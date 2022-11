Michelle Obama : Être gentille avec moi-même est un défi

il y a 48 minutes

Michelle Obama a admis qu'elle luttait contre les pensées négatives concernant son apparence et son "esprit craintif", mais que les femmes devaient "apprendre à s'aimer telles qu'elles sont".

Dans son nouveau livre, l'ancienne première dame des États-Unis révèle qu'elle "déteste son apparence tout le temps et quoi qu'il arrive".

Mais elle a trouvé des stratégies pour être gentille avec elle-même, explique-t-elle à BBC Breakfast.

"Je suis toujours en train de travailler et me regarder en face chaque matin avec quelque chose de gentil est toujours un défi", dit-elle.

"J'essaie chaque jour, comme je le dis dans le livre, de me saluer avec un message positif", poursuit-elle.

"Et c'est vraiment une honte que tant d'entre nous, en particulier les femmes, aient du mal à simplement regarder leur propre image sans la déchirer et trouver ce qui ne va pas".

"Je pense que c'est au cœur de certains de nos malaises et de nos insatisfactions, car si nous ne commençons pas par apprendre à nous aimer tels que nous sommes, il est difficile de le transmettre aux autres".

"Je m'y emploie donc chaque jour."

Crédit photo, Reuters Légende image, Michelle Obama est revenue à la Maison Blanche pour dévoiler un portrait en septembre.

Mme Obama, 58 ans, a été à la Maison Blanche avec son mari Barack entre 2009 et 2017.

Dans la seule interview britannique pour son livre The Light We Carry, Naga Munchetty, de BBC Breakfast, lui a dit : "On vous considère comme une force vive.

"On vous voit comme une femme confiante, une femme établie, une femme intelligente... Si vous vous sentez comme ça, quel espoir avons-nous pour le reste d'entre nous ?"

"Je pense que c'est l'intérêt de le partager", a répondu Mme Obama

"Nous avons tous ces pensées, ces pensées négatives avec lesquelles nous avons vécu pendant des années, surtout en tant que femmes et en tant que femmes de couleur, où nous ne nous voyons pas reflétées dans notre société".

"Je pense que nous sommes dans une meilleure position, mais l'une des choses dont j'ai parlé est ce que c'était de grandir, pas seulement en tant que femme noire, mais en tant que grande femme noire, avant les années Serena et Venus [Williams], avant que nous ayons la WNBA [Women's National Basketball Association] et que nous ayons des modèles autres que les gymnastes à admirer", indique l'ex-première dame.

"Il est important pour nous de voir qui nous pouvons être afin de nous sentir bien dans notre peau".

"Une peur confortable"

Elle a également parlé de l'importance de gérer la "peur qui surgit naturellement en chacun de nous".

"Si vous parvenez à maîtriser votre peur, à vous sentir à l'aise dans votre peur - avoir peur des choses qui peuvent réellement vous mettre en danger, mais être ouvert aux choses qui peuvent vous pousser à aller de l'avant - il y a une croissance puissante et réelle de l'autre côté de ce sentiment de peur".

"Je peux dire maintenant que tout ce que je suis aujourd'hui est le résultat du fait que j'ai dépassé ma zone de confort, que j'ai fait taire mon esprit craintif et que j'ai relevé ce défi qui, autrement, aurait pu me retenir."

Dans le livre, Mme Obama révèle que le moment où elle a été le plus anxieuse de sa vie est celui où son mari lui a annoncé qu'il voulait se présenter à la présidence.

"C'est étrange de penser que j'aurais pu modifier le cours de l'histoire avec ma peur", écrit-elle.

Elle a confié à BBC Breakfast que cela valait "absolument la peine de faire ce saut dans le vide" et de lui apporter son soutien.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Mme Obama a affirmé qu'elle doutait parfois de la différence qu'elle et son mari avaient faite à la Maison Blanche.

"J'ai vécu l'héritage de trop de personnes, en particulier des Afro-Américains, y compris mes grands-pères, dont la vie était limitée par leur peur de la différence", explique-t-elle.

Ses grands-parents ont grandi à une époque où "il y avait de réelles craintes qu'un homme noir se montrant dans le mauvais quartier, au mauvais moment, au mauvais endroit, en regardant de travers, puisse signifier sa mort", dit-elle.

"Donc, avec chaque année qui passe, j'ai l'impression que le monde de mes grands-pères est devenu de plus en plus petit, tous les deux, au point qu'ils ne faisaient confiance à personne qu'ils ne connaissaient pas, pas même aux médecins. Et c'est ce qui a conduit l'un de mes grands-parents à rater le diagnostic d'un cancer du poumon", raconte-t-elle.

"J'utilise cet exemple pour montrer que beaucoup d'entre nous sont enfermés dans leur similitude, effrayés à l'idée de rencontrer ou de comprendre quelqu'un qui ne nous ressemble pas, ne se sent pas comme nous, n'est pas d'accord avec nous. Cela réduit notre monde et nous rend sensibles à la désinformation, aux théories du complot auxquelles nous sommes confrontés", argumente Mme Obama.

"Nous commençons à craindre toute personne qui n'est pas comme nous. Ce n'est pas une situation saine. Je veux donc que les jeunes en particulier réfléchissent à cette secousse de peur lorsqu'ils y sont confrontés, qu'ils soient capables de faire la distinction entre la peur qui va les garder en sécurité, et la peur qui va les garder coincés dans un petit monde."

"Avons-nous fait une différence ?"

Elle ajoute que de plus en plus de personnes "ont l'impression de ne pas compter sur cette planète", et que cela "fait encore mal" que Donald Trump ait succédé à Barack Obama.

"C'est le moment où il faut se demander si cela en valait la peine", dit-elle.

"Avons-nous fait une différence ? Cela a-t-il eu de l'importance ? Et quand je suis dans mon moment le plus sombre, mon endroit le plus irrationnel, je pourrais dire, eh bien, peut-être pas. Peut-être que nous n'étions pas assez bien.

"Mais ensuite, je regarde autour de moi, et quand j'y vois plus clair, quand je suis capable de déballer ces sentiments et de penser de manière plus rationnelle, je me dis, eh bien, mon Dieu, il y a tout un monde de jeunes qui pensent différemment d'eux-mêmes grâce au travail que nous avons fait".

"Tout a-t-il été réglé pendant les huit années où nous étions là ? Absolument pas. Ce n'est pas comme ça que le changement se produit. Mais nous avons posé un jalon dans le sable. Nous avons un peu fait avancer la roue. Mais le progrès ne consiste pas en une ascension régulière vers le haut. Il y a des hauts et des bas et de la stagnation. C'est la nature du changement".

"Et c'est pourquoi le travail que nous faisons aujourd'hui consiste à donner du pouvoir à la prochaine génération."