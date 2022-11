Donald Trump 2024 : Six raisons pour lesquelles il sera plus difficile de se présenter à la présidence cette fois-ci

il y a une heure

Crédit photo, Getty Images Légende image, Si différent en 2015.... Trump descend l'escalator pour dire au monde qu'il est en course.

Donald Trump a annoncé sa troisième candidature consécutive à la présidence, dans une tentative extrêmement rare de la part d'un ancien dirigeant américain de reconquérir la Maison Blanche après avoir perdu une élection.

Le discours, qui a duré plus d'une heure, était essentiellement un mélange de vantardise sur son bilan présidentiel et d'attaques contre les deux premières années de la présidence de Joe Biden.

Lire aussi sur BBC Afrique :

Certains des points forts de l'homme d'affaires ont été exposés. Il a un sens inégalé des questions qui sont importantes pour les conservateurs de base, comme l'immigration et la criminalité. Son style imprévisible et incendiaire peut alimenter la couverture médiatique et priver ses concurrents des feux de la rampe.

Il dispose d'une base de partisans fidèles et peut inciter des Américains habituellement peu engagés à voter. Et après quatre ans au pouvoir, nombre de ces partisans occupent des postes de responsabilité au sein du parti républicain.

Mais son discours a également mis en évidence certaines des principales faiblesses de Donald Trump.

Crédit photo, Getty Images

Il a passé sous silence les difficultés et les faux pas pendant la pandémie de Covid et a totalement ignoré ses mois de déni électoral qui ont culminé avec l'attaque du Capitole américain par une foule de ses partisans le 6 janvier 2021.

Il a tenté de défendre la performance tiède du Parti républicain lors des élections de mi-mandat de la semaine dernière et son soutien aux candidats perdants, ce qui lui a valu des critiques croissantes dans les rangs conservateurs.

L'ancien président des Etats-Unis a déclaré que la tâche à accomplir n'était pas celle d'un "candidat conventionnel", mais celle d'un mouvement de millions de personnes - son mouvement, son peuple et sa campagne. Il a porté ce mouvement jusqu'à la présidence il y a six ans, mais il y a des raisons de croire que les obstacles auxquels sa dernière candidature à la Maison Blanche sera confrontée sont plus redoutables cette fois-ci. Voici pourquoi.

1. Se présenter avec un bilan

Il y a huit ans, D. Trump était une ardoise politique vierge. N'ayant jamais exercé de fonctions officielles, les électeurs pouvaient projeter sur lui leurs espoirs et leurs désirs. Il pouvait faire des promesses expansives - tant de victoires ! - sans que les critiques ne pointent du doigt ses lacunes et ses échecs passés.

Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Si le milliardaire américain a obtenu des résultats politiques notables au cours de ses quatre années de mandat, notamment des réductions d'impôts et une réforme de la justice pénale, il a également connu des échecs notoires.

Les républicains se souviendront de son incapacité à abroger les réformes démocrates du système de santé et de ses promesses répétées d'investissements dans les infrastructures qui n'ont jamais abouti. Et puis il y a la gestion par Donald Trump de la pandémie de coronavirus, qui pourrait l'exposer à des attaques sur plusieurs fronts.

Les démocrates ont longtemps critiqué sa réponse, la jugeant insuffisamment agressive, mais certains à droite estiment qu'il est allé trop loin en soutenant les efforts d'atténuation mandatés par le gouvernement.

2. L'ombre du 6 janvier

Le candidat à la présidentielle de 2024 ne devra pas seulement se présenter sur son bilan politique en tant que président. Il devra défendre la façon dont il a géré la fin de sa présidence et son rôle dans l'attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain.

Les images de ce jour-là, avec les partisans brandissant des bannières Trump au milieu des gaz lacrymogènes alors qu'ils saccagent le Capitole et interrompent temporairement la transition pacifique du pouvoir, ne seront pas facilement oubliées.

Les élections de mi-mandat ont montré que ce qui s'est passé ce jour-là - ainsi que les paroles et les actions de M. Trump dans les semaines qui ont précédé - peut encore influencer le comportement des électeurs.

De nombreux candidats républicains qui ont offert un soutien inconditionnel au refus de Donald Trump d'accepter les résultats de l'élection de 2020 ont perdu. Beaucoup d'entre eux ont obtenu des résultats inférieurs à ceux d'autres candidats républicains dans leur État, qui n'ont pas fait preuve de franc-parler dans leur refus de l'élection.

