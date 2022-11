Psychiatrie : Ce que c'est de vivre comme une femme psychopathe

Par Megha Mohan

Journaliste Genre et Identité

il y a 57 minutes

Crédit photo, Somsara Rielly

La psychopathie est un trouble qui fascine et repousse à la fois - comme l'illustrent les vidéos virales TikTok dans lesquelles les gens parlent de la façon de "repérer un psychopathe". Mais la stigmatisation qui entoure la psychopathie signifie qu'elle est encore mal comprise, surtout lorsqu'elle se manifeste chez les femmes.

Victoria était au courant pour la femme de son petit ami, mais après quelques années, elle a soupçonné qu'il avait d'autres maîtresses.

Il n'y avait aucune preuve, mais son langage corporel le trahissait, dit-elle. Ses histoires ne collaient pas. Son visage était différent quand il mentait.

"Il se trouve que j'ai une excellente mémoire lorsqu'il s'agit de conversations", dit-elle. "Il n'était pas du tout un bon menteur. Je ne sais pas pourquoi sa femme ne l'a jamais attrapé."

Un flipboard mental des moyens de le punir tourna dans l'esprit de Victoria jusqu'à ce qu'elle tombe sur un. Cela prendrait un peu de temps, et elle devrait faire comme si elle ne savait rien.

Pendant plusieurs mois, tout en continuant à le voir, Victoria a envoyé des photos nues de son petit ami à sa femme.

Il est venu la voir, bouleversé, lui demandant qui pouvait bien faire une telle chose. Sa femme était dévastée. Il a avoué à Victoria qu'il couchait effectivement avec d'autres femmes. Il ne la soupçonnait pas, et elle l'a réconforté.

Puis, quand elle s'est lassée et qu'elle était prête à mettre fin à leur relation, elle a envoyé à sa femme une dernière galerie de photos, la dernière étant une photo d'elle avec l'homme qu'elles connaissaient toutes les deux. Avec cette révélation explosive, Victoria a quitté leur vie pour toujours.

Lorsqu'elle racontait cette histoire aux gens, sa désinvolture les alarmait. Ils me demandaient : "Pourquoi as-tu fait ça à sa femme ? Qu'est-ce que sa femme t'a fait pour mériter ça ? Comment t'a-t-elle fait du mal ?", dit-elle. "Et moi, je me disais : "La vie est injuste"."

Elle fait une pause.

"Je suppose que c'est un bon exemple d'un trait psychopathique extrême que j'avais. L'insensibilité."

Crédit photo, Somsara Rielly

La psychopathie n'est pas un diagnostic officiel de santé mentale et ne figure pas dans la cinquième et dernière édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, mais le terme est néanmoins largement utilisé dans les environnements cliniques.

Il s'agit d'un trouble neuropsychiatrique dans lequel une personne présente des niveaux anormalement bas d'empathie ou de remords, ce qui se traduit souvent par un comportement antisocial et parfois criminel. Le terme a été utilisé par des médecins en Europe et aux États-Unis au début des années 1900 et est devenu courant en 1941.

"Les plus grands universitaires du monde ont débattu de la définition de la psychopathie", explique Abigail Marsh, psychologue et neuroscientifique à l'université de Georgetown, à Washington DC. "Vous obtiendrez des explications très différentes de la psychopathie selon que vous vous adressez à un psychologue judiciaire ou à un criminologue".

Le Dr Marsh explique que les psychologues criminels ont tendance à classer les personnes comme étant atteintes de psychopathie uniquement lorsqu'elles présentent un comportement violent et extrême. Pour elle, cependant, la condition se présente comme un spectre avec d'autres comportements moins dramatiques qui peuvent varier d'une personne à l'autre.

Les psychologues et les psychiatres s'accordent généralement à dire qu'entre une et deux personnes sur 100 dans la population générale répondent aux critères de la psychopathie, mais le Dr Marsh affirme que jusqu'à 30 % d'entre elles présentent des traits psychopathiques à un certain degré.

