Prématurité : les soins kangourou en peau à peau permettent de sauver la vie des bébés prématurés

Mieux que les incubateurs

Selon l'OMS, la prématurité est un problème de santé publique urgent. Chaque année, on estime que 15 millions de bébés naissent prématurément, soit plus d'une naissance sur dix dans le monde, et un nombre encore plus élevé - plus de 20 millions de bébés - ont un faible poids à la naissance. Ce chiffre est en augmentation, et la prématurité est aujourd'hui la principale cause de décès des enfants de moins de cinq ans.