Psychologie du risque : Comment éviter les mauvais choix

Par David Robson

BBC Future

il y a 18 minutes

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les psychologues ont maintenant identifié les raisons pour lesquelles les enfants ne parviennent pas à repérer les dangers élémentaires.

Lorsque vous êtes en charge d'un enfant, même le cadre le plus idyllique peut se transformer en zone de danger.

Au cours des premières années, il y a le risque d'être renversé par une voiture, de tomber dans une piscine ou un étang, ou d'être mordu par un chien (le plus souvent, celui de la famille).

Les dangers potentiels changent avec l'âge de l'enfant : l'alcool, les drogues, la violence et les problèmes de santé mentale non traités peuvent mettre en danger le bien-être des adolescents et des jeunes adultes. Les accidents de la route restent également un risque majeur.

Et puis il y a les dangers invisibles, comme la pollution atmosphérique, qui sont souvent particulièrement difficiles à détecter et à traiter.

À terme, nous devons tous être capables d'évaluer nous-mêmes les risques, afin de pouvoir naviguer dans le monde en toute sécurité sans l'aide de nos parents ou de notre tuteur. Sans ces compétences, nous sommes beaucoup plus susceptibles de prendre des décisions irréfléchies qui peuvent entraîner une mauvaise santé, des difficultés financières…

Comment les enfants apprennent-ils ces leçons ? Et que peuvent faire les parents et les tuteurs pour mettre leurs enfants sur une voie plus sûre dans le monde - et peut-être aussi pour acquérir quelques astuces pour eux-mêmes ?

Le plancher de verre

Grâce à un nombre croissant d'ouvrages consacrés à la psychologie du risque, nous pouvons enfin répondre à ces questions.

Les psychologues ont maintenant identifié les raisons pour lesquelles les enfants ne parviennent pas à repérer les dangers élémentaires, les raisons pour lesquelles les adolescents semblent vouloir jouer leur avenir pour quelques instants de recherche de sensations fortes, et les obstacles éducatifs qui peuvent empêcher les gens d'apprendre - même à l'âge adulte - à évaluer les risques de manière rationnelle.

Chaque étape du développement nécessitera sa proche approche. Mais avec les bons conseils, il est possible d'apprendre aux enfants et aux adolescents à développer une "compétence décisionnelle" élevée, avec des conséquences énormes pour le reste de leur vie.

"Ces compétences qui sous-tendent notre destin peuvent être enseignées. Elles peuvent être entretenues et développées par de nombreuses méthodes différentes", déclare Joshua Weller, psychologue à l'université de Leeds, spécialisé dans la prise de risque.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Les enfants ne développent que progressivement leur sens du risque et du danger.

Les bébés naissent avec une connaissance innée étonnamment faible des dangers les plus élémentaires. Comme de nombreux parents le savent par expérience, les bébés qui apprennent à ramper tentent de se jeter du bord du lit ou de la table à langer sans la moindre hésitation.

Des études suggèrent que la peur de la hauteur ne vient qu'avec l'expérience, à mesure que l'enfant apprend à faire plus attention à sa vision périphérique. Ce n'est qu'après quelques semaines de mouvements indépendants que les enfants commenceront à montrer des signes d'anxiété - comme une accélération du rythme cardiaque - lorsqu'ils verront, par exemple, une chute brutale à travers un plancher de verre.

Les jeunes enfants apprennent souvent à reconnaître le danger par procuration, en observant les expressions faciales et le langage corporel des autres.

Chris Askew, de l'université du Surrey, au Royaume-Uni, a par exemple montré à des enfants de huit ans des photos de trois marsupiaux australiens inconnus - le quoll, le quokka et le cuscus - qui étaient associées à la photo d'un visage effrayé, à celle d'un visage souriant ou à aucune photo. Lors de tests de suivi, ils ont déclaré avoir davantage peur des animaux associés aux visages effrayés et être beaucoup plus réticents à ouvrir une boîte qui aurait contenu l'animal en question. Et les effets ont été durables, puisque d'autres tests ont révélé qu'ils étaient plus susceptibles d'associer des mots liés à la peur à ces animaux pendant des mois après l'exposition initiale.

Cependant, la simple reconnaissance d'un danger ne suffit souvent pas à assurer la sécurité d'un enfant, car son cerveau en développement n'est pas toujours assez rapide pour réagir au problème.

Les recherches montrent que nous n'apprenons pas à intégrer pleinement nos sens - tels que la vue et l'ouïe - avant l'âge de 10 ans environ. Il est donc difficile de reconnaître la vitesse à laquelle une voiture, par exemple, s'approche.

Le cerveau en développement des jeunes enfants a également tendance à être plus facilement distrait, ce qui signifie qu'ils peuvent tout simplement oublier le danger potentiel.