La plupart des recherches sur la psychopathie se sont concentrées sur les délinquants criminels, dit-elle, plutôt que sur la population générale. Et bien que certaines études suggèrent que la condition est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes, le Dr Marsh affirme que cela peut être dû au fait que le test standard a été conçu par un psychologue canadien travaillant avec des prisonniers masculins dans les années 1970.

Ana Sanz Garcia, doctorante en psychologie à l'université de Madrid, qui a analysé un grand nombre d'études, a déclaré à la BBC que les chercheurs ont généralement constaté que les femmes atteintes de psychopathie présentent une moindre propension à la violence et au crime, mais une plus grande propension à la manipulation interpersonnelle.

Principaux traits

Selon PsychopathyIs.org, un site web cofondé par le Dr Abigail Marsh, voici quelques-uns des traits clés qui se manifestent dans la psychopathie extrême :

Approche insensible et égoïste des relations interpersonnelles.

Manque d'empathie face à la souffrance ou à la détresse des autres.

Absence de remords après avoir fait du mal aux autres ou enfreint des règles

Peu de sens de l'identité ou du moi

Manipule les gens pour obtenir des choses

S'engage dans des activités risquées ou dangereuses

Charme superficiel

Victoria explique que son propre comportement manipulateur est né d'une volonté de s'amuser pendant son enfance en Malaisie.

Son foyer était malheureux, en raison de l'alcoolisme de son père, et bien qu'elle ait réussi à l'école, elle s'ennuyait souvent. Pour s'amuser, elle transmettait des secrets que ses amis lui avaient juré de garder - qui détestait qui, qui avait le béguin pour qui. Les tensions entre les enfants du collège pouvaient souvent remonter jusqu'à elle.

Victoria savait comment manipuler les autres pour qu'ils prennent la responsabilité de ses erreurs, ou ce qu'il fallait dire pour se sortir des problèmes. Elle a convaincu une enseignante qu'elle lui avait jeté de la craie à cause de la pression de ses camarades.

"C'était ce qu'elle voulait entendre", dit-elle. "Elle voulait croire que l'enfant intelligent n'était pas un mauvais enfant, juste un enfant facile à diriger".

Le train de pensées de Victoria est interrompu lorsqu'une épaisse queue de chat orange et ondulante surgit soudainement sur l'appel vidéo et lui chatouille doucement la joue.

"Il s'appelle Gibberish", dit-elle en tendant la main pour caresser un corps qui est hors du cadre sur la table.

Je lui demande si c'est son vrai nom.

"Il a beaucoup de noms", répond-elle.

Récemment, plusieurs vidéos intitulées "Le challengei du psychopathe" sont devenues virales sur TikTok, avec plus de 20 millions de vues. Elles discutent de la manière dont les téléspectateurs pourraient "repérer un psychopathe".

Le tag "psychopathe" est l'un des plus populaires de l'application, avec plus de deux milliards de vues. Il est utilisé pour marquer plusieurs sujets, notamment les séquences de procès de personnes atteintes de psychopathie, et est parfois utilisé comme une insulte pour désigner un mauvais comportement. Ce qui est clair, c'est que les gens trouvent le sujet de la psychopathie, et ceux qui en sont atteints, à la fois fascinant et répugnant.

Victoria ne trouve pas ces vidéos offensantes.

"Une partie du fait d'être un psychopathe est de ne pas se soucier de ce que les gens pensent, donc cela ne me dérange pas", dit-elle. "Mais cela montre à quel point les gens comprennent peu le spectre complet de la maladie".

Elle s'insurge en revanche contre les vidéos qui discutent de la question de savoir si les personnes atteintes de psychopathie sont plus enclines à faire du mal aux animaux.

"Beaucoup d'entre nous préfèrent les animaux aux humains", dit-elle sèchement, en baissant les yeux sur Gibberish, qui ronronne hors de vue.

