Guerre Ukraine - Russie : quand Internet maintient les Russes dans l'ignorance

il y a 8 heures

Dans de nombreux endroits, la recherche sur le web est une passerelle vers un monde d'informations plus vaste. Mais en Russie, elle fait partie d'un système qui piège les gens…

Peu après la mort de 20 personnes dans une attaque de missiles russes sur la ville ukrainienne de Kremenchuk en juin, Lev Gershenzon, ancien responsable de la société technologique russe Yandex, a tapé le nom de la ville dans son moteur de recherche pour en savoir plus.

"Les sources qui apparaissaient en haut de la page étaient étranges et obscures. Il y avait un blog d'un auteur inconnu, qui affirmait que les informations sur les victimes étaient fausses", a-t-il déclaré à la BBC.

Le Kremlin garde une mainmise sur les médias du pays, en particulier la télévision, qui glorifie l'invasion de l'Ukraine par la Russie en la considérant comme une mission de libération et en qualifiant de faux les rapports sur les atrocités commises.

L'organisme de surveillance des droits numériques Roskomsvoboda estime que - au cours des six premiers mois du conflit - près de 7 000 sites web ont été bloqués en Russie, y compris ceux des principaux médias indépendants et des groupes de défense des droits de l'homme.

Notre expérience

Entre juin et octobre, nous avons effectué des dizaines de recherches sur les principaux moteurs de recherche russes - Yandex et Google - pour des mots clés relatifs à la guerre en Ukraine.

Yandex est l'une des grandes stars de la scène technologique russe. Elle gère le plus grand moteur de recherche du pays et se veut indépendante vis-à-vis des autorités.

Dès le début de la guerre, Yandex a été critiqué pour l'orientation pro-Kremlin des sites et des articles présentés sur son agrégateur d'informations, Yandex News. En septembre, il a vendu Yandex News au propriétaire du réseau social VK, lié au Kremlin.

Mais Yandex garde le contrôle de son moteur de recherche général, et ici, les résultats de l'expérience de BBC Monitoring révèlent une réalité alternative dominée par la propagande russe sur la guerre.

Lorsque nous avons cherché Bucha sur Yandex - en utilisant un VPN, comme si nous étions basés en Russie et en tapant en russe -, la première page de résultats donnait l'impression que les meurtres n'avaient jamais eu lieu.

Trois des neuf premiers résultats étaient des articles de blog anonymes niant l'implication des troupes russes. Les six autres ne contenaient aucun rapport indépendant sur les événements.

Quatre des neuf résultats de la première page étaient liés à des organes d'information pro-Kremlin, et aucun à des médias indépendants.

Les résultats obtenus sur Yandex en Russie (à gauche) et sur Google au Royaume-Uni (à droite) couvrent les enterrements collectifs à Lyman, mais sur Yandex, les rapports décrivent l'exhumation des corps comme une "profanation".

En effectuant une recherche sur le moteur de recherche de la société américaine avec notre VPN réglé sur un emplacement russe, et en tapant en russe, nous avons toujours trouvé des médias pro-Kremlin, mais mélangés à quelques sources indépendantes et occidentales.

Encore plus de sources indépendantes sont apparues lorsque nous avons effectué une recherche sur Google avec le VPN réglé comme si nous étions au Royaume-Uni, mais en tapant toujours en russe. Il y avait beaucoup de résultats couvrant soit les morts civiles, soit la guerre.

Google a déclaré à la BBC que sa recherche "reflète le contenu disponible sur le web ouvert" et que son algorithme est formé pour "mettre en évidence les informations de haute qualité provenant de sources fiables".

Nettoyage des résultats

Les résultats de recherche de Yandex sur "l'Ukraine", s'ils étaient basés en Russie (à gauche), étaient dominés par les médias pro-Kremlin et ne présentaient aucune source médiatique indépendante, tandis que les résultats de Google, s'ils étaient basés au Royaume-Uni (à droite), ne présentaient que des reportages occidentaux.

Les experts en recherche Guido Ampollini et Mykhailo Orlov, de la société de marketing GA Agency, affirment que cela pourrait également fausser les résultats que les utilisateurs voient sur Yandex, car l'algorithme du moteur de recherche pourrait récompenser le matériel pro-Kremlin par un classement plus élevé et déclasser les opinions alternatives.