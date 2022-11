Population mondiale : Alors que le 8 milliardième enfant est né, qui étaient les 5ème, 6ème et 7ème ?

Par Stephanie Hegarty

Correspondante en démographie

il y a une heure

Légende image, Le sept milliardième enfant Sadia Sultana Oishee et le six milliardième Adnan Mevic pourraient vivre jusqu'au pic de la population mondiale

La population mondiale a atteint huit milliards d'habitants, selon les Nations unies, le dernier milliard ayant été ajouté en 11 ans seulement. Que nous apprend la vie du sixième et du septième milliardième bébé sur la croissance et le déclin de la population ?

Quelques minutes après sa naissance, Matej Gaspar était entouré d'une caméra flashant sur son petit visage et d'un groupe d'hommes politiques entourant sa mère épuisée.

Coincé à l'arrière d'un cortège de voitures, Alex Marshall se sentait en partie responsable du chaos momentané qu'il avait provoqué dans cette minuscule maternité de la banlieue de Zagreb.

C'était en juillet 1987 et Alex était un fonctionnaire britannique travaillant pour le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), l'agence responsable des droits génésiques.

Articles recommandés :

"En gros, nous avons regardé les projections et avons imaginé cette idée que la population mondiale passerait la barre des cinq milliards en 1987", raconte-t-il. "Et la date statistique était le 11 juillet". Ils ont décidé de baptiser le cinq milliardième bébé du monde.

Quand il est allé voir les démographes de l'ONU pour l'innocenter, ils ont été outrés.

"Ils nous ont expliqué à nous, ignorants, que nous ne savions pas ce que nous faisions. Et que nous ne devrions vraiment pas choisir un individu parmi tant d'autres."

Mais ils l'ont quand même fait. "Il s'agissait de mettre un visage sur les chiffres", dit-il. "Nous avons découvert où le secrétaire général allait se trouver ce jour-là et c'est parti de là".

Trente-cinq ans plus tard, le cinq milliardième bébé du monde essaie d'oublier son entrée solennelle dans le monde. Sa page Facebook indique qu'il vit à Zagreb, qu'il est heureux en ménage et qu'il travaille comme ingénieur chimiste. Mais il évite les interviews et a refusé de parler à la BBC.

"Je ne lui en veux pas", dit Alex, se souvenant du cirque médiatique du premier jour de Matej. Depuis lors, la division des statistiques de l'ONU a été moins réticente à marquer l'occasion lorsque le monde a franchi un nouveau cap du milliard.

Il a fallu environ 300 000 ans aux humains pour peupler la planète d'un milliard de personnes, ce qui s'est produit vers 1800. Et il a fallu plus de 100 ans pour atteindre les deux milliards. Mais vers les années 1950, la croissance démographique a vraiment commencé à s'accélérer.

Il est impossible de savoir quand le monde atteindra réellement la barre des huit milliards. Cela pourrait être un an ou deux avant ou après le 15 novembre, explique Patrick Gerland, de la division des statistiques de l'ONU.

La population mondiale est calculée à partir des données des recensements, qui, dans un pays comme le Royaume-Uni, ont une marge d'erreur d'environ 1 %. Mais dans un pays comme l'Afghanistan, qui a effectué son premier et unique recensement en 1979, ou le Liban, qui n'en a pas eu depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est beaucoup plus difficile. Les Nations unies complètent donc les données des anciens recensements par des enquêtes approfondies sur la fécondité, la mortalité et les migrations.

Au cours des 35 années qui se sont écoulées depuis la naissance de Matej en 1987, trois milliards de personnes supplémentaires se sont ajoutées à notre communauté mondiale. Mais la croissance ralentit déjà. Il est probable que nous atteignions les neuf milliards d'habitants au cours des 15 prochaines années, mais il faudra peut-être attendre encore 20 ans avant d'atteindre les 10 milliards. Et c'est là que la population mondiale risque de plafonner.

Dans les environs de Dhaka, au Bangladesh, Sadia Sultana Oishee aide sa mère à éplucher les pommes de terre pour le dîner. Elle a 11 ans et préférerait être dehors à jouer au football, mais ses parents sont très stricts.

La famille a dû déménager ici lorsque leur commerce, la vente de tissus et de saris, a été touché par la pandémie. La vie étant moins chère au village, ils peuvent encore se permettre de payer les frais de scolarité de leurs trois filles.

Légende image, Le sept milliardième enfant Oishee espère devenir médecin

Oishee est la plus jeune et le porte-bonheur de la famille. Née en 2011, elle a été désignée comme l'un des sept milliardièmes bébés du monde. À l'époque, l'ONU avait décidé de ne pas choisir un enfant et avait laissé aux bureaux locaux le soin de désigner le leur.

La maman d'Oishee, Shefali Akter Tonni, n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Elle ne s'attendait même pas à accoucher ce jour-là. Après une visite chez le médecin le matin même, elle a été envoyée à la salle de travail pour une césarienne d'urgence.

Oishee est arrivée à minuit et une minute, entourée d'équipes de télévision et de fonctionnaires locaux qui se bousculaient pour la voir. La famille est stupéfaite mais ravie.

Crédit photo, Sadia Sultana Oishee Légende image, Beaucoup de gens voulaient être sur la photo prise pour marquer la naissance d'Oishee.