Crédit photo, Somsara Rielly

Le "nous" auquel Victoria fait référence est une communauté en ligne de femmes comme elle. Elle se concentre principalement sur le blog de l'écrivain M. E. Thomas, l'une des femmes psychopathes les plus connues.

Thomas a obtenu un score de plus de 99 % lors de l'évaluation de sa psychopathie par John Edens, un psychologue judiciaire de l'université A&M du Texas.

Le blog de Thomas, Sociopath World, détaille ce qu'est la vie d'une psychopathe. Elle dit avoir utilisé le mot "sociopathe" au lieu de "psychopathe" car elle pensait que c'était un terme que plus de gens comprendraient. Selon la psychologue Abigail Marsh, ce terme est parfois utilisé par des personnes conscientes de la stigmatisation qui entoure le mot "psychopathe".

Un agent littéraire a découvert le blog de Thomas, ce qui lui a permis de signer un contrat pour un livre. A Life Spent Hiding in Plain Sight a été publié en 2012 et traduit dans plus de 10 langues. Un film avec l'actrice Lisa Edelstein est actuellement en préparation.

"Je me vois comme une formule, pas comme une personne", explique Thomas. "C'est comme être un tableur XL où je travaille sur ce qu'il faut faire et dire en calculant les résultats possibles".

Un exemple pourrait être de dire à quelqu'un qu'elle l'aime quand elle veut quelque chose de lui, dit Thomas.

Elle raconte que son agent lui dit de ne pas se décrire comme "manipulatrice", et de dire plutôt qu'elle savait comment influencer les gens depuis l'enfance. Mais elle ignore ce conseil. Être manipulatrice est son trait psychopathique dominant, dit-elle, ajoutant que cela l'a aidée à devenir une bonne avocate.

Lorsqu'elle parle, les gens n'arrivent pas à situer son accent. Ils pensent qu'elle vient d'Israël ou d'Europe de l'Est, bien qu'elle ait vécu toute sa vie en Californie.

"On obtient des accents en étant socialisé pour avoir une identité. Je n'ai jamais eu d'identité", dit-elle. "J'ai un sens du moi très faible".

Sur son blog, elle partage ses pensées quotidiennes et interroge d'autres personnes qui vivent avec des traits psychopathiques.

Beaucoup de ses lecteurs trouvent refuge dans ses posts et ses vidéos, dit-elle, car c'est un endroit où ils reconnaissent leurs propres schémas de comportement et partagent leurs expériences sans être jugés.

Crédit photo, Somsara Rielly

"Tout le monde connaît quelqu'un qui présente des traits psychopathiques", déclare le Dr Marsh, qui a cofondé une organisation à but non lucratif appelée Psychopathy Is. Il s'agit de l'une des rares plateformes en ligne offrant un soutien à la fois aux personnes atteintes de psychopathie et à leurs proches.

Selon le Dr Marsh, l'objectif est de démystifier la psychopathie et de fournir des outils de dépistage afin que les gens puissent s'auto-évaluer et obtenir ensuite des informations utiles sur ce qu'ils doivent faire.

"La psychopathie n'est pas une catégorie, c'est un continuum", dit-elle. "Elle est répartie dans la population à des degrés divers. Certaines personnes causent une destruction continue et d'autres ont juste besoin de gérer leurs symptômes. Lorsque nous n'en discutons pas ouvertement, nous voyons les tendances TikTok combler le vide d'informations spécialisées."

Victoria et M E Thomas ont recours à la méditation, à la thérapie psychologique et au soutien entre pairs de leur communauté en ligne pour maîtriser leur trouble.

"C'est utile de ne pas être dans l'ombre", explique M E Thomas. "Mais le mot "psychopathe" est encore stigmatisé. Il y a encore beaucoup de travail à faire et beaucoup plus de conversations ouvertes à avoir. La réalité, c'est que nous existons."