Gautam Adani : qui est l'homme le plus riche d'Asie, et comment a-t-il réussi à s'enrichir de façon spectaculaire ?

BBC News Mundo

il y a 37 minutes

Crédit photo, Getty Images

Des Hommes, blancs, citoyens des Etats-unis ou d'un pays européen. Il n'y a pas si longtemps, ils composaient le club exclusif des cinq personnes les plus riches du monde.

La situation a toutefois changé depuis quelques semaines, lorsque l'homme d'affaires indien Gautam Adani a délogé le fondateur de Microsoft, Bill Gates, de la quatrième place et fait sortir le banquier Warren Buffett du groupe, selon les indices des milliardaires compilés par le magazine Forbes et l'agence de presse économique Bloomberg.

Le magnat indien est entré dans le cercle d'élite parce que sa fortune s'est considérablement accrue durant ces dernières années, notamment au cours des douze derniers mois. La valeur des entreprises et des propriétés d'Adani est désormais estimée à plus de 125 milliards de dollars, soit deux fois le produit intérieur brut (PIB) de l'Uruguay en 2021.

Un survivant

Rien que l'année dernière, l'homme d'affaires a vu sa fortune augmenter de 48,7 milliards de dollars, ce qui en fait l'homme le plus riche d'Asie.

En revanche, les autres membres du club (Elon Musk, fondateur de Tesla et nouveau propriétaire de Twitter, Bernard Arnault, propriétaire de Louis Vuitton, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, et Bill Gates) ont subi des pertes importantes en raison des turbulences du marché, notamment à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Adani est le fondateur d'un conglomérat d'entreprises appelé Adani Group, qui possède des intérêts dans des secteurs allant des infrastructures et de la logistique à l'énergie.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Dans les années 1980, Adani a commencé à importer des produits pour la société d'un frère et c'est là qu'il a jeté les bases de son empire de 1 milliard de dollars américains, qui comprend plusieurs ports en Inde.

Maintenant, comment a-t-il commencé cet empire ?

Adani n'est pas millionnaire par héritage. Il est né en juin 1962 dans une famille de classe moyenne à Ahmedabad, dans l'État occidental du Gujarat, près de la grande ville de Bombay. Son père était un petit commerçant de produits textiles.

Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il a commencé à étudier le commerce à l'université de Gujarat, mais a abandonné les études en deuxième année.

En 1981, son frère aîné a acheté une usine de plastique à Ahmedabad et l'a invité à rejoindre l'entreprise. Adani a commencé par importer du PVC, mais des années plus tard, il étend ses activités à d'autres produits et commence en même temps à exporter des produits textiles et agricoles, des pierres précieuses (diamants) aussi.

La chance lui souriait. En 1995, il a acquis son premier port dans le pays, et aujourd'hui il en exploite plusieurs.

Cependant, la prospérité a attiré l'attention de bandes criminelles et l'une d'entre elles l'a kidnappé en 1997 alors qu'il sortait d'un club.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Adani se trouvait à l'intérieur du luxueux hôtel Taj Mahal de Bombay lorsque celui-ci a été attaqué par des extrémistes musulmans en 2008.

Il a été libéré quelques heures plus tard, mais après avoir payé 1,5 million de dollars américains (environ 949,7 millions de francs CFA), selon la presse locale.

Des années plus tard, le 26 novembre 2008, alors qu'Adani se trouvait au Taj Mahal de Bombay, le luxueux hôtel a été attaqué par des extrémistes musulmans.

L'homme d'affaires était en train de dîner avec des collègues, mais il est sorti indemne de l'attaque, réussissant à se cacher dans le sous-sol du bâtiment jusqu'à ce que les commandos indiens éliminent les terroristes.

"J'ai vu la mort à 4 mètres de distance", a-t-il déclaré après l'assaut.

Des ports et de la distribution de marchandises, Adani est passé à l'énergie. Aujourd'hui, il possède non seulement des centrales qui produisent de l'électricité, mais aussi des entreprises qui la distribuent et la commercialisent directement auprès des ménages indiens.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les liens d'Adani avec le Premier ministre, Narendra Moodi, sont considérés par beaucoup comme la raison de l'étonnant succès de l'homme d'affaires.

Il est également le propriétaire du projet controversé de Carmichael en Australie, une mine de charbon à ciel ouvert destinée à alimenter des centrales électriques, pour lequel il a été vivement critiqué par les écologistes et même poursuivi en justice.

Cependant, dans son pays, il possède des usines qui fabriquent des panneaux solaires et aussi des centres de traitement de données.

Au-delà de son sens des affaires, d'aucuns en Inde pensent que le succès d'Adani s'explique par d'autres raisons.

L'une de ces raisons est sa relation avec l'actuel Premier ministre du pays, le nationaliste hindou Narendra Moodi, avec lequel il entretient une étroite amitié depuis l'époque où il était gouverneur de l'État du Gujarat (2001-2014), où Adani est né et où ses entreprises ont leur siège.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Le conglomérat fondé par Gautam Adani est aujourd'hui l'une des trois plus grandes entreprises de l'Inde, mais c'est sous le gouvernement Moodi qu'il s'est le plus développé.

"Il a obtenu des accords favorables de l'État", a déclaré la chercheuse Hemidra Hazari à la télévision américaine CNBC.

En 2019, M. Adani remporte le contrat de gestion de six aéroports du pays, alors qu'il n'a aucune expérience dans ce domaine.

"En Inde, il se passe quelque chose de similaire à ce qui est arrivé aux oligarques russes après la dissolution de l'Union soviétique, qui se sont enrichis grâce à la privatisation des anciennes sociétés soviétiques, grâce à leur proximité avec les dirigeants", a ajouté Mme Hazari.

En outre, M. Adani a été un important bras financier du Bharatiya Janata Party, de Narendra Moodi.

Et la preuve en est que lorsque le Premier ministre est arrivé au pouvoir en 2014, il a utilisé un avion du magnat pour se rendre du Gujarat à New Delhi, la capitale du pays, pour prendre ses fonctions, rapporte le journal Financial Times, basé à Londres, en novembre 2020.

Avec l'approbation du gouvernement, M. Adani veut maintenant se lancer dans un autre domaine : les communications. En août, il a lancé une offre pour acquérir 26 % des parts de New Delhi Television (NDTV), la principale chaîne d'information du pays.

Crédit photo, Getty Images Légende image, M. Adani souhaite renforcer sa présence dans le monde des médias et a donc lancé une offre pour une partie du principal réseau d'information indien.

Certains Indiens y voient un moyen de renforcer les chances de M. Moodi pour les élections générales de 2024.

Les liens d'Adani avec le pouvoir politique indien semblent également l'avoir protégé de la tourmente financière que l'invasion de l'Ukraine par la Russie a provoquée. La raison ? L'administration Moodi a refusé d'imposer des sanctions à Moscou et, en réponse, le Kremlin a décidé de vendre à l'Inde son pétrole et son gaz au rabais.

Cette politique expliquerait pourquoi M. Adani est l'un des rares milliardaires à avoir vu la valeur de ses entreprises augmenter durant ces derniers mois.