Lorsqu'il s'agit de sécurité routière, il est souvent conseillé aux parents de leur apprendre des gestes de routine, comme regarder plusieurs fois à gauche et à droite avant de traverser ou attendre que le feu vert apparaisse.

La pratique répétée devrait permettre à ces comportements de devenir habituels, de sorte que l'enfant finira par les adopter sans avoir besoin de les rappeler constamment.

Une rationalité croissante

Guider les adolescents pendant leur adolescence présente ses propres difficultés. On sait que le cerveau des adolescents subit d'importants changements structurels, ce qui semble augmenter la sensibilité de leur signalisation à la dopamine - un neurotransmetteur associé au plaisir.

On pensait autrefois que les adolescents étaient beaucoup plus impulsifs que les enfants plus jeunes, car ils recherchaient activement des situations à risque susceptibles de leur procurer une plus grande dose de dopamine.

Pourtant, des expériences en laboratoire, qui ont tenté d'examiner les processus cognitifs impliqués dans l'évaluation du risque, suggèrent que cela fait subir aux adolescents une profonde injustice. C

es études prennent souvent la forme de jeux. Par exemple, on peut leur donner une roulette multicolore avec une flèche au milieu. Si l'enfant touche la bonne couleur, il a une chance de gagner 10 dollars américains (environ 6 331 francs CFA), mais il a aussi 50 % de chances de ne rien gagner. Il peut aussi opter pour un gain plus modeste, mais garanti, de 5 dollars.

Contrairement à l'idée que les adolescents sont inévitablement attirés par le risque, ces études montrent que les adolescents ont tendance à être plus prudents, optant plus souvent pour les petites sommes de revenu garanti, par rapport à leurs pairs plus jeunes. "Lorsque nous donnons aux adolescents la possibilité d'éviter de prendre des risques, ils choisissent plus souvent que les enfants l'option sûre", explique Ivy Defoe, professeur adjoint au département du développement et de l'éducation de l'enfant de l'université d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Il a récemment publié un article passant en revue les études scientifiques sur la prise de risques chez les adolescents.

À partir de ces résultats, Ivy Defoe conclut que les adolescents ne sont pas nécessairement faits pour se rebeller. Il s'agit souvent simplement d'une question de situations dans lesquelles ils se trouvent. À mesure qu'ils acquièrent leur indépendance, loin de l'œil vigilant de leurs parents, les occasions d'agir de manière irréfléchie se multiplient, qu'il s'agisse de voler à l'étalage, d'essayer une drogue illégale, de rejoindre un gang, d'avoir des rapports sexuels non protégés ou de faire la course avec leurs amis sur l'autoroute. "L'accès aux situations à risque augmente considérablement pendant l'adolescence et l'âge adulte naissant", explique M. Defoe. Il est parfois difficile de résister aux tentations qui en découlent, selon lui.

Crédit photo, Getty Images Légende image, À terme, les enfants doivent apprendre à évaluer les risques de manière indépendante et à prendre leurs propres décisions.

Lorsque vous essayez d'aider un adolescent à gérer sa nouvelle liberté, il est bon de se rappeler qu'il existe des différences considérables dans l'évaluation des risques entre les individus, quel que soit leur âge. On observe par exemple de grandes variations dans les performances des individus aux jeux de hasard en laboratoire. Ainsi, même si en moyenne les adolescents ne sont pas attirés par le danger, une proportion considérable d'entre eux peut fréquemment faire preuve de prudence.

Dans de nombreux cas, cela peut être dû à des capacités de raisonnement généralement faibles. Pour étudier cette possibilité, les psychologues ont également mis au point un test plus complet de "compétence décisionnelle" (CDM). Ce test comprend des questions visant à évaluer la capacité d'une personne à suivre les règles logiques de base lorsqu'elle pèse le pour et le contre de différentes options, ainsi que des mesures des biais cognitifs courants, qui peuvent fausser la compréhension du risque par une personne. Par exemple, le test présente aux participants deux déclarations distinctes sur les préservatifs.

La première dit : Imaginez qu'un type de préservatif a un taux d'échec de 5 %. Autrement dit, si vous avez des rapports sexuels avec une personne porteuse du sida, il y a 5 % de chances que ce type de préservatif ne vous empêche pas d'être exposé au virus.

L'autre dit : Imaginez qu'un type de préservatif ait un taux de réussite de 95 %. Autrement dit, si vous avez des rapports sexuels avec une personne porteuse du sida, il y a 95 % de chances que ce type de préservatif vous empêche d'être exposé au virus.

Les deux affirmations seraient présentées séparément, dans des sections différentes du test, et dans chaque cas, les participants doivent évaluer si le préservatif est un moyen efficace de réduire le risque de contagion.

