Les langues : Comment elles peuvent avoir un impact surprenant sur notre façon de concevoir le monde

Par Miriam Frankel et Matt Warren

Spécialement pour BBC Future

il y a 25 minutes

Crédit photo, Alamy

Si l'on vous demandait de traverser un champ en diagonale, sauriez-vous quoi faire ? Ou si on vous offrait 20 £ (15 250 F CFA) aujourd'hui ou le double dans un mois, seriez-vous prêt à attendre ? Et comment aligneriez-vous dix photos de vos parents si on vous demandait de les classer par ordre chronologique ? Les placeriez-vous horizontalement ou verticalement ? Dans quelle direction la ligne de temps se déplacerait-elle ?

Ces questions peuvent sembler simples, mais, chose remarquable, vos réponses à ces questions sont susceptibles d'être influencées par la langue, ou les langues, que vous parlez.

Dans notre nouveau livre, nous explorons les nombreux facteurs internes et externes qui influencent et manipulent notre façon de penser - de la génétique à la technologie numérique et à la publicité. Et il apparaît que la langue peut avoir un effet fascinant sur notre façon de penser le temps et l'espace.

La relation entre la langue et notre perception de ces deux dimensions importantes est au cœur d'une question longtemps débattue : la pensée est-elle quelque chose d'universel et d'indépendant de la langue, ou nos pensées sont-elles au contraire déterminées par celle-ci ? Peu de chercheurs pensent aujourd'hui que nos pensées sont entièrement façonnées par le langage - nous savons, après tout, que les bébés et les jeunes enfants pensent avant de parler. Mais un nombre croissant d'experts pensent que le langage peut influencer notre façon de penser, tout comme nos pensées et notre culture peuvent façonner le développement du langage. "En fait, cela va dans les deux sens", affirme Thora Tenbrink, linguiste à l'université de Bangor, au Royaume-Uni.

Il est difficile d'ignorer les preuves de l'influence du langage sur la pensée, affirme Daniel Casasanto, psychologue cognitif à l'université Cornell (États-Unis). Par exemple, nous savons que les gens se souviennent des choses auxquelles ils prêtent plus d'attention. Et les différentes langues nous obligent à prêter attention à toute une série de choses différentes, qu'il s'agisse du sexe, du mouvement ou de la couleur. "Il s'agit d'un principe de cognition que personne, je pense, ne conteste", déclare M. Casasanto.

Crédit photo, Reuters/Kim Kyung-Hoon/Alamy Légende image, Les locuteurs du mandarin voient souvent le temps comme une ligne verticale où le bas représente le futur.

Linguistes, neuroscientifiques, psychologues et autres ont passé des décennies à essayer de découvrir comment le langage influence nos pensées, en se concentrant souvent sur des concepts abstraits tels que l'espace et le temps, qui sont ouverts à l'interprétation. Mais il n'est pas facile d'obtenir des résultats scientifiques. Si l'on se contente de comparer la pensée et le comportement de personnes parlant des langues différentes, il est difficile de s'assurer que les différences ne sont pas dues à la culture, à la personnalité ou à tout autre facteur. Le rôle central que joue la langue dans l'expression de soi rend également difficile de la dissocier de ces autres influences.

Il existe cependant des moyens de contourner cette énigme. Casasanto, par exemple, apprend souvent aux membres de son laboratoire à utiliser des métaphores d'autres langues (dans leur propre langue) et étudie l'impact que cela a sur leur pensée. Nous savons que les gens utilisent souvent des métaphores pour réfléchir à des concepts abstraits - par exemple, un "prix élevé", un "long moment" ou un "profond mystère". De cette façon, vous ne comparez pas des personnes de cultures différentes, ce qui pourrait influencer les résultats. Au lieu de cela, vous vous concentrez sur la façon dont la pensée change chez les mêmes personnes de la même culture tout en parlant de deux manières différentes. Toute différence culturelle est donc éliminée de l'équation.

La spécialiste des sciences cognitives Lera Boroditsky, l'une des pionnières de la recherche sur la façon dont la langue manipule nos pensées, a montré que les anglophones considèrent généralement le temps comme une ligne horizontale. Ils peuvent avancer des réunions ou repousser des échéances. Ils ont également tendance à considérer le temps comme allant de gauche à droite, ce qui correspond très probablement à la façon dont vous lisez le texte de cette page ou à la façon dont la langue anglaise est écrite.

