendrait la base d'une recherche scientifique révolutionnaire.

Il a été contacté par un groupe d'experts de l'Institut de recherche sur la leucémie Josep Carreras, à Barcelone, qui tente de comprendre les similitudes physiques entre des personnes n'ayant aucun lien familial.

Manel Esteller, directeur de cet institut et professeur de génétique à la faculté de médecine de l'université de Barcelone, a dirigé l'étude et a expliqué à la BBC les résultats fascinants qu'il a obtenus.

Sous le microscope

En août, les résultats de cette recherche, qui a débuté en 2016, ont été publiés dans la revue Cell Reports.

Les auteurs de cette recherche intitulée "Look-alike humans identified by facial recognition algorithms show genetic similarities" expliquent qu'elle visait, au niveau moléculaire, à "caractériser des humains (…) qui partagent objectivement des caractéristiques faciales".

Crédit photo, François Brunelle Légende image, Quatre couples, inclus dans l'étude, qui présentent des similitudes dans leur ADN.

Ce sont les individus que l'on appelle familièrement, en raison de leur "grande ressemblance", des doubles ou des jumeaux inconnus.

Les chercheurs ont contacté Brunelle et son projet a permis de trouver 32 paires de volontaires.

Les photos de leurs visages ont été analysées à l'aide de trois logiciels de reconnaissance faciale, tels que ceux utilisés, par exemple, dans les aéroports, par la police ou pour déverrouiller votre téléphone portable.

"Ce sont des programmes qui vous disent à quel point un visage est similaire à un autre", a expliqué M. Esteller.

Chez les jumeaux, par exemple, la similarité détectée par ces programmes atteint 90 à 100 %.

Les résultats

Dans l'étude, ils ont été utilisés pour déterminer le degré de "similarité" des visages des paires et ont trouvé "un taux élevé de similarité".

"Le nombre de paires qui ont été corrélées par au moins deux programmes était très élevé (75 % de similarité dans 25 sur 32)", a déclaré l'institut dans un communiqué.

Selon M. Esteller, cela est "très proche de la capacité humaine à reconnaître des jumeaux identiques".

Dans la moitié des paires, les trois programmes ont trouvé des corrélations, soit 16 paires extrêmement similaires.

Les chercheurs ont analysé le "matériel biologique" des participants, qui a été un peu "compliqué" à obtenir, car ils se trouvaient "dans différents pays", a précisé le médecin.

Crédit photo, Instituto de Investigación contra la Leucemia Jose

Ainsi, des échantillons d'ADN provenant de la salive ont été collectés et analysés.

"Nous avons étudié ce matériel biologique, le génome, et deux autres composantes : l'épigénome, [l'ensemble des modifications épigénétiques d'une cellule], l'un des marqueurs chimiques qui contrôlent l'ADN, et aussi le microbiome, le type de virus et de bactéries que nous avons", explique Manel Esteller.

C'est le génome, la génétique, qui a fini par mettre "les couples ensemble", tandis que l'épigénétique et le microbiome - aspects liés à l'environnement - les ont séparés.

Lire aussi :

"Ce que l'étude montre, c'est que la chose la plus importante dans ces cas est que [les couples] ont une génétique similaire, une séquence d'ADN similaire, et [la ressemblance] n'est pas due au fait qu'ils ont des familles en commun, il n'y a pas de relation entre eux", analyse M. Esteller. "C'est parce que finalement, le hasard, sûrement, a créé des zones ou des séquences d'ADN identiques à ces personnes."

En fait, les chercheurs ont remonté "des siècles et des siècles" dans l'histoire familiale des volontaires et "n'ont trouvé aucun parent commun entre eux".

Les séquences auxquelles se réfère l'expert sont déterminantes pour former les traits caractéristiques de notre visage.

Crédit photo, Getty Images

Trouver deux personnes qui se ressemblent autant, c'est "comme acheter une loterie" : il est très difficile de décrocher le jackpot, mais on peut avoir de la chance.

"Ces deux personnes, bien que n'étant pas apparentées, ont finalement des variantes génétiques qui leur donnent la même forme", affirme Manel Esteller.

Autrement dit, certaines caractéristiques de leur ADN sont similaires.

Imaginez que les deux personnes partagent une variante, qui rend leurs sourcils plus fournis, une autre qui rend leurs lèvres plus épaisses, une autre encore qui leur fait avoir un certain type de menton, et ainsi de suite.