Chacune de ces déclarations exprime la même information sur le risque, mais beaucoup déclarent que les préservatifs du premier exemple sont inefficaces, alors qu'ils affirment que ceux du second sont efficaces. Ce phénomène est connu sous le nom de "biais de cadrage". Si vous montrez ce type d'incohérence dans vos réponses, cela suggère que vous n'avez pas l'habitude d'évaluer les informations statistiques de manière critique et de vous concentrer sur les détails spécifiques de ce qui est présenté ; au lieu de cela, vous vous contentez de suivre l'essentiel en vous basant sur la manière dont il est présenté, ce qui peut être trompeur.

D'autres questions permettent de tester la cohérence de la perception des risques par les gens. Les participants peuvent être invités à deviner leurs chances de mourir dans l'année à venir ou dans les dix prochaines années. En toute logique, la probabilité donnée pour la première question doit être inférieure à celle de la seconde, puisque le risque de mourir s'accumule avec le temps, mais les réponses de chacun ne reflètent pas cette réalité. Une fois encore, cela peut refléter une incapacité générale à penser logiquement aux probabilités.

Enfin, les participants sont interrogés sur leur connaissance générale des risques courants - et sur leur confiance dans leurs réponses. Une personne qui serait irrationnellement certaine de ses connaissances serait notée à la baisse par rapport à une personne qui reconnaîtrait son influence. Ce point est important, car c'est souvent notre incapacité à juger de nos propres capacités qui nous place dans les situations les plus dangereuses.

Exposition de l'enfant au risque

Toutes ces questions peuvent sembler plutôt académiques, mais les performances des personnes sur l'échelle de compétence décisionnelle ont, dans le jargon psychologique, une "validité écologique". "Elle permet de prédire de nombreux résultats à l'avenir", explique M. Weller, qui a mené un grand nombre de ces études.

Lorsque le test d'aptitude à la prise de décision est appliqué à des adolescents, par exemple, les personnes ayant obtenu un score faible ont tendance à consommer davantage de drogues et à adopter des comportements délinquants, comme le non-respect régulier des règles à l'école. En revanche, lorsqu'il est testé chez les adultes, il semble permettre de prédire tout, depuis le fait de rater un vol jusqu'à l'apparition d'une maladie sexuellement transmissible ou le dépôt de bilan. Il est important de noter que cette prédiction est largement indépendante du QI. La compétence décisionnelle n'est pas seulement une mesure de la puissance cérébrale brute, mais plus particulièrement de la capacité d'une personne à évaluer les situations.

Crédit photo, Getty Images Légende image, La pratique de routine peut aider à rendre les tâches quotidiennes plus sûres, comme traverser la route.

Les recherches de MM. Defoe et Weller suggèrent que les parents et les enseignants devraient peut-être adopter une approche plus sophistiquée pour guider les préadolescents et les adolescents à travers les risques de la vie. Plutôt que de se contenter d'imposer des règles strictes qui éliminent l'exposition de l'enfant au risque, il pourrait être plus utile - à long terme - de l'aider à affiner ses capacités de décision et de réflexion.

Le plus important est peut-être d'encourager la maîtrise de soi et la régulation des émotions, car de nombreux dangers sont le résultat de l'impulsivité. Des pratiques telles que la pleine conscience peuvent être utiles, de même que des pratiques métacognitives - comme apprendre aux enfants à imaginer les conséquences de leurs actes.

Apprendre à réfléchir

En cours de route, les parents peuvent encourager l'utilisation de la pensée critique - des stratégies telles que la recherche de preuves qui contredisent leurs hypothèses. Les écoles peuvent également aider les enfants et les jeunes à apprendre à prendre de meilleures décisions. Dans le cadre d'un essai mené auprès d'élèves de 10e année de l'Oregon, les professeurs d'histoire et les élèves ont examiné les événements historiques sous l'angle des décisions prises par les personnages historiques, en se mettant par exemple dans la peau d'ouvriers sidérurgiques décidant de faire grève pour obtenir des salaires plus élevés. L'étude a révélé que cette approche avait amélioré les performances scolaires des élèves, ainsi que leurs résultats au test de compétence décisionnelle.

M. Weller souligne la nécessité d'une approche à plusieurs volets. "Je ne pense pas qu'il y ait une seule chose à prescrire", déclare-t-il. Le but visé est d'utiliser tous les moyens possibles pour que les enfants et les adolescents commencent à réfléchir au risque et au danger de manière plus analytique.

Lorsqu'ils atteignent l'âge adulte, ils devraient être prêts à faire face de manière plus rationnelle aux dangers de la vie - et éventuellement à utiliser ces compétences pour protéger leurs propres enfants.