Cette relation entre le sens du texte et le temps semble également s'appliquer dans d'autres langues. Les locuteurs hébreux, par exemple, qui lisent et écrivent de droite à gauche, considèrent que le temps suit le même chemin que leur texte. Si vous demandez à un locuteur hébreu de placer des photos sur une ligne du temps, il commencera très probablement par la droite avec les images les plus anciennes, puis placera les plus récentes à gauche.

Les locuteurs mandarins, quant à eux, considèrent souvent le temps comme une ligne verticale, où le haut représente le passé et le bas le futur. Par exemple, ils utilisent le mot xia ("bas") pour parler d'événements futurs, de sorte que "la semaine prochaine" devient littéralement "la semaine prochaine". Comme pour l'anglais et l'hébreu, cela correspond également à la façon dont le mandarin était traditionnellement écrit et lu - avec des lignes verticales, du haut vers le bas de la page.

Cette association entre la façon dont nous lisons la langue et organisons le temps dans nos pensées a également un impact sur notre cognition en matière de temps. Les locuteurs de différentes langues traitent les informations temporelles plus rapidement si elles sont organisées d'une manière qui correspond à leur langue. Une expérience, par exemple, a montré que les anglophones unilingues déterminaient plus rapidement si une image était du passé ou du futur (représentée par des images de style science-fiction) si le bouton sur lequel ils devaient appuyer pour le passé était à gauche du bouton pour le futur que s'ils étaient placés dans l'autre sens. En revanche, si les boutons étaient placés au-dessus ou au-dessous les uns des autres, cela ne faisait aucune différence.

« Les bilingues peuvent avoir deux visions différentes de la direction du temps, en particulier s'ils apprennent les deux langues dès leur plus jeune âge »

Les choses commencent toutefois à devenir vraiment étranges lorsqu'on examine ce qui se passe dans l'esprit des personnes qui parlent couramment plus d'une langue. "Avec les bilingues, vous observez littéralement deux langues différentes dans le même esprit", explique Panos Athanasopoulos, linguiste à l'université de Lancaster, au Royaume-Uni. "Cela signifie que vous pouvez établir un rôle causal de la langue sur la cognition, si vous constatez que le même individu modifie son comportement lorsque le contexte linguistique change."

Les locuteurs bilingues mandarin et anglais vivant à Singapour ont également montré une préférence pour la cartographie mentale du temps de gauche à droite par rapport à la cartographie mentale de droite à gauche. Mais étonnamment, ce groupe réagissait aussi plus rapidement aux images orientées vers l'avenir si le bouton "futur" était situé sous le bouton "passé" - ce qui correspond au mandarin. En effet, cela suggère également que les personnes bilingues peuvent avoir deux visions différentes de la direction du temps - en particulier si elles apprennent les deux langues dès leur plus jeune âge.

Mais nous ne sommes pas nécessairement prisonniers d'une certaine façon de penser. De façon intrigante, Casasanto a montré qu'il est possible d'inverser rapidement la représentation mentale du temps chez les gens en les entraînant à lire un texte inversé en miroir, qui va dans la direction opposée à celle à laquelle ils sont habitués. Ils réagissent alors plus rapidement aux affirmations qui correspondent à un temps allant dans le sens opposé à celui auquel ils sont habitués.

Mais les choses deviennent encore plus intéressantes. En anglais et dans de nombreuses autres langues européennes, nous considérons généralement que le passé est derrière nous et que le futur est devant nous. En suédois, par exemple, le mot "futur", framtid, signifie littéralement "temps devant". Mais en aymara, langue parlée par le peuple aymara qui vit dans les Andes en Bolivie, au Chili, au Pérou et en Argentine, le mot "futur" signifie "derrière le temps". Ils estiment que, puisque nous ne pouvons pas voir l'avenir, il doit se trouver derrière nous.

En fait, lorsque les Aymara parlent de l'avenir, ils ont tendance à faire des gestes vers l'arrière, alors que les personnes qui parlent espagnol, par exemple, qui considèrent que l'avenir est devant eux, font des gestes vers l'avant. De même, comme les Aymara, les locuteurs du mandarin imaginent que le futur est derrière eux et le passé devant eux, appelant le jour avant hier "front day" et le jour après demain "back day". Ceux qui parlent à la fois le mandarin et l'anglais ont tendance à passer d'une conception du futur vers l'avant et vers l'arrière, parfois de manière contradictoire.

Crédit photo, Ian Barnes/Getty Images Légende image, Emporterez-vous un parapluie avec vous demain, ou en aviez-vous besoin hier ? La réponse pourrait dépendre de la langue que vous parlez.