"Prises ensemble, toutes ces variantes rendent leurs visages similaires. La similarité peut être exprimée en pourcentage et elle est liée précisément aux différents degrés de partage des variantes génétiques", explique le médecin.

Au-delà de l'aspect physique

Cette étude est révolutionnaire dans le domaine de la génétique car, comme le souligne Sarah Kuta dans le magazine Smithsonian, bien qu'"il puisse sembler évident que des personnes présentant des traits faciaux similaires aient également une partie du même ADN, personne ne l'avait prouvé scientifiquement jusque-là".

Crédit photo, Getty Images Légende image, Image générique de deux amis qui se ressemblent

Mais il y a aussi quelque chose qui va au-delà du physique.

Les volontaires ont été invités à remplir un questionnaire comportant plus de 60 questions sur leurs habitudes de vie, "pour voir s'ils étaient similaires de ce point de vue-là aussi, et dans certains cas, il y avait des similitudes", a déclaré Manel Esteller.

D'autres aspects physiques tels que le poids, l'âge, la taille, etc. ont également été analysés.

L'étude a révélé que parmi les 16 paires, "beaucoup avaient un poids similaire et l'analyse de leurs facteurs biométriques et de leur mode de vie a également montré qu'il y avait des similitudes".

"Les traits comportementaux tels que le tabagisme et le niveau d'éducation étaient en corrélation dans les paires appariées, ce qui suggère que la variation génétique partagée n'est pas seulement liée à l'apparence physique, mais peut également influencer les habitudes et les comportements communs", indique l'étude.

Une question de chiffres

L'un des aspects que M. Esteller aimerait approfondir avec cette recherche est son application potentielle en biomédecine.

"Nous avons identifié des gènes et leurs variants qui sont importants dans la détermination de la forme du visage et donc du nez, de la bouche, du front, des oreilles, et qui pourraient également être impliqués dans des pathologies", ajoute-t-il.

Cette vidéo pourrait vous intéresser :

Pour regarder ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur. Légende vidéo, Un sosie de Mobutu dans les rues de Kinshasa 20 ans après sa mort

"À partir d'un visage, nous pourrions déduire une partie du génome de cette personne et cela pourrait être utile pour le dépistage, le dépistage initial des maladies génétiques", explique M. Esteller.

L'objectif serait de pouvoir connaître toute mutation qui les rend susceptibles de développer une certaine maladie, afin de les aider à l'éviter.

Les chercheurs reconnaissent que l'étude est de petite taille, mais estiment qu'elle a la "bonne puissance statistique". Ils sont convaincus dès lors que leurs conclusions ne changeraient pas si elles étaient appliquées à un groupe plus important.

Crédit photo, Getty Images

"Comme la population humaine compte aujourd'hui 7,9 milliards d'individus, il est de plus en plus probable que ces répétitions similaires se produisent", a déclaré M. Esteller en commentant l'étude.

"L'analyse d'un ensemble plus vaste fournira davantage de variantes génétiques partagées par ces paires d'individus particuliers et pourrait également être utile pour élucider la contribution d'autres couches de données biologiques à la définition de nos visages."

Alors, quelle est la probabilité que nous ayons un double, un sosie ?

"Une personne identique à 100 % à l'un d'entre nous est difficile à trouver, mais une personne identique à 75 %, 80% à nous se promène probablement déjà parce qu'il y a déjà tellement de personnes dans le monde, et donc nous sommes proches en nombre de morceaux d'ADN", a déclaré le médecin à la BBC.

Lire aussi :

Le fait qu'il existe de nombreux gènes similaires et qu'il y a des millions de personnes pourrait donc signifier que les chances sont de notre côté lorsqu'il s'agit de trouver quelqu'un qui nous ressemble.

Brunelle est fasciné d'avoir passé des années à photographier des inconnus qui se ressemblent physiquement.

"Je suppose que les gens sont les mêmes partout, une fois que vous grattez un peu la surface. Nous sommes une seule espèce, quelle que soit notre apparence !" dit-il.

Et si vous voulez voir les photos complètes d'Ozil et de Ferrari, les voici :

Crédit photo, Getty Images Légende image, Entre 2013 et 2021, Ozil a joué pour Arsenal, en Angleterre.