3. Maux de tête juridiques

L'une des raisons avancées pour expliquer pourquoi M. Trump semble si impatient de lancer une nouvelle candidature à la présidence est que cela lui permettra de présenter plus efficacement ses multiples enquêtes criminelles et civiles comme faisant partie d'une vendetta politique plus large.

Bien que cela puisse fonctionner à des fins de relations publiques, l'exposition légale de l'ex animateur de télévision dans ces affaires est très réelle.

L'ancien président se défend actuellement contre une enquête criminelle pour fraude électorale en Géorgie, une affaire civile de fraude visant son empire commercial à New York, un procès en diffamation impliquant une allégation d'agression sexuelle, et des enquêtes fédérales sur son rôle dans l'attaque du Capitole et sa gestion post-présidentielle des documents classifiés.

N'importe laquelle de ces enquêtes pourrait déboucher sur des procès en bonne et due forme qui feraient la une des journaux et feraient dérailler, au moins temporairement, les plans de campagne de Donald Trump.

Au mieux, il s'agirait pour lui d'une distraction coûteuse. Dans le pire des cas, il s'agirait de sanctions financières massives ou de prison.

4. Un adversaire plus coriace

Au début de la campagne présidentielle républicaine, il y a huit ans, le New-yorkais était opposé à un gouverneur de Floride considéré comme le grand favori du parti. Jeb Bush, cependant, s'est révélé être un tigre de papier.

Un énorme trésor de campagne et un nom de famille célèbre n'ont pas suffi. Il n'était pas en phase avec la base républicaine sur l'immigration et la politique d'éducation. Et le nom de Bush n'avait plus le pouvoir qu'il avait autrefois au sein du parti.

Si Donald Trump veut obtenir l'investiture en 2024, il devra peut-être à nouveau passer par un gouverneur de Floride.

Crédit photo, Getty Images Légende image, Trump et DeSantis partagent une scène et une poignée de main.

Contrairement à M. Bush, cependant, Ron DeSantis vient de remporter une victoire écrasante lors de sa réélection, ce qui laisse penser qu'il est en phase avec les principaux partisans de son parti. Bien qu'il n'ait pas encore été testé sur la scène nationale, son étoile politique est en train de monter.

On ne sait pas encore si M. DeSantis se présentera, ni qui d'autre entrera dans la compétition présidentielle républicaine.

Le gouverneur de Floride pourrait s'imposer comme le choix consensuel parmi les fidèles du parti qui ne souhaitent pas donner une autre chance à M. Trump. Dans ce cas, les électeurs républicains pourraient avoir le genre de choix binaire qui améliorera leurs chances d'arrêter M. Trump avant que sa nomination ne soit assurée.

5. Des problèmes de popularité

À la veille de l'annonce de Donald Trump à la présidence, un groupe conservateur a publié une série de sondages montrant que ce dernier talonne Ron DeSantis dans un face-à-face à deux chiffres parmi les électeurs républicains de l'Iowa et du New Hampshire.

Ces États organisent des votes précoces dans le processus de nomination républicaine.

M. DeSantis est également en tête de 26 points en Floride et de 20 points en Géorgie, qui a un second tour de scrutin pour le Sénat en décembre. Dans tous ces États, les chiffres de M. Trump étaient bien inférieurs à ceux des enquêtes précédentes.

Selon les sondages effectués à la sortie des urnes lors des élections de mi-mandat qui viennent de s'achever, M. Trump n'est tout simplement pas très populaire, y compris dans les États clés qu'il devrait remporter pour s'assurer la présidence lors d'une élection générale.

Dans le New Hampshire, seuls 30 % des électeurs ont déclaré vouloir que M. Trump se représente à la présidence. Même en Floride, ce chiffre n'a atteint que 33 %.

Bien sûr, M. Trump a surmonté les opinions nettes négatives sur sa candidature en 2015 également. Mais après huit ans en tant que figure politique sur la scène nationale, ces opinions pourraient être beaucoup moins susceptibles de changer cette fois-ci.

6. Le temps du papy

S'il remporte la présidence, M. Trump aura 78 ans lorsqu'il prêtera serment. Et si c'est l'âge qu'avait Joe Biden lorsqu'il a emménagé à la Maison-Blanche, cela ferait de lui le deuxième président le plus âgé de l'histoire des États-Unis.

Le temps fait sentir ses effets de différentes manières sur différentes personnes, mais le fardeau croissant de l'âge est inévitable.

Il n'y a aucune garantie que M. Trump puisse résister au type de campagne rigoureuse nécessaire pour remporter l'investiture républicaine, en particulier lorsqu'il sera opposé à des candidats beaucoup plus jeunes.