Casasanto note que les gens ont tendance à utiliser des métaphores spatiales pour parler de la durée. Par exemple, en anglais, en français, en allemand ou dans les langues scandinaves, une réunion peut être "longue" et des vacances "courtes". Casasanto a montré que ces métaphores sont plus que des façons de parler - les gens conceptualisent les "longueurs" de temps comme s'il s'agissait de lignes dans l'espace. Il a d'abord cru que cela était vrai pour tous les peuples, quelle que soit la langue qu'ils parlent. Mais lorsqu'il a présenté ses conclusions lors d'une conférence en Grèce, il a été interrompu par une chercheuse locale qui a insisté sur le fait que cela n'était pas correct pour sa langue. "Ma première réaction a été un peu dédaigneuse", admet M. Casasanto, qui s'était ravisé. Mais finalement, il dit avoir "arrêté de parler et commencé à écouter".

Et le résultat a changé le cours de ses recherches : il s'est concentré sur les différences liées à la langue plutôt que sur les principes universels de la pensée. Il a découvert que les Grecs ont tendance à considérer le temps comme une entité tridimensionnelle, comme une bouteille, qui peut se remplir ou se vider. Une réunion n'est donc pas "longue" mais "grande" ou "beaucoup", tandis qu'une pause n'est pas "courte" mais "petite".

Il en va de même en espagnol.

"Je peux parler de "long time" [en anglais], mais si j'utilise cette expression en grec, les gens vont me regarder bizarrement", explique Athanasopoulos, dont la langue maternelle est le grec. "Ils penseront que je l'utilise de manière poétique ou pour mettre l'accent".

Athanasopoulos, qui a trouvé les résultats de Casasanto fascinants, a entrepris d'étudier cette question. Il a fait asseoir des suédophones et des hispanophones devant un écran d'ordinateur et leur a demandé d'estimer le temps qui s'était écoulé lorsqu'ils regardaient une ligne grandir ou un récipient se remplir. Le problème est que ces événements se produisent à des rythmes différents. Les Suédois monolingues se sont facilement laissés induire en erreur lorsque la ligne était montrée - ils pensaient qu'une ligne plus longue signifiait que plus de temps s'était écoulé, même si ce n'était pas le cas. Leurs estimations de temps n'étaient toutefois pas influencées par un récipient de remplissage. Pour les hispanophones, c'était l'inverse.

Athanasopoulos est ensuite allé plus loin, en examinant des locuteurs bilingues espagnols et suédois - et ce qu'il a découvert était remarquable. Lorsque le mot suédois signifiant "durée" (tid) apparaissait dans le coin supérieur de l'écran de l'ordinateur, les participants estimaient le temps en fonction de la longueur de la ligne et n'étaient pas affectés par le volume du récipient. Mais lorsqu'ils ont remplacé ce mot par le mot espagnol signifiant "durée" (duración), les résultats se sont complètement inversés. La mesure dans laquelle les bilingues étaient affectés par les métaphores temporelles de leur deuxième langue était liée à leur niveau de compétence dans cette langue.

Ces bizarreries linguistiques sont fascinantes, mais quel impact ont-elles réellement sur notre façon de penser ? Casasanto soulève un point curieux. Lorsque vous imaginez le temps sur une ligne, chaque point est fixe de sorte que deux points de temps ne peuvent pas s'échanger - il y a une flèche stricte. Mais dans un conteneur, les points de temps flottent et sont potentiellement capables d'échanger leurs places. "Je me suis longtemps demandé si notre physique du temps n'était pas façonnée par le fait que des anglophones, des germanophones et des francophones ont contribué à sa création", explique-t-il.

« Je me suis longtemps demandé si notre physique du temps ne serait pas façonnée par le fait que des anglophones, des germanophones et des francophones ont contribué à sa création - Daniel Casasanto »

Il est intéressant de noter que le temps est un problème de plus en plus délicat en physique, qui fait obstacle à l'unification de ses différentes branches. Les physiciens ont longtemps imaginé que le temps avait une flèche et qu'il s'écoulait de manière fiable du passé vers le futur. Mais les théories modernes sont plus compliquées. Dans la théorie de la relativité générale d'Einstein, par exemple, le temps ne semble pas s'écouler du tout à la plus grande échelle de l'univers, ce qui est une idée étrange même pour les physiciens. Au contraire, le passé, le présent et le futur semblent tous exister simultanément, comme s'il s'agissait de points nageant dans une bouteille. La métaphore du temps en tant que ligne a donc peut-être été - et est toujours - un frein à la physique. (Pour en savoir plus sur la question de savoir si le temps ne va que dans une seule direction).

"Ce serait un effet assez remarquable du langage sur la pensée", déclare M. Casasanto »

Les langues encodent également le temps dans leur grammaire. En anglais, par exemple, le futur est l'un des trois temps simples, avec le passé et le présent - on dit "it rained", "it rains" et "it will rain". Mais en allemand, vous pouvez dire Morgen regnet, ce qui signifie "il pleut demain" - vous n'avez pas besoin d'intégrer le futur dans la grammaire. Il en va de même pour de nombreuses autres langues, y compris le mandarin, où les circonstances extérieures indiquent souvent que quelque chose se passe dans le futur, comme "je pars en vacances le mois prochain".

Mais cela affecte-t-il notre façon de penser ? En 2013, Keith Chen, un économiste comportemental de l'université de Californie à Los Angeles, a entrepris de vérifier si les personnes qui parlent des langues "sans avenir" pouvaient se sentir plus proches de l'avenir que celles qui parlent d'autres langues. Par exemple, l'allemand, le chinois, le japonais, le néerlandais et les langues scandinaves n'ont pas de barrière linguistique entre le présent et le futur, tandis que les "langues futuristes", comme l'anglais, le français, l'italien, l'espagnol et le grec, encouragent les locuteurs à considérer le futur comme quelque chose de distinct du présent.

Il a découvert que les locuteurs de langues sans avenir étaient plus susceptibles de s'engager dans des activités axées sur l'avenir. Ils étaient 31 % plus susceptibles d'avoir placé de l'argent dans un compte d'épargne au cours d'une année donnée et avaient accumulé 39 % de richesse en plus à la retraite. Ils étaient également 24 % moins susceptibles de fumer, 29 % plus susceptibles d'être physiquement actifs et 13 % moins susceptibles d'être médicalement obèses. Ce résultat est valable même en tenant compte de facteurs tels que le statut socio-économique et la religion. En fait, les pays de l'OCDE (le groupe des nations industrialisées) dont les langues sont sans avenir économisent en moyenne 5 % de plus de leur PIB par an.

Cette corrélation peut sembler être un coup de chance, des raisons historiques et politiques complexes pouvant en être les véritables moteurs. Mais Chen a depuis cherché à savoir si des variables telles que la culture ou la façon dont les langues sont liées pouvaient influencer les résultats. Lorsqu'il a pris en compte ces facteurs, la corrélation était plus faible, mais se maintenait néanmoins dans la plupart des cas. "L'hypothèse me semble toujours étonnamment robuste", affirme Chen.

Crédit photo, Jenny Matthews/Alamy Légende image, Le peuple aymara estime que, puisque nous ne pouvons pas voir l'avenir, il doit être derrière nous.

Elle est également soutenue par une expérience menée en 2018 dans la ville bilingue de Meran/Merano, dans le nord de l'Italie, où environ la moitié des habitants parlent l'allemand, une langue sans avenir, et l'autre moitié l'italien, une langue avec avenir. Les chercheurs ont testé la capacité de 1 154 enfants d'école primaire à résister à la tentation en leur demandant s'ils souhaitaient deux jetons (échangeables contre des cadeaux) à la fin de l'expérience ou une récompense plus importante (trois, quatre ou cinq jetons) dans quatre semaines.

Ils ont découvert que les enfants germanophones étaient en moyenne 16 points de pourcentage plus susceptibles d'être capables d'attendre un plus grand nombre de jetons que les enfants italophones - conformément à l'hypothèse de Chen. Les résultats sont restés les mêmes après contrôle des attitudes à risque, du QI, du milieu familial et de la zone d'habitation.

Mais les effets de la langue peuvent s'étendre encore plus loin dans notre monde physique, en influençant notre façon de nous orienter dans l'espace. Des langues différentes peuvent nous obliger à penser en fonction de "cadres de référence" spécifiques. Comme l'ont montré Mme Boroditsky et sa collègue Alice Gaby, le peuple aborigène Kuuk Thaayorre en Australie, par exemple, utilise les directions cardinales - nord, sud, est, ouest - pour parler de choses même banales, comme "la tasse est au sud-ouest". C'est ce qu'on appelle un cadre de référence "absolu" : les coordonnées fournies sont indépendantes du point de vue de l'observateur ou de l'emplacement des objets de référence.

Mais de nombreuses langues, y compris l'anglais, utilisent des termes plutôt maladroits pour l'orientation spatiale, comme "à côté de", "à gauche de", "derrière" ou "au-dessus de". Comme si cela ne suffisait pas, nous devons également calculer dans quel cadre de référence ils s'appliquent. Si quelqu'un vous dit de ramasser les touches à droite d'un ordinateur, veut-il dire à la droite de l'ordinateur ou à la droite de l'ordinateur de votre point de vue lorsque vous lui faites face ? Le premier est appelé un référentiel "intrinsèque" (ayant deux points de référence : l'ordinateur et les touches) et le second un référentiel "relatif" (il y a trois points de référence : l'ordinateur, les touches et l'observateur).

Et cela peut façonner notre façon de penser - et de naviguer. Tenbrink et ses collègues ont comparé l'utilisation des cadres de référence en anglais et en espagnol. Dans une expérience, elle a demandé à des personnes de décider si un objet, disons une balle, se trouvait à gauche ou à droite d'une figure centrale : un animal, un être humain ou un objet, sur la base de deux descriptions données en anglais ou en espagnol. Par exemple : "Je vois un chien. La balle est à la gauche du chien". Ou encore : "Je vois un chien, la balle est à la gauche du chien".

En anglais, ces deux descriptions peuvent désigner deux côtés différents du chien, alors qu'en espagnol, elles font toutes deux référence à ce que les anglophones considéreraient comme la "gauche du chien".

« Il est de plus en plus évident que la langue influence notre façon de penser le monde qui nous entoure et notre passage à travers lui »

Les monolingues espagnols ont localisé la balle en utilisant le cadre de référence intrinsèque dans 78 % des cas et les monolingues anglais dans 52 % des cas. Les anglophones ont choisi le cadre intrinsèque uniquement si la phrase possessive "la balle est à la gauche du chien" était utilisée. La formulation n'avait pas d'importance pour les hispanophones. Ils préféraient simplement le cadre intrinsèque, sauf si l'objet était inanimé - il s'agissait d'un vase ou d'une voiture plutôt que d'un chien, d'une statue ou d'un être humain.

Dans une étude de suivi, Tenbrink a montré que les hispanophones et les anglophones bilingues se situaient quelque part entre les hispanophones et les anglophones monolingues, et qu'ils étaient davantage influencés par le cadre de référence le plus couramment utilisé dans le pays où ils vivaient. "Les hispanophones et les anglophones interprètent les relations spatiales d'une manière légèrement différente", explique Tenbrink. "Et une fois que le locuteur parle les deux langues, ses préférences changent de manière différente. J'ai trouvé cela assez fascinant, car les gens ne se rendent généralement pas compte que leurs préférences changent parce qu'ils ont appris une deuxième langue."

Quoi qu'il en soit, c'est un élément à garder à l'esprit si vous choisissez un lieu de rencontre avec une personne qui parle une langue différente de la vôtre.

Les locuteurs de certaines langues se concentrent également davantage sur les actions que sur le contexte général. Lorsqu'ils regardent des vidéos impliquant des mouvements, les anglophones, les hispanophones, les arabophones et les russophones ont tendance à décrire ce qui se passe en termes d'action, par exemple "un homme qui marche". Les locuteurs allemands, afrikaans et suédois, en revanche, se concentrent sur l'image globale, y compris le point final, et la décrivent comme "un homme marche vers une voiture".

M. Athanasopoulos se souvient d'un incident qui a mis en évidence la façon dont cela peut interférer avec la navigation. Alors qu'il travaillait sur un projet linguistique, il est parti en randonnée avec un groupe de chercheurs internationaux dans la campagne anglaise. Pour se rendre d'une ville à un petit village, ils ont dû traverser un domaine privé en marchant à travers un champ, comme l'indiquait un panneau portant le message suivant : "Traversez le champ en diagonale". Pour les anglophones et les hispanophones, c'était intuitif. Mais un germanophone hésite, l'air légèrement confus. Lorsqu'on lui a montré le chemin à travers le champ, au bout duquel se trouvait une église, elle a finalement conclu : "Ah, donc vous voulez dire que nous devons marcher vers l'église ?" Il lui fallait un point de départ et un point d'arrivée pour se représenter la diagonale à laquelle le panneau faisait référence.

À mesure que ce corpus de recherches s'étoffe, il apparaît de plus en plus clairement que la langue influence notre façon de penser le monde qui nous entoure et notre façon de le traverser. Ce qui ne veut pas dire qu'une langue est "meilleure" qu'une autre. Comme l'affirme Tenbrink, "une langue développera ce dont ses utilisateurs ont besoin".

Mais être conscient des différences entre les langues peut vous aider à mieux penser, naviguer et communiquer. Et si le multilinguisme ne fait pas nécessairement de vous un génie, l'apprentissage d'une nouvelle langue peut nous apporter une perspective nouvelle et une compréhension plus souple du monde.