Le père d'Oishee avait d'abord espéré un garçon, mais il est maintenant heureux avec ses trois filles intelligentes et travailleuses. Son aînée est déjà à l'université et Oishee est déterminée à devenir médecin. "Nous ne sommes pas très riches et le Covid a rendu les choses plus difficiles", dit-il. "Mais je ferai tout pour que son rêve devienne réalité".

Depuis la naissance d'Oishee, 17 millions de personnes supplémentaires sont venues s'ajouter à la population croissante du Bangladesh.

Cette croissance est une grande réussite médicale. Cela signifie que davantage d'enfants naissent en toute sécurité, survivent jusqu'à l'âge adulte et ont eux-mêmes des enfants. Et ils vivent plus longtemps.

Mais le rythme de croissance du Bangladesh s'est énormément ralenti. En 1980, les femmes avaient en moyenne plus de six enfants chacune, aujourd'hui elles en ont moins de deux. Et ce, grâce à l'accent que le pays a mis sur l'éducation.

Plus les femmes sont instruites, plus le nombre d'enfants qu'elles choisissent d'avoir diminue. C'est de loin le facteur le plus influent pour déterminer les niveaux de fécondité.

Et il est crucial pour comprendre où la population mondiale est susceptible d'aller. Les trois principaux organismes qui établissent des projections sur la population mondiale - les Nations unies, l'Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME) de l'université de Washington et le centre IIASA-Wittgenstein de Vienne - ne sont pas d'accord sur les gains attendus en matière d'éducation.

Selon les Nations unies, la population mondiale atteindra son maximum dans les années 2080, à 10,4 milliards d'habitants, mais l'IHME et le centre Wittgenstein pensent que cela se produira plus tôt, entre 2060 et 2070, à moins de 10 milliards.

Mais il ne s'agit que de projections. Depuis la naissance d'Oishee en 2011, beaucoup de choses ont changé dans le monde et les démographes sont constamment surpris.

"Nous ne nous attendions pas à ce que la mortalité liée au sida diminue autant, que les traitements sauvent autant de personnes", explique Samir KC, démographe à l'IIASA, qui travaille à la révision de ses projections démographiques. Il a dû modifier son modèle pour tenir compte de l'amélioration majeure de la mortalité infantile, qui a un impact à long terme car ces enfants survivront pour avoir eux-mêmes des enfants.

Et puis il y a les chutes vertigineuses de la fécondité.

Les démographes ont été choqués lorsque le nombre d'enfants nés par femme en Corée du Sud est tombé à une moyenne de 0,81, explique Samir KC. "Alors, jusqu'où cela va-t-il aller ? C'est la grande question pour nous."

Et c'est une question à laquelle de plus en plus de pays devront se confronter.

Légende image, Le bébé six milliardième Adnan Mevic vit dans un pays dont la population pourrait diminuer de moitié en 50 ans

Alors que la moitié du prochain milliard d'habitants proviendra de huit pays seulement - la plupart en Afrique -, dans la majorité des pays, le taux de fécondité sera inférieur à 2,1 enfants par femme ou "taux de remplacement", le nombre nécessaire pour maintenir une population.

En Bosnie-Herzégovine, où le déclin démographique est l'un des plus rapides au monde, Adnan Mevic, 23 ans, y pense beaucoup.

"Il n'y aura plus personne pour payer les pensions des retraités", dit-il. "Tous les jeunes seront partis".

Il a un master en économie et cherche un emploi. S'il n'en trouve pas, il partira dans l'UE. Comme de nombreuses régions d'Europe de l'Est et des Balkans, son pays a été frappé par la double peine d'une faible fécondité et d'une forte émigration.

Adnan vit à une demi-heure de Sarajevo avec sa mère, Fatima, qui a des souvenirs surréalistes de sa naissance.

"J'ai compris que quelque chose n'allait pas, car les médecins et les infirmières étaient rassemblés autour de moi, mais je ne pouvais pas savoir ce qui se passait", raconte Fatima. À l'arrivée d'Adnan, le secrétaire général des Nations unies de l'époque, Kofi Annan, était là pour le baptiser, le six milliardième bébé du monde. "J'étais si fatiguée, je ne sais pas comment je me sentais", se souvient Fatima en riant.

Adnan et sa mère feuillettent des albums de photos de son enfance. Dans l'un d'eux, un petit garçon est assis devant un gâteau géant, entouré d'hommes en costume et en kaki militaire. "Pendant que les autres enfants fêtaient leur anniversaire, je recevais la visite de politiciens", dit Adnan.

Mais il y avait des avantages. Le fait d'être le six milliardième bébé lui a valu une invitation à rencontrer son héros, Cristiano Ronaldo, au Real Madrid, lorsqu'il avait 11 ans.

Il trouve stupéfiant qu'en 23 ans, deux milliards de personnes supplémentaires se soient ajoutées à la planète. "C'est vraiment beaucoup. Je ne sais pas comment notre belle planète va s'en sortir. Nous verrons bien."

Oishee s'inquiète également du changement climatique et espère que le huit milliardième bébé n'aura pas à faire face à des catastrophes causées par des conditions météorologiques extrêmes.

D'une certaine manière, la population mondiale est la plus variée de l'histoire de l'humanité : l'âge moyen est de plus de 40 ans en Europe et de 17 ans seulement en